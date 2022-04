Zobacz galerię

Kukurydza na etapie kiełkowania i wschodów jest bardzo podatna na uszkodzenia wywołane pogodą, niewłaściwym przygotowaniem stanowiska, błędami przy siewie, presją organizmów szkodliwych. Może się to przełożyć na spowolnienie jej rozwoju, ale też na spadek obsady.

Dla każdego producenta kukurydzy, który podchodzi do uprawy profesjonalnie, kluczowe jest poznanie przyczyny ewentualnych problemów i zapobieganie im. Tam, gdzie człowiek ma wpływ, tam należy pewne rzeczy skorygować, ale trzeba też mieć na względzie i to, że są sytuacje, gdy pozostajemy całkowicie bezradni wobec choćby potęgi natury. To jest wpisane w ryzyko zawodowe każdego rolnika.

Dobry materiał siewny to podstawa

Zanim omówimy najważniejsze czynniki wpływające na rozwój kukurydzy w początkowym okresie jej wegetacji, musimy pamiętać o tym, że dobra kondycja roślin, a tym samym wysokość i jakość plonów w dużej mierze zależą od odmiany i jakości materiału siewnego. Agronomowie wskazują jasno, że dobór odmiany w ok. 40 proc. wpływa na powodzenie produkcji. Zdarzają się jednak różne, nieprzyjemne sytuacje losowe, gdy choćby wysiana zgodnie ze sztuką odmiana słabo kiełkuje, występują silne przerzedzenia roślin i nie wynikają one ze złego przygotowania stanowiska, wpływu pogody czy też oddziaływania agrofagów. Może tu zawinić sam materiał siewny. Kupując kwalifikowany materiał siewny, z ważną datą przydatności do siewu, pamiętajmy, że chroni nas prawo i mamy podstawy do reklamacji. One zdarzają się, ale na szczęście nie są powszechne. Róbmy jednak wszystko tak, żeby ewentualna reklamacja była nam uznana, co – jak pokazuje praktyka – nie zawsze jest proste i pojawiają się spory sądowe. Przede wszystkim z własnego doświadczenia polecamy, aby zawsze zachowywać dokumentację po zakupie materiału siewnego. Powinien być na niej numer partii, ale także dla własnego spokoju zachowajmy niewielką część nasion, żeby mieć w razie czego możliwość oddania go do analizy, jak również, aby samemu ewentualnie sprawdzić na szybko energię i siłę kiełkowania.

Gdy go kupujemy w postaci oryginalnych opakowań, ze znanych źródeł, to nie my odpowiadamy za jego złą jakość, choć też pamiętajmy, że zaopatrując się wcześniej i otrzymując ziarno na wiele tygodni przed siewami, musimy je przechowywać w odpowiednim miejscu – suchym oraz nienarażonym na przymrozki czy też różne szkodniki typu ptaki, myszy itd.

Niebezpieczne w skutkach pomysły

Dobry materiał siewny zagwarantuje nam dobry start, ale na tym etapie pamiętajmy jeszcze o jednym – nie kombinujmy na własną rękę z dodatkowymi zaprawami nasiennymi. Praktycznie trudno jest na rynku kupić kwalifikowane ziarno siewne bez zaprawy fungicydowej. Jedyne, co musimy wcześniej zrobić, to zgłosić potrzebę doprawienia ziarna preparatem owadobójczym lub o repelentnym oddziaływaniu na ptaki. Zaprawianie przeprowadza profesjonalna firma, najlepiej posiadająca certyfikat ESTA (Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion – European Seed Treatment Assurance). Doskonale wiemy o tym, że prawo prawem, ale pojawiają się u niektórych osób różne pokusy w postaci stosowania niedozwolonych tudzież zabronionych środków ochrony roślin, w tym zapraw nasiennych, które z powodu braku profesjonalnych zaprawiarek w gospodarstwach są nanoszone prymitywnymi metodami typu betoniarka czy też w jeszcze inny sposób. To po pierwsze nielegalne, niebezpieczne dla naszego zdrowia, środowiska, ale także możemy zbyt mocno obciążyć ziarniak preparatami chemicznymi, przez co osłabi się jego zdolność kiełkowania albo całkowicie zaniknie. Nie stosujmy zatem nic na własną rękę na ziarniaki, bo gdy pojawi się problem wschodów, zareklamujemy daną odmianę i okaże się, że użyliśmy niezarejestrowanej zaprawy nasiennej na kukurydzę (lub wycofanej z UE), to sami wpędzimy się w duże kłopoty. Coraz trudniej jest chronić kukurydzę z powodu wycofywania substancji czynnych, ale gdy ściągamy nielegalne zaprawy, w tym o niewiadomym składzie chemicznym, to sami ryzykujemy. Pamiętajmy też, że w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest zbadać pozostałości, więc szybko wyjdzie szydło z worka, a my poniesiemy tego konsekwencje.

Tolerancja na warunki glebowe ma granice

Pamiętajmy także o znanej zasadzie z codziennego życia – jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Ma ona zastosowanie także przy uprawie roślin. Gdy pod siew kukurydzy przeznaczymy gleby bardzo słabe, narażone na zalanie, erozję wodną i powietrzną, po wymarzniętych oziminach, na której mogą zalegać pozostałości herbicydów (głównie po rzepaku) itd., to musimy się liczyć z wystąpieniem różnych problemów już od wiosny. Prawdą jest, że kukurydza spośród innych zbóż dość dobrze sobie radzi na słabszych stanowiskach (po wyborze odpowiedniej odmiany), ale też pamiętajmy, że po pierwsze nie pokaże całego swego potencjału, a po drugie takie stanowiska mogą przy splocie niekorzystnych czynników choćby pogodowych doprowadzić do problemów już na etapie kiełkowania i wschodów roślin. Wybierając bardzo słabe stanowiska na siew, poniekąd sami ryzykujemy, tym bardziej że pogody nie da się przewidzieć, nie wspominając o coraz powszechniejszych ekstremalnych zjawiskach meteorologicznych. Na słabszych stanowiskach mogą się potęgować też niektóre błędy agrotechniczne.

Kukurydza jest również uprawiana na różnych glebach o różnej zasobności w składniki pokarmowe, o różnym odczynie czy też pojemności wodnej. Parametry te wpływają na dalszy rozwój roślin, w tym na ich podatność na różne stresy. Nie ma praktycznie pól w jednolitej kondycji. Ich zmapowanie to bardzo ważny element w prowadzeniu produkcji, aby rozpoznać mocne i słabe strony stanowiska. Bardzo zatem ważnym elementem jest choćby wykonanie analiz glebowych na stanowisku, aby dowiedzieć się, co w tej glebie już jest i co trzeba do niej wnieść, aby rośliny kukurydzy miały zapewnione składniki do wzrostu przez cały okres wegetacji. To samo tyczy się kwestii uregulowania pH, które – jak wiadomo – ma ogromny wpływ na to, co roślina jest w stanie z gleby pobrać. Przy bardzo wysokich cenach nawozów wiedza na temat zasobności stanowiska jest kluczowa, aby niepotrzebnie nie wnosić do gleby nadmiaru składników pokarmowych, ale też, żeby uzupełnić je o te, których faktycznie brakuje. Rozkład składników pokarmowych w glebie nie jest równomierny, pH nie jest wartością stałą, dlatego praca nad glebą to ciągłe przeciąganie liny. Cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie, ale warto też myśleć o budowaniu warstwy materii organicznej w glebie, która nie tylko będzie dostarczała pokarmu roślinom, lecz także poprawiała strukturę gleby i regulowała choćby stosunki powietrzno-wilgotnościowe. To się nie dzieje od razu. Często to proces rozłożony na kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat, który musi być kontynuowany.

Kukurydza to głodomór

Kukurydza to roślina tropikalna, tworząca ogromną biomasę, która ma wysokie wymagania pokarmowe. Wskazuje się, że gdy uprawia się ją na ziarno, to potrzebuje na wytworzenie 1 tony suchej masy ziarna wraz ze słomą ok. 20-30 kg azotu, 8-10 kg fosforu, 22-32 kg potasu, 4-6 kg magnezu, 4-5 kg wapnia i 4 kg siarki. Musi mieć zatem z czego budować system korzeniowy i organy nadziemne. Nawożenie mineralne i organiczne przedsiewne bądź pogłówne, w tym regulacja pH (w Polsce większość gleb jest kwaśnych), to bardzo ważny element decydujący o kondycji roślin nie tylko na początku wegetacji, ale i w późniejszych terminach. Słabo odżywione rośliny to nie tylko gorszy rozwój i pojawienie się tzw. chorób fizjologicznych, lecz także większa podatność na stresy środowiskowe i biotyczne, w tym agrofagi. Trzeba też pamiętać o pseudoniedoborze, spotęgowanym przez czynniki pogodowe, głównie niskie temperatury, który jest zwykle przejściowy, ale niedobór realny wymaga zdecydowanych działań plantatora. Niedobór składników, jeżeli będzie się utrzymywał długo i nie zostanie zażegnany, będzie potem wpływał na spadek plonowania. Pierwotna struktura plonu ziarna kształtuje się już w fazie młodocianej kukurydzy, gdy ta ma 5-6 liści.

Wody nie może brakować

Stres związany z dostępem do niektórych składników pokarmowych mogą potęgować: pogoda (choćby wiosenne chłody), kwasowość gleby, ale także i dostatek wody. Przyjmuje się, że na wyprodukowanie 1 kg suchej masy roślina ta potrzebuje 358 l wody, czyli mniej niż pszenica, ale to zasługa tego, że oszczędnie nią gospodaruje. Kukurydza jednak intensywniej rośnie i dłużej pozostaje na polu, zatem jej zapotrzebowanie na wodę jest ogromne – kilka bądź kilkanaście milionów l/ha. Różne mamy zimy w Polsce. Zwykle te śnieżne odbudowują zasoby wody w poszczególnych warstwach gleby, ale nie zawsze tak jest i nie wszędzie. Z tego też powodu trzeba ograniczać jej nadmierne parowanie w okresie wiosennym. Jest to szczególnie ważne na glebach lekkich, które mogą silnie się przesuszać. To nie tylko systemy bezorkowe, lecz także choćby uprawa w mulcz. Tu jednak każde gospodarstwo musi zweryfikować, czy wdrożenie różnych uproszczeń w uprawie gleby przyniesie mu korzyści, bo jak to zwykle w życiu bywa – nie ma uniwersalnego rozwiązania.

Glebę trzeba doprawić, ale nie rozpylić

O kondycji roślin także decyduje to, jak dane stanowisko zostało przygotowane. Szczególnie trudna sytuacja jest na glebach ciężkich, z tendencją do zaskorupiania się, z małą ilością materii organicznej. Słabe przygotowanie stanowiska, obecność brył nie tylko utrudni sam siew, lecz także może ograniczać wschody roślin, w tym je deformować. Podobnie może się stać, gdy przed wschodami pojawią się deszcze nawalne i szybkie parowanie wody, co niektóre gleby zamienia w „beton” – rośliny mają problem, żeby się przebić. Również słabe uprawienie gleb ciężkich, ale też zbytnie jej ugniecenie, np. przez maszyny rolnicze, może wywoływać podobny problem z deformacjami roślin, w tym utrudniać na terenach zaniżonych odpływ wody i powstają wówczas wymokliska. Takowe też mogą być na terenach z brakiem lub uszkodzoną melioracją. Rośliny narażone na nadmiar wody, w tym z utrudnioną cyrkulację powietrza w glebie, wskutek zalania stopniowo żółkną i mogą niekiedy zamierać, zwłaszcza jak woda stoi kilka dni.

Temperatura gleby decyduje o terminie siewu

Przy uprawie kukurydzy jako rośliny ciepłolubnej ważny jest termin siewu. Należy siać ją w glebę dostatecznie nagrzaną. Zdarzały się siewy pod koniec marca i na początku kwietnia na południu Polski i faktycznie – w niektóre lata się udawały, ale były już sytuacje, że klęska goniła klęskę. W dobie wielu odmian na rynku nie ma sensu się aż tak spieszyć, bo uprawa kukurydzy to nie wyścigi. Owszem, niektóre gospodarstwa próbują choćby uprawy pod folią biodegradowalną, ale zwykle nie decydują się na ekstremalnie wczesne siewy, które są ryzykowne w dobie nieprzewidywalnej pogody. Z tego powodu, znając własne warunki glebowo-klimatyczne, siejmy kukurydzę w takim okresie, który do tej pory się sprawdził. Na południu zwykle te siewy zaczynały się koło połowy kwietnia, ale były przecież lata, że kwietniowe chłody wstrzymywały kiełkowanie ziarniaków na 3 tygodnie, a i były i takie sezony, gdy przymrozek pod koniec maja niszczył nadziemne części roślin. Jeśli kukurydza ma stożek wzrostu jeszcze pod ziemią, to poradzi sobie z przymrozkiem – obumrą przymrożone liście i zaczną pojawiać się nowe, ale wystarczy zestawić sobie teoretycznie bardzo wczesny siew na początku kwietnia z późnomajowym przymrozkiem i wówczas straty będą bardzo duże, bo do tego czasu, jak pogoda sprzyjała, to rośliny wytworzyły już dużą biomasę. Wiosny są niestabilne pogodowo, więc czasami ryzyko nie popłaca. Jeżeli na danym obszarze pojawiają się corocznie problemy z wiosennymi chłodami, to trzeba dobierać do siewu odmiany tolerancyjne na wiosenne chłody, w tym choćby w typie flint, które lepiej sobie z nimi radzą. Trzeba też wiedzieć, że zbyt późne siewy, zwłaszcza odmian późniejszych, mogą skutkować spadkiem plonu, zważywszy na nieprzewidywalną pogodę w okresie jesiennym.

Jak głęboko siać kukurydzę?

Obok terminu siewu ważna jest także jego głębokość. Musi być ona dostosowana do typu gleby, na jakiej się gospodaruje, w tym jej zaopatrzenia w wilgoć, ale także trzeba brać pod uwagę choćby ukształtowanie powierzchni – większe wzniesienia i spadki terenu, które narażone są choćby na erozję wodną. Zbyt głęboki i zbyt płytki siew mogą powodować problemy ze wzrostem roślin. Zwykle kukurydzę sieje się na głębokość 4-5 cm. Na glebach szybko przesuszających i lekkich niekiedy schodzi się do 5-7 cm celem lepszego uwilgotnienia okolicy ziarniaka. Trzeba jednak pamiętać, żeby kukurydzy na glebach ciężkich nie siać zbyt głęboko, gdyż roślina może wówczas długo wschodzić w okresach niskich temperatur, w tym może ulegać deformacjom. Bielmo ziarniaka to rezerwuar pokarmu, ale on się z czasem wyczerpuje, więc im głębiej siejemy kukurydzę, im mniej sprzyjające warunki dla wschodów, tym większe ryzyko wyczerpania pokarmowego młodej siewki. To kolejny stres, który może ograniczać dalszy rozwój. Im słabsze siewki, tym więcej energii potrzebują na powrót do prawidłowego rozwoju. W ostatnich 3 latach były też takie sytuacje, że gdy kukurydzę zbyt płytko posiano na glebach lżejszych i gdy przyszedł przymrozek do -5oC, to spowodował on zniszczenie kiełkujących ziarniaków, czego efektem był brak wschodów.

Presja chorób i szkodników

Nierównomierne wschody, ale też i powstawanie tzw. łysin (pustych placów) może być także skutkiem pojawu chorób i szkodników. Pomimo stosowania zapraw nasiennych zdarzają się takie lata, że pojawia się lokalnie problem ze zgorzelą siewek. Jej rozwojowi sprzyja chłodna, deszczowa wiosna, monokultura kukurydzy, a także zbyt głębokie siewy. Im wolniej kiełkuje ziarniak, im dłużej się przebija ku powierzchni, tym większe jest ryzyko rozwoju patogenów wywołujących zgorzel przed- i powschodową. Osłabione na skutek stresów pogodowych rośliny są także podatniejsze choćby na porażenie przez sprawcę głowni guzowatej, któremu dodatkowo sprzyja żerowanie szkodników, zwłaszcza ploniarki zbożówki. Zanim jednak pojawi się ploniarka, to wysiane ziarniaki i młode siewki mogą lokalnie wyjadać drutowce, pędraki, larwy śmietki kiełkówki i śmietki glebowej, rolnice, ptaki czy też dziki. Wiele tych organizmów cechuje lokalność licznego pojawu i placowe powodowanie uszkodzeń.

Jak zatem można zobaczyć, występuje szereg różnych czynników, które mogą zagrażać kukurydzy na początku wegetacji. Część jest niezależna od plantatora i trudno się przed nimi obronić, ale na wiele innych człowiek ma wpływ albo bezpośredni, albo pośredni. Jedno należy szczególnie podkreślić – po siewie trzeba nadzorować plantację, bo w tym czasie kukurydza jest bardzo podatna na uszkodzenie i zniszczenie. Im szybciej się wykryje problem, tym szybciej można zareagować.