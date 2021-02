Propozycje i uwagi do Planu Strategicznego od IZP

Izba Zbożowo-Paszowa zgłosiła swoje propozycje i uwagi do aktualnej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jakie konkretnie?

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej skierowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy pismo, w którym przedstawia propozycje i uwagi Izby dotyczące tych dwóch wyżej wymienionych programów.

Przypominamy, że uwagi do Planu Strategicznego można zgłaszać tylko do dzisiaj, czyli do 15 lutego TUTAJ.

W piśmie Piątkowska podkreśliła, że Izba Zbożowo-Paszowa od lat aktywnie wspiera działania na rzecz dywersyfikacji źródeł białka paszowego poprzez skup i przetwórstwo nasion roślin strączkowych pochodzących z upraw od polskich rolników.

- Niemniej jednak zgodnie z dostępnymi danymi krajowa produkcja nasion rodzimych roślin bobowatych nie przekracza 500 tys. ton, pomimo stosowanego wsparcia do ich uprawy w ramach środków finansowych ze Wspólnej Polityki Rolnej. Jednocześnie, coroczne zużycie białkowych surowców paszowych w ostatnich latach w Polsce wynosiło między 4,0 a 4,5 mln ton – poinformowała.

Prezes Piątkowska zaproponowała m.in.

- zwiększenie liczby i zakresu interwencji (działań) obejmujących inwestycje w automatyzację i poprawę wydajności procesów produkcyjnych przemysłu rolno-spożywczego dostępnych dla firm przetwórczych, w tym również dużych przedsiębiorstw;

- równoległe uzupełnienie „niedoborów” inwestycyjnych z Planu Strategicznego rozwiązaniami krajowymi (zwłaszcza dla dużych przedsiębiorców) zgodnymi – m.in. na gruncie pomocy państwa z nowymi założeniami polityki European Green Deal, jak i dozwolonymi interwencjami, z tym że w oparciu o zastosowanie zachęt o charakterze dotacyjnym, podatkowym, a nie na bazie instrumentów finansowych o charakterze revolvingowym, których atrakcyjność w obecnej sytuacji związanej z administracyjnymi obciążeniami, czy realizowaną polityką monetarną wydaje się ograniczona;

- odpowiednie promowanie w kryteriach dostępu dla przedsiębiorstw inwestycji mających na celu ograniczanie stosowania antybiotyków w chowie zwierząt, redukcję zastosowania fosforanów w paszach, uzdatnianie i przetwarzanie roślin oleistych (np. rodzimej soi), chcących stosować biodegradowalne opakowania, chcących wykorzystywać w produkcji pasz surowce odpadowe z produkcji spożywczej, modernizujących zakłady (panele, wiatr, woda, pomy ciepła, oczyszczalnie, emisja pyłów i odorów, hałas, modernizacja silników elektrycznych, itp.).