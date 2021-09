Prof. Michalski: Koszty suszenia kukurydzy wyższe o 20 proc.

Trwają zbiory kukurydzy kiszonkowej. Są one opóźnione w porównaniu do standardowego sezonu o około dwa tygodnie. Zbiory kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno również mogą być później. A co z suszeniem nasion?

Cena mokrego (30 proc.) ziarna kukurydzy obecnie na przednówku, tuż przed żniwami kształtuje się na poziomie 580-670 zł/t netto. Cena suchego, a więc o wilgotności 14 proc. wynosi ok. 1000 zł/t netto. O ile więcej, bo na pewno, trzeba będzie zapłacić za dosuszanie ziarna?

Zapytaliśmy o to prof. Tadeusza Michalskiego, prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, podczas odbywającego się w Szepietowie Krajowego Dnia Kukurydzy.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z szalejącą inflacją. Wszystko drożeje, środki produkcji, usługi, paliwo. Suszenie ziarna kukurydzy również będzie droższe.

– Wzrost cen suszenia kukurydzy w tym roku może wynieść 20 proc. Jak do tej pory mówiliśmy o ok. 6 zł za tonoprocent to jest koszt własny (..) to w tym roku będzie to 8 zł - koszt podstawowy. Usługowo na pewno nie będzie poniżej 10 zł – mówił nam prof. Michalski.

Więcej w video poniżej.