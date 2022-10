Zobacz galerię

Zbiór ziarna w odpowiednim momencie jest ważny, ale o ostatecznym przychodzie z uprawy decydują późniejsze decyzje. Duży wpływ na końcową opłacalność produkcji mają suszenie i przechowywanie ziarna.

Zgodnie z danymi ARiMR areał kukurydzy w Polsce to w tym sezonie 1,86 mln ha. Taki obszar zasiewów plasuje tę uprawę na drugim miejscu w kraju (większą powierzchnię zasiewów ma jedynie pszenica ozima). Oczywiście, znaczna część areału krajowego przeznaczona jest na cele kiszonkowe, jak również na biomasę. Niemniej uprawa rośliny na ziarno również odgrywa bardzo ważną rolę w wielu gospodarstwach. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym elementom towarzyszącym zbiorom kukurydzy na ziarno. Sam zbiór to wszakże tylko połowa sukcesu, za przychód w gospodarstwach odpowiadają także inne czynniki.

Wyczuć moment – kosić mokrą kukurydzę czy czekać?

Przyjmuje się, że bazowy poziom wilgotności kukurydzy to 30 proc. Zdecydowana większość firm podaje ceny kukurydzy mokrej, odnosząc ją właśnie do tej wartości – powyżej niej stosowane są potrącenia. Wiele gospodarstw boryka się z problemem dotyczącym właśnie wilgotności, zwłaszcza jeśli w planach jest jeszcze zasiew ozimin po kukurydzy. Z jednej strony bowiem chcemy zasiać jak najwcześniej oziminy, by zmieścić się w agrotechnicznych terminach lub minimalnie tylko je opóźnić – z drugiej natomiast, często zmuszeni jesteśmy kosić kukurydzę o większej wilgotności, co w efekcie daje mniejszą cenę i niższy przychód z hektara. W zależności od stawki potrąceń (zazwyczaj 15-20 zł w poprzednich sezonach), kosząc kukurydzę o wilgotności ziarna na poziomie 35 proc., tracimy już na starcie 75-100 zł/t, co przy plonie na poziomie 10 t/ha powoduje utratę 750-1000 zł na każdym hektarze. Jest to problem, który w znacznym stopniu dotyczy odmian o późnym FAO oraz tych zasianych w późnych terminach. Ogólnie rzecz ujmując, lepiej jest odczekać, aż kukurydza faktycznie odda wodę, a co za tym idzie – wilgotność będzie bliższa bazowej. Z drugiej jednak strony, jeśli mamy już np. listopad, a chcemy zasiać jeszcze pszenicę ozimą, to nie ma innego wyjścia, jak koszenie przy wyższych wskazaniach wilgotnościomierza. Z pewnością stracimy część pieniędzy na wilgotności, ale z drugiej strony zyskamy na masie zebranego surowca. Wedle różnych szacunków możemy przyjąć, że przy wilgotności 35 proc. i spodziewanym plonie 10 t/ha odczekanie do momentu, aż kukurydza będzie miała 30 proc. i obniży masę ziarna z hektara o kilka procent do ok. 9,3 t/ha to jednak tylko teoria. W praktyce nie zawsze mamy aż tak dużą różnicę w masie pomiędzy kukurydzami bardzo mokrymi (od 35 proc.) a tymi bliżej wartości bazowych. Wiele zależy od szybkości oddawania wody przez daną odmianę oraz przebiegu pogody. Poza tym musimy też spojrzeć na drugą kwestię, jaką jest transport oraz przechowanie ziarna.

Mokre ziarno nie może być przechowywane w tradycyjny sposób

Mokre ziarno kukurydzy nie może być przechowywane w konwencjonalny sposób. Niejednokrotnie ziarno przywożone spod kombajnu miało tak wysoką wilgotność, że ledwie udawało się je zsypać z przyczepy. Takie ziarno absolutnie nie może zostać zmagazynowane. Wskutek działania różnych organizmów (bakterie, grzyby) materiał bardzo szybko ulegnie całkowitemu popsuciu i procesom gnilnym – zwłaszcza w przypadku nieco wyższych temperatur oraz wysokiej wilgotności powietrza. Dlatego też podczas koszenia kukurydzy często możemy spotkać się z tym, że skupujący przyjmują jednorazowo niewielkie ilości ziarna, ewentualnie wstrzymują na pewien moment odbiór surowca – możliwości skupowe muszą być skorelowane z wydajnością suszarni, gdyż ziarno kukurydzy przy wysokich wartościach wilgotności niemal natychmiast musi trafić do suszenia.

Niestety, koszty suszenia w tym sezonie są stosunkowo wysokie ze względu na skokowy wzrost cen paliw używanych do suszenia (gaz czy olej opałowy). Wzrosły także ceny węgla, słomy czy pelletu, które także są często spotykane w przypadku suszenia kukurydzy. Odczujemy to niestety w naszych gospodarstwach – zarówno punkty skupowe, jak i gospodarstwa dysponujące własnymi suszarniami będą musiały ponieść, niestety, wyższy koszt dosuszenia ziarna.

Koszt suszenia decyduje o wszystkim

W poprzednich latach koszt suszenia kukurydzy liczony od wartości bazowej do 13 proc. mieścił się w granicach 120-140 zł/t. W tym sezonie cena „zbicia” wilgotności z 30 do 13 proc. może przekraczać 200 zł/t. Firmy skupujące mówią wprost o nawet dwukrotnie większych nakładach na suszenie ziarna. Gdybyśmy przeliczyli taki koszt przy założeniu, że plon wynosi 10 t/ha, to sam koszt dosuszania będzie wynosił 2000 zł/ha. Rzecz jasna cena, jaką poniesiemy za dosuszanie, będzie generalnie uzależniona od rodzaju paliwa zużytego w procesie. Niemniej możemy wykonać hipotetyczną kalkulację sprzedaży ziarna o wilgotności 35 proc., 30 proc. oraz kukurydzy suchej. Dodajmy, że wartości podawane w kalkulacji są zmienne i przy tak wysokiej dynamice rynkowej mogą zmieniać się z tygodnia na tydzień.

Niemniej w kalkulacjach musimy jeszcze wziąć pod uwagę straty na masie przy niższych wilgotnościach oraz te, które powstaną w procesie dosuszania (w nawiasach uzupełnienie). Musimy bowiem wiedzieć, że zmiany tonażowe kukurydzy suchej względem mokrej są dość znaczące. I tak dosuszenie kukurydzy o wilgotności 30 proc. do 13 proc. to niejednokrotnie utrata ok. 2 t z hektara. Tak więc rzeczywista sprzedana ilość z hektara to 8 t, a nie 10 jak w przypadku mokrej. Rzeczywisty przychód to więc 8 t x 1300 zł = 10 400 zł. Po odjęciu wszystkich kosztów (wraz z dosuszaniem) pozostaje ok. 3900 zł/ha. To jednak wciąż znacznie więcej niż w przypadku kukurydzy mokrej. Na areale 10 ha różnica w dochodzie z kukurydzy dosuszonej do poziomu 13 proc. w omawianym przypadku wyniosłaby 14 tys. zł w stosunku do kukurydzy 35 proc. Taka sama sytuacja jest w przypadku sprzedaży kukurydzy 30 proc. w stosunku do ziarna o wilgotności 35 proc. (1900 zł więcej na 10 ha zyskamy na kukurydzy o wilgotności 30 proc.). Celowo w powyższej kalkulacji podano oczekiwany przychód według masy kukurydzy mokrej i suchej po uwzględnieniu strat na masie, i bez nich, aby zwrócić uwagę na fakt, iż kalkulacja powinna być przeprowadzona w odniesieniu do oczekiwanego plonu i uwzględniać straty procentowe podczas suszenia. Pamiętajmy jednak, że ubytki na masie nie są sztywne i powyższe dane – choć zbliżone do realnych – mogą niego się różnić w zależności od jakości, odmiany i typu ziarna.

Rękaw ratunkiem, gdy suszarnia nie nadąża

Alternatywą dla sprzedaży kukurydzy ziarnowej w tradycyjny sposób może być magazynowanie ziarna w rękawach. Jest to dość dobre rozwiązanie także w przypadku, gdy wydajność suszarni nie nadąża za odbiorem ziarna (możemy krótkofalowo przechowywać ziarno w rękawie, a następnie dosuszać je, uwzględniając możliwości suszarni). Tu jednak barierą może być cena. W praktyce przechowywanie zebranego ziarna kukurydzy w rękawach jest opłacalne przy większych partiach towaru. Niemniej rozwiązanie to zyskuje na popularności – także w gospodarstwach, które nie dysponują swoimi suszarniami, ale zamierzają przechować tymczasowo mokrą kukurydzę.

Sprzedaż ziarna suchego bardziej opłacalna przy określonej różnicy w cenie

Zatem czy warto czekać na doschnięcie ziarna? Były już sezony, kiedy ziarno prosto z pola miało wartości poniżej 20 proc. Bardzo jednak wątpliwe, aby sytuacja ta miała miejsce również w tym sezonie. Niemniej nie będzie dobrym rozwiązaniem zbiór ziarna przy wartościach powyżej 35 proc., chyba że sytuacja nas do tego zmusi, bo ziarno przestanie w pewnym momencie oddawać wodę i czekanie nic już nie pomoże. Musimy także policzyć oczekiwany przychód w dwuleciu. Oczekiwanie na niską wilgotność ziarna z pola będzie skutkowało bardzo późnym siewem ozimin (najczęściej pszenicy ozimej). To z kolei prowadzi do obniżki plonu – zboża wysiewane w późnych terminach z reguły nie są w stanie osiągnąć tak wysokich rezultatów, jak te na plantacjach założonych w terminach optymalnych. Może okazać się, że przychód rozłożony na dwa sezony w ogólnym rozrachunku jest znacznie niższy. Trzeba jednak przyznać, że w każdym wypadku niższe wilgotności ziarna dadzą lepszy wynik finansowy – pomimo ubytków w masie. Wiele zależeć będzie od potrąceń w punktach skupowych (stawek za procent ponad normę), a w przypadku gospodarstw dysponujących własnymi suszarniami – od rodzaju stosowanego w suszarni surowca. Niezależnie od kosztów suszenia i tak przygotowanie kukurydzy suchej pozostawi więcej pieniędzy „na czysto” niż bezpośrednia sprzedaż mokrego ziarna (przy założeniu, że różnica cen pomiędzy ziarnem suchym a mokrym będzie na poziomie z ostatnich miesięcy, tj. 400-500 zł/t).

Sam zbiór kukurydzy – choć wydaje się ostatnim etapem produkcji polowej – to tylko część sukcesu. W ostatnich sezonach w sposób szczególny musimy zwracać uwagę na jeszcze inne elementy produkcji. Za dochód „na rękę” odpowiada bowiem coraz więcej czynników, na które wcześniej nie zwracaliśmy tak dużej uwagi. W przypadku kukurydzy kluczowe mogą być chociażby decyzje o sprzedaży kukurydzy mokrej czy suchej.