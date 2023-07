Chiny to wciąż największy producent pszenicy na świecie, fot. Shutterstock

Spadek produkcji chińskiej pszenicy w dużej mierze spowodowany jest ulewnymi deszczami, które zniszczyły uprawy w prowincji Henan i okolicznych obszarach.

Produkcja pszenicy w Chinach, według oficjalnych danych, spadła w tym roku o 0,9%. Jest to pierwszy taki spadek od siedmiu lat, który jest spowodowany intensywnymi opadami deszczu w przeddzień żniw w kluczowych dla tego kraju rejonach rolniczych - podaje Reuters.

Chiny to wciąż największy producent pszenicy na świecie

Jak podało Narodowe Biuro Statystyczne, produkcja pszenicy w kraju będącym największym na świecie producentem tego zboża spadła do 134,53 mln ton metrycznych, choć dodano, że tegoroczne zbiory i tak były zdumiewające.

Powierzchnia upraw pszenicy wzrosła o 0,4%, ale plony spadły o 1,3%.

Oczekiwany spadek produkcji będzie miał niewielki wpływ na obfite zapasy pszenicy w Chinach, powiedział Reutersowi Huang Tian, analityk w SDIC Essence Futures.

Opady deszczu na dużą skalę wystąpiły w północnym regionie Chin pod koniec maja i trwały przez długi czas. W konsekwencji spowodowało to niewystarczające nasłonecznienie w okresie napełniania ziarna i spadek masy ziarna.

Czy Chiny wpłynął na umowę zbożową?

Zapasy pszenicy prawdopodobnie zapobiegną również znaczącemu wpływowi na krajowe ceny żywności, chociaż nie wyklucza się, że niższa produkcja, może zwiększyć import pszenicy przez Chiny. I tu dochodzimy do powiązania sytuacji na rynku chińskim z zawirowaniami na rynku światowym w związku z wycofaniem się Rosji z umowy zbożowej. Chiny uważnie obserwują sytuację pogodową u kluczowych eksporterów: Kanady i Stanów Zjednoczonych, a także efekt wygaśnięcia w 17 lipca umowy zbożowej na dostawy z Ukrainy. Deklarują także gotowość do przyłączenia się do negocjacji w sprawie przedłużenia porozumienia.