Zabieg T2 jest z jednej strony kontynuacją ochrony wykonanej w pierwszym zabiegu fungicydowym, z drugiej natomiast ma na celu ochronę rośliny przed chorobami liści. Sprawdźmy jakie substancje warto zastosować w tym zabiegu.

Wybór substancji wykorzystywanych w zabiegu T-2 jest bardzo szeroki. Najczęściej rolnicy decydują się na kombinacje dwóch lub trzech komponentów.

Zabieg T-2 na za zadanie chronić najproduktywniejsze górne liście przed chorobami grzybowymi. Powinien być to zabieg profilaktyczny, wyprzedzający wysoką presję patogenów.

Strobiluryny i triazole najpopularniejsze w T-2

Pierwszą z grup chemicznych którymi się zajmiemy, a są nieocenione w zabiegach T-2, to strobiluryny. Najpopularniejszą z nich jest azoksystrobina, która jest również najczęściej spotykaną strobiluryną w dostępnych na rynku preparatach. T-2 jest w oziminach ostatnim momentem na zastosowanie azoksystrobiny - pamiętajmy, że wydłuża ona wegetację, co może w niektórych sezonach przyczynić się do opóźnienia zbioru. Taka samą cechę przedłużenia zieloności mają także i inne strobiluryny o których wspominamy niżej- dlatego też stosując preparaty bazujące na tej właśnie grupie chemicznej nie powinniśmy podawać wysokich dawek w przypadku późnej aplikacji.

Fluoksastrobinę znajdziemy ją w niektórych zaprawach nasiennych i w zasadzie tylko w kilku fungicydach (nigdy solo, zawsze do spółki z substancjami z innych grup).

Jedną z ważnych substancji pośród strobiluryn, wykazującą podobne działanie do fluoksastrobiny, jest piraklostrobina. Ciekawą cechą substancji jest fakt, że ma ona bardzo dobry wpływ na ogólny rozwój rośliny związany z jej fizjologią. Ponadto znacznie wzmacnia odporność chronionej uprawy na stresy tak biotyczne, jak i abiotyczne.

Szeroko stosowane w ochronie T-2 są triazole. Jedną z takich substancji jest protiokonazol. Jak to w przypadku triazoli, tak i protiokonazol znajduje dość szerokie okno czasowe do stosowania w zbożach. Ze względu na dość dużą uniwersalność w zwalczaniu chorób może być podawany w zasadzie w każdym z zabiegów fungicydowych w okresie wiosennym. Jego dawka nie powinna być jednak niższa niż 100g substancji czynnej / ha, choć spotykaną są niższe dawki w przypadku łączenia z innymi grupami chemicznymi.

W T-2 protiokonazol warto aplikować w jednym zabiegu z jedną ze strobiluryn - często również mieszaniny fabryczne są już skomponowane w taki sposób..

O triazolach będziemy jeszcze wspominać później w kontekście zabiegu T-2/T-3.

Proquinazid przynależy z kolei do grupy chinazolin. Jego największym atutem jest bardzo dobra skuteczność przeciw mączniakowi. Implementacja do T-2 jest więc zasadna, ponieważ ta choroba ciągnie się za oziminami od jesieni aż po późne fazy rozwojowe. Argument za wykorzystaniem proquinazidu w ochronie roślin w drugim zabiegu wiosennym wzmacnia fakt, iż wykazuje się również dobrym działaniem na najważniejsze choroby liści.

Na uprawach gdzie zaobserwowano silne porażenie DTR-kami godny uwagi może okazać się biksafen. Skuteczność w zwalczaniu brunatnej plamistości liści w przypadku tej substancji jest naprawdę dobra, a dodatkowo świetnie radzi sobie z plamistością siatkową jęczmienia, rdzami oraz rynchosporiozą zbóż.

Fluksapyroksad (karboksyamidy) nie jest szeroko dostępną substancją na rynku, jednak występuje w markowych produktach (zarówno w zaprawach, jak i w produktach do ochrony dolistnej, gdzie występuje w duecie z piraklostrobiną). Do tej samej grupy należy także izopirazam. W przypadku mieszaniny z triazolami substancja ta dobrze radzi sobie z częstym problemem na plantacjach ozimin, tj. septoriozami.

Spiroksamina, obecna w kilku dostępnych na rynku produktach, będąca jedną z substancji z grupy ketoaminów, jest składową fabrycznych mieszaniny z protiokonazolem czy tebukonazolem. Wespół z triazolami bardzo dobrze zwalcza choroby liści, a ponadto wspomaga pobieranie dostarczonych substancji przez roślinę.

Flutriafol w ostatnich sezonach był jedną z popularniejszych substancji implementowanych w T-2. Jak wiemy substancją ta kilkanaście dni temu wypadła z rynku - sklepy nie mogą już sprzedawać produktów opartych o nią, ale wciąż mamy czas na zużycie zakupionych zapasów.

Ochrona liści i kłosa

W przypadku kiedy T-2 jest jednocześnie ostatnim zabiegiem można zaimplementować do ochrony tebukonazol. Ten najpopularniejszy przedstawiciel grupy triazoli ma właściwości chroniące delikatnie liście, z drugiej natomiast działa także osłonowo przed chorobami kłosa. Warto jednak zaznaczyć, że zabieg T-2/T-3 mający za zadanie ochronę tak liści jak i kłosa powinien być wykonywany nieco później aniżeli klasyczna aplikacja T-2 w technologii trzyzabiegowej.

Niemniej dwuzabiegowa ochrona będzie dobrym rozwiązaniem na słabszych ziemiach, gdzie potencjał plonowania jest nieco niższy oraz w latach suchych, kiedy zarówno presja patogenów chorobotwórczych jest nieco niższa ale i niestety zboża nie są w stanie wykorzystać swoich pełnych możliwości i redukują plon. Obyśmy nie mieli do czynienia z takimi warunkami w tym roku, jak na razie jednak zdecydowana większość kraju jest ogarnięta suszą.

Przykładem mieszaniny w zabiegu T-2/T-3 może być połączenie tebukonazolu oraz protiokonazolu (dostępne są fabryczne mieszaniny tych substancji). Ewentualnie można wykonać zabieg azoksystrobiną i dołączyć do niej właśnie tebukonazol, choć przypominamy, że azoksystrobina nie może być stosowana zbyt późno.

W zabiegu T-2/T-3 zastosowanie znajdzie także prochloraz. Co prawda jest to popularny składnik ochrony w T-1, aczkolwiek wykazuje się dobrą skutecznością w zwalczaniu chorób kłosa.

Technologii możliwych do zastosowania w T-2 jest sporo, jednak tak naprawdę większość z nich bazuje na wymienionych tu substancjach. W kolejnym artykule sprawdzimy koszty ochrony w zabiegu T-2 na postawie przykładowych polecanych na rynku technologii.