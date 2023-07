- Oczekujemy, że przeciętna cena skupu pszenicy w drugiej połowie 2023 będzie niższa o 41-46 proc. r/r. Mimo że poprawa światowych bilansów zbóż ogółem (w mniejszym stopniu dotycząca pszenicy) przemawia za spadkami cen, to obarczona jest ryzykiem ewentualnych konsekwencji suszy. Dodatkowo możliwość odbudowy popytu oznaczać może kurczącą się przestrzeń do dalszych spadków. Wycofanie się Rosji z umowy dotyczącej korytarza eksportowego dla ukraińskich zbóż będzie wpływać dodatnio na ceny – wynika z najnowszej prognozy przygotowanej przez analityków Banku PKO PB w najnowszym Agro Nawigatorze.

Trwają żniwa, a wraz z nimi intensywne sprawdzanie cen płodów rolnych. Każda prognoza cenowa wzbudza mocniejsze bicie serca, każdy czynnik, od suszy przez zerwaną umowę zbożową, może mieć wpływ na ostateczny wynik ekonomiczny i opłacalność produkcji. Rynki są sondowane bardzo dokładnie, jak również i każda z analiz. Taką najświeższą, bo opublikowaną 18 lipca 2023 r. jest ta przygotowana przez Departament Analiz Ekonomicznych Banku PKO PB. Co zawiera odnośnie pszenicy?

Susza odbija się na prognozach

Otóż okazuje się, że kolejny raz pogoda potrafiła rzeczywiście zamieszać na rynku pszenicy w czerwcu, a lipcowe problemy odbiją się na plonowaniu kukurydzy. Nie mniej w wypadku pszenicy problem nie tyczy się tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, a raczej bardziej krajów południowych i zachodnich.

- Pogarszają się oczekiwania dotyczące zbiorów pszenicy na świecie. USDA w lipcowym raporcie oszacował, że światowa produkcja tego zboża w sezonie 2023/2024 wzrośnie co prawda o 0,8 proc. r/r, jednak będzie to już kolejny sezon, w którym nie pokryje globalnego zapotrzebowania. Zapasy na koniec sezonu 2023/2024 zmaleją o 1 proc. r/r. O 6,4 proc. r/r wzrosnąć mogą światowe zbiory kukurydzy, wskutek lepszych wyników produkcji w USA, mimo gorszych ocen stanu upraw z uwagi na niedobory wody. Według USDA w ostatnim tygodniu czerwca 51 proc. areału upraw było w dobrej lub doskonałej kondycji wobec 64 proc. przed rokiem (najgorszy wynik od 2012). Solidny wzrost, wskutek odbudowy produkcji po spadkach w sezonu 2022/2023, odnotuje się w UE-27. Zmaleć ma produkcja zbóż na Ukrainie – w przypadku pszenicy o 19 proc. r/r, a kukurydzy o 2 proc. r/r – wynika z analizy PKO BP.

Dane PKO BP

Susza jednak o sobie przypomina, obawy o konsekwencje wywołane niedoborami opadów deszczu spowodowały cięcia prognoz zbiorów zbóż w UE.

- USDA w lipcu oszacował zbiory pszenicy na poziomie 138 mln t (+2,7 proc. r/r), tj. o 2,5 mln t niższym od oczekiwań w czerwcu. Skorygowano również prognozy zbiorów kukurydzy o 0,9 mln t m/m. Susza może być czynnikiem ograniczającym również zbiory w Polsce – według IUNG jej zasięg w przypadku zbóż w maju i czerwcu był największy od 2018, kiedy odnotowano spadek zbiorów o 16 proc. w ujęciu rocznym – czytamy w lipcowym Agro Nawigatorze.

Jakie ceny pszenicy?

Te kontynuują spadki. Opłacalność produkcji spada o czym pisaliśmy na farmer.pl.

- Ceny zbóż w Polsce kontynuowały spadki w drugim kwartale 2023. Z danych MRiRW wynika, że przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w czerwcu była niższa o 18 proc. niż w marcu 2023 i niższa o 42 proc. r/r. Obawy o konsekwencje suszy w USA i UE skutkowały odbiciem cen w pierwszych tygodniach czerwca, jednak podwyżki nie miały trwałego charakteru – oceniają analitycy PKO BP.

Temat eksportu zbóż jest nadal żywy. Budził prze ostatnie miesiące wiele kontrowersji.

- Z danych GUS wynika, że polski eksport zbóż w kwietniu osiągnął rekordowy poziom 1,16 mln t, przy jednoczesnym spadku importu o 57 proc. r/r. Z jednej strony jest to w dużej mierze efekt ogólnego spadku ukraińskiego eksportu , a z drugiej strony działań administracyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, mających na celu ograniczenie napływu zbóż z tego kraju (UE zezwoliła 5 krajom, w tym Polsce, na zakaz importu m.in. pszenicy i kukurydzy z Ukrainy do 15 września). Jednocześnie dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym zbożami w okresie od lipca 2022 do kwietnia 2023 wzrosło o 12 proc. r/r, ale było niższe o 17 proc. niż przed dwoma laty. Utrzymanie takiego poziomu eksportu w maju i czerwcu sugerowałoby, że w całym sezonie 2022/2023 będzie on rekordowy przekraczając 11 mln t, a saldo w handlu zbożami wyniesie 7,6-7,8 mln t (+24-27 proc. r/r) – czytamy w najnowszym Agro Nawigatorze.