Produkcja zbóż w 2021 r. niewystarczająca, aby zapobiec spadkowi światowych zapasów

Najnowsze informacje FAO wskazują na rekordową produkcję zbóż w wysokości 2, 800 mld ton (w tym ryż w przeliczeniu na zmielony) w 2021 r., co stanowi wzrost o 1,1 proc. w stosunku do wyniku z 2020 r. Jednak na tym poziomie produkcja nadal będzie niższa niż przewidywane wymagania konsumpcyjne w sezonie 2021/2022, co doprowadzi do spadku światowych zapasów.

Wzrost prognozy globalnej produkcji zbóż ogółem

Lepsze perspektywy dla upraw pszenicy i zbóż paszowych podniosły ogólną globalną prognozę produkcji zbóż o 12,1 miliona ton (0,4 procent) od poprzedniego raportu z września, przy czym większość wzrostu wiąże się z lepszymi perspektywami produkcji pszenicy.

Najnowsza prognoza FAO dla światowej produkcji pszenicy wynosi 776,7 mln ton, czyli o 7,2 mln ton więcej niż poprzednia wartość z września i na równi z produkcją w 2020 r. Korekta w górę odzwierciedla głównie wyższe szacunki plonów w niektórych obszarach Europy Wschodniej z powodu sprzyjających warunków pogodowych przez cały sezon, przy czym powierzchnia zasiewów również na Ukrainie okazała się większa niż wcześniej przewidywano. Prognoza produkcji pszenicy dla Australii również została podniesiona w oparciu o utrzymującą się korzystną pogodę, która wzmocniła oczekiwania dotyczące dobrych plonów, podczas gdy w Kanadzie, chociaż nadal przewiduje się gwałtowny spadek produkcji pszenicy w 2021 r., prognozę podniesiono, aby odzwierciedlić umiarkowanie lepsze perspektywy plonów. Wzrosty te z nawiązką zrekompensowały cięcia w prognozach dotyczących produkcji pszenicy w Rosji, gdzie zbiory ozimin zostały zakończone, a wyniki wykazują niższe plony niż wcześniej przewidywano, ze względu na niekorzystne susze.

Wzrosła też prognoza światowej produkcji zbóż paszowych

Prognoza światowej produkcja zbóż paszowych w 2021 r. również wzrosła od września o 4,3 mln ton i wynosi obecnie 1,504 mld ton, czyli o 1,6 proc. więcej rok do roku. Poprawa perspektyw w tym miesiącu jest w dużej mierze związana z uprawami jęczmienia i sorgo. Przede wszystkim ze względu na lepsze perspektywy zbiorów w Australii, globalna prognoza produkcji jęczmienia została podniesiona o 1,9 miliona ton do 149,3 miliona ton, choć nadal jest o 6,7 procent niższa niż w 2020 roku. a globalna produkcja sorgo ma osiągnąć 65,2 mln ton w 2021 r., czyli o 7,6 proc. więcej rok do roku, przy czym korekta z miesiąca na miesiąc związana była głównie ze wzrostem szacowanego areału uprawy sorgo w USA.

Prognoza dla światowej produkcji kukurydzy pozostaje w dużej mierze niezmieniona i wynosi 1,192 mld ton, czyli o 3 procent więcej niż w poprzednim roku. Korekta w górę prognozy produkcji dla USA, poparta wzrostem oczekiwań dotyczących zbiorów w stanach wschodnich, została zrównoważona przez niższą prognozę dla UE, gdzie susza na wschodzie ograniczyła perspektywy plonów.

Prognozy FAO dotyczące światowej produkcji ryżu w 2021 r. zostały przeskalowane o 617 000 ton do 520 mln ton (baza ryżu zmielonego), co stanowi wzrost o 1,3 proc. w porównaniu z rekordowym poziomem w 2020 r. Najnowszy wzrost odzwierciedla przede wszystkim bardziej optymistyczne oczekiwania dotyczące upraw w Indiach, chociaż zmniejszona częstotliwość występowania susz i powodzi poprawiła również perspektywy dla Chin kontynentalnych i Tajlandii. Z drugiej strony perspektywy dla Pakistanu i Mali pogorszyły się, biorąc pod uwagę opóźnienia w sadzeniu spowodowane ograniczeniami wody, które w przypadku Mali zostały spotęgowane przez problemy związane z brakiem bezpieczeństwa. Oczekiwania Większa utrata powierzchni uprawy dodatkowo obniżyły prognozy dla USA.

Wzrost światowego wykorzystania zbóż

Światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2021/2022 jest obecnie prognozowane na 2, 811 mld ton, o 2,7 mln ton więcej niż we wrześniu i o 49 mln ton (1,8 proc.) wyższe niż w sezonie 2020/2021. Prognoza całkowitego wykorzystania pszenicy została podniesiona o 1,6 mln ton od poprzedniego raportu do rekordowego poziomu 779 mln ton, przekraczając szacowany poziom w sezonie 2020/2021 o 2,4 proc. (18,6 mln ton). Chociaż spożycie żywności odpowiada za większość całkowitego wykorzystania pszenicy, przewidywany wzrost w sezonie 2021/22 w dużej mierze wynika z oczekiwanego 6,4 procentowego wzrostu wykorzystania paszy pszennej, zwłaszcza w Chinach, USA, UE i Wielkiej Brytanii, napędzany dużym popytem i wysokimi cenami zbóż paszowych.

Całkowite wykorzystanie zbóż paszowych w sezonie 2021/22 prognozowane jest na 1,513 mld ton, czyli o 2,1 mln ton więcej niż w wrześniowym raporcie i o 1,4 procent (20,6 mln ton) od szacowanego poziomu w sezonie 2020/2021. Uwzględniając większość korekty w górę z tego miesiąca i wzrost w stosunku do roku całkowitego wykorzystania zbóż paszowych, prognoza wykorzystania kukurydzy w sezonie 2021/2022 została podniesiona o 1,5 mln ton do 1,197 mld ton, co wskazuje na prawdopodobny wzrost o 2,0 procent (23,5 mln ton) w stosunku do poziomu z sezonu 2020/2021. Podczas gdy wykorzystanie sorgo również ma wzrosnąć w sezonie 2021/2022 (o 3,1 proc. lub 2,0 mln ton), jednak zużycie jęczmienia spada (o 1,6 proc. lub 2,5 mln ton) w porównaniu z rekordowym poziomem w sezonie 2020/2021 z powodu oczekiwanie niższego wykorzystania paszowego i przemysłowego w Ameryce Północnej i Europie. Odzwierciedlając korekty prognoz wykorzystania dla Indii, FAO obniżyło swoją prognozę światowego wykorzystania ryżu w sezonie 2021/2022 o prawie 1,0 mln ton do 520 mln ton. Pomimo tego spadku, przewiduje się, że całkowite zużycie ryżu na świecie wzrośnie w sezonie 2021/2022 o 1,8 procent, osiągając historyczny rekord. Oczekuje się, że wzrost ten będzie opierał się na 1,6-procentowym rocznym wzroście wykorzystania na cele żywnościowe, uzupełnionym o 10,4 - procentowym wzrostem wykorzystania na cele paszowe.

Październikowa prognoza zapasów zbóż wyższa od wrześniowej

Prognoza światowych zapasów zbóż do końca sezonu 2022 została podniesiona o 8,9 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem do 817 mln ton, ale nadal spadła o 3,0 mln ton (0,4 proc.) w stosunku do poziomów z otwarcia. Wyższa prognoza wygaśnięcia zapasów w tym miesiącu skutkuje nieznacznie wyższym wskaźnikiem zużycia zapasów zbóż w sezonie 2021/2022 wynoszącym 28,4 procent, ale nie znacznie niższym od wskaźnika w sezonie 2020/2021 wynoszącego 29,2 procent.

Prawie bez zmian w tym miesiącu przewiduje się, że światowe zapasy pszenicy spadną o 0,9 procent (2,6 miliona ton) z poziomu otwarcia do 284 milionów ton, przy czym większość przewidywanych spadków skoncentruje się w Kanadzie, Rosji i USA z powodu przewidywanych spadków produkcji.

Prognozy FAO dotyczące światowych zapasów zbóż paszowych zostały w tym miesiącu skorygowane w górę o 7,1 mln ton, głównie w związku z przewidywanymi wyższymi zapasami kukurydzy w Chinach i USA. Pomimo tych rewizji, światowe zapasy ziarna paszowego nadal będą spadać w sezonie 2021/22 o 0,4 procent (1,5 miliona ton) poniżej poziomu z otwarcia, ze względu na przewidywany spadek światowych zapasów jęczmienia spowodowany zmniejszoną produkcją globalną. Z kolei światowe zapasy kukurydzy mają się nieznacznie odbudować się od zeszłorocznego minimum, wzrastając o 1,0 procent (2,8 miliona ton) do 288 milionów ton w sezonie 2021/2022. Odzwierciedlając przede wszystkim perspektywy jeszcze wyższej akumulacji występującej u eksporterów ryżu (szczególnie w Indiach), światowe zapasy ryżu na koniec sezonu rynkowego 2021/2022 są obecnie o 1,1 miliona ton wyższe niż ich poziomy otwarcia, przy nowym szczycie wynoszącym 187 milionów ton.

Handel zbożem nieco niższy niż w poprzednim sezonie

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożem w sezonie 2021/2022 została podniesiona o 7,4 miliona ton do 473,2 miliona ton, ale nadal wskazuje na niewielki spadek o 0,3 procent (1,6 miliona ton) w stosunku do poziomu z sezonu 2020/2021. Światowy eksport pszenicy w sezonie 2021/2022 (lipiec/czerwiec) jest prognozowany na 188 mln ton, pozostaje blisko rekordowego poziomu z sezonu 2020/2021, po rewizji w górę o 2,9 mln ton, głównie z powodu silniejszego popytu importowego w Nigerii i kilku krajach azjatyckich. Większa niż wcześniej przewidywano sprzedaż prognozowana jest dla Australii, UE i Ukrainy, wsparta lepszymi perspektywami produkcyjnymi, które z nawiązką zrekompensowały niższe prognozy dotyczące eksportu dla Rosji. W przypadku zbóż paszowych, pomimo korekty w tym miesiącu w górę o 2,7 mln ton, oczekuje się, że handel w sezonie 2021/2022 (lipiec/czerwiec) utrzyma się poniżej poziomu z sezonu 2020/2021 o 1,3 procent (3,1 mln ton), przy czym prognozowane są spadki zarówno dla handlu kukurydzą, jak i jęczmieniem. Prognoza FAO dotycząca światowego handlu kukurydzą została podniesiona w tym miesiącu z powodu przewidywanego większego importu przez Kanadę i Koreę Południową w celu zaspokojenia wyższego popytu na pasze, ale nadal wskazuje na spadek o 1,3 procent (2,5 miliona ton) z rekordowego poziomu w sezonie 2020/2021. Spadek eksportu z Brazylii i USA przyćmił wzrost sprzedaży z Argentyny i Ukrainy. Zmniejszony popyt ze strony Maroka i Chin ze względu na duże dostawy krajowe, przy zwiększonej produkcji w tym m kraju i po roku wysokiego importu w tym drugim, powoduje obniżenie światowego handlu jęczmieniem w sezonie 2021/2022 o 6,7 procent w porównaniu z rekordowym poziomem w sezonie 2020/2021. Po korekcie w górę o 1,8 mln ton od września, światowy handel ryżem ma obecnie osiągnąć 50,2 mln ton w 2022 r. (styczeń-grudzień), w porównaniu ze zrewidowaną prognozą na 2021 r. wynoszącą 49,2 mln ton.