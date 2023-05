Produkcja nasienna kukurydzy w Unii Europejskiej w ubiegłym roku z powodu suszy i wysokich temperatur była znacznie niższa niż zwykle. Kraje, które głównie pozyskiwały najwięcej nasion, nie mogły tego uczynić z powodu niedoborów wilgoci. Słabe wyniki zanotowały takie państwa jak: Francja, Rumunia i Węgry. W Polsce również zmniejszyło się plonowanie kukurydzy nasiennej. To nie jedyne spadki.

- Ocenia się, że średni docelowy plon z hektara produkcji nasiennej wynosi około 200 jednostek nasiennych. We Francji osiągnięto 70 proc. docelowego plonu, czyli spadek wyniósł około 30 proc. W Rumunii było jeszcze gorzej, bo w tym kraju obniżka plonowania z plantacji nasiennych sięgnęła 50 proc. W Polsce również mimo trochę lepszych warunków pogodowych odnotowano zmniejszenie o 25 proc. To pokazuje, że materiału siewnego pod zasiewy roku 2023 r. było mniej – mówi portalowi farmer.pl Anna Kołakowska z Francuskiej Federacji Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo.

Ale warto tutaj też zauważyć, że te gorsze wyniki z roku 2022, miały miejsce po bardzo dobrze plonującym roku 2021. Dlatego firmy dysponowały zapasami, stąd finalnie skutki niedoborów nie były tak widoczne, jak można było się tego wcześniej spodziewać.

Rynek nasion kukurydzy w 2023 r.

- Oczywiście wystąpiły braki w konkretnych segmentach, w grupach odmian tych najpopularniejszych, najnowszych i posiadające poszukiwane cechy – ocenia Kołakowska.

Niestety wzorem nawozów i środków ochrony roślin, również i ceny kwalifikowanego materiału siewnego kukurydzy podrożały. Niektóre znacząco, nawet o 50 proc. Mimo to, według informacji Federacji, początek sezonu w Polsce pod kątem sprzedaży, był bardzo dobry. Później nałożył się kryzys na rynku zbożowym i to ochłodziło trochę prognozy uprawy kukurydzy w Polsce.

Jaki prognozowany areał uprawy kukurydzy w Polsce?

- Wiem, że Polski Związek Producentów Kukurydzy ocenia spadek powierzchni uprawy tego gatunku o 5 proc. w porównaniu z rekordowym rokiem 2022. My w Federacji jesteśmy mniej optymistyczni, bo uważamy, że te obniżki sięgnął 10 proc. To jest wypadkowa różnych czynników, w tym sytuacji związanej z importem ziarna z Ukrainy, spadku notowań ziarna kukurydzy na rynkach światowych, ale też i wyższymi zasiewami zbóż ozimych. Zimna wiosna zadziałała jednak na korzyść tego gatunku i na pewno wielu rolników, którzy nie mogli wysiać np. zbóż kłosowych, pójdą w kierunku sprawdzonej już kukurydzy – dodała ekspertka.

Jakich odmian poszukiwali rolnicy? Okazało się, że z powodu ubiegłorocznych doświadczeń, wybierali te o mniejszej liczbie FAO, czyli wcześniejsze, które szybciej można zebrać z pola i które szybciej pozbywają się wilgoci. Wilgotność surowca miała tutaj znaczenie, zwłaszcza patrząc w przyszłość, czyli na koszty suszenia. Oczywiście nadal liczy się dla rolników plon, ale też podatność na choroby.

Co z Ukrainą?

Produkcja tam trwa i ma się dobrze.

Jak podaje Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo, planowany jest kolejny wzrost produkcji kukurydzy nasiennej w tym kraju o ponad 20 proc. do poziomu 36 tys. ha. Działają tam firmy międzynarodowe.

W tym roku produkcja nasienna we Francji, w Rumunii i na Węgrzech spadła o ok. 5-6 proc. A ogólnie w Unii produkcja nasienna obniżyła się o ok. 8 proc. z 175 tys. t w ubiegłym, do 163-164 tys. kukurydzy nasiennej.

Co z konsumpcyjną kukurydzą?

Tutaj też notowane są zwykle obniżki powierzchni uprawy.

- Produkcja uprawy kukurydzy konsumpcyjnej spadła w 2023 r. w naszej ocenie, w takich krajach jak Francja o 10 proc., Hiszpania – o 6 proc., Włochy – o 10 proc., czy Rumunia i Węgry, po 6 proc. Ogólnie uważamy, że w Unii Europejskiej areał uprawy kukurydzy obniży się w tym roku o ok. 10 proc. Powodów takiego stanu jest kilka, a wśród nich wycofywanie z rynku środków ochrony roślin, co obniża skuteczność walki z agrofagami, jak również zmiany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dotyczące ograniczeń co do monokultury, susza czy ograniczenia nawadniania. Na przykład we Francji 20-25 proc. kukurydzy konsumpcyjnej jest nawadniana, a z racji bardzo suchej zimy restrykcje związane z podawaniem wody zostały już wprowadzone w lutym i marcu 2023 r. – mówi nam Anna Kołakowska.

31 maja 2023 r. w Poznaniu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pt. Kukurydza rośliną przyszłości. Spotkanie będzie też okazją do świętowania czterdziestolecia Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Farmer.pl jest patronem medialnym wydarzenia.