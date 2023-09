W mediach społecznościowych jest w tym roku wiele ogłoszeń dotyczących sprzedaży tzw. kukurydzy na pniu. Hektar takiej plantacji kosztuje zwykle, o czym pisaliśmy na farmer.pl, 6-7 tys. zł.

Prof. Michalski zwraca uwagę, że oceniając i wyceniając taką plantację, należy wziąć pod uwagę nie tylko masę zieloną, ale przede wszystkim kolbę, czyli jej wartość energetyczną.

- Cena to kwestia dogadania. Wszystko zależy jaka ta kukurydza jest. Faktem jest, że na sporej części Polski poziom plonów kukurydzy kiszonkowej jest niezadawalający ze względu na słaby rozwój roślin w okresie intensywnego wzrostu, czyli w końcówce czerwca i na początku lipca. Wtedy decyduje się wzrost kukurydzy. Na sporej części kraju jest źle, natomiast kwestia druga to jest udział kolb i zaziarnienia tych kolb. To powinno mieć decydujący wpływ na końcową cenę tzw. kukurydzy na pniu. Ogólnie przyjęło się, że 70 proc. wartości kukurydzy kiszonkowej jest w kolbach. Jeśli plantacja jest dobra to warto zapłacić więcej, bo spełni swoje zadania, czyli wypełni silos i da dobrą kiszonkę – wyjaśnia w rozmowie z nami prof. Tadeusz Michalski.