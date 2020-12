Przed Świętami spokój w skupach

To już nasze ostatnie zestawienie cen surowców rolnych w roku 2020. Okazuje się, że w przeciągu sześciu dni cena ziarna się nie zmieniła. W skupach panuje przedświąteczna cisza.

Jedynie w jednej firmie odnotowaliśmy zwyżkę, o 10 zł na tonie, ceny pszenicy konsumpcyjnej, a w dwóch podwyżkę o 20 zł cen rzepaku. W pozostałych bez zmian.

A jak wyglądał ten rok pod względem cen?

Przypominany, że na przykład w trzeciej dekadzie marca w firmach skupowych nie było ruchu. Rolnicy rzadko decydowali się na sprzedaż ziarna. Poza tym wiele firm wstrzymało zakup surowca ze względu na rozpoczynającą się u nas pandemię koronawirusa. Cena pszenicy konsumpcyjnej w badanych przez nas skupach była bardzo zróżnicowana, bo wahała się od 600 do 840 zł/t netto. Średnio jednak kosztowała 720 zł/t. Z początkiem kwietnia ceny wzrosły i w portach dochodziły nawet do 900 zł/t netto. Znacznie wzrósł eksport zbóż.

W trzeciej dekadzie czerwca, niedługo przed żniwami, ceny pszenicy w Polsce ulegały obniżkom po silnych wzrostach odnotowanych w kwietniu i maju, niemniej były wciąż o kilka proc. wyższe niż przed rokiem.

W sierpniu w badanych przez nas punktach skupu pszenica konsumpcyjna kosztowała od 640 do 700 zł/t netto, pszenica paszowa od 550 do 660, pszenżyto od 480 do 570, jęczmień od 500 do 570, owies od 400 do 500 i żyto od 396 do 530.

W październiku nastąpił wzrost cen pszenicy. Przeważnie tona tego gatunku kosztowała 800 zł netto. Mimo zbiorów kukurydzy jej nasiona również były drogie. W listopadzie cena ziarna pszenicy drożała, aż do poziomu blisko 900 zł/t, a w grudniu nastąpił delikatny spadek i obecnie utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Polska w tym roku bardzo dużo wyeksportowała zbóż.

Pszenica ma największy udział w eksporcie zbóż z PL🇵🇱.

W tym sezonie hitem eksportowym jest jednak #żyto - od początku sezonu blisko 600 tys. ton (3.5 krotny wzrost r/r).💪 pic.twitter.com/8Yr0WYje9l — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) December 21, 2020

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 22 grudnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Lubella

- pszenica konsumpcyjna – 770.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie

- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka

- pszenica konsumpcyjna – 840,

- żyto konsumpcyjne – 600.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 480,

- kukurydza mokra – 500,

- jęczmień paszowy – 550.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 700.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 640,

- żyto paszowe – 520,

- żyto konsumpcyjne – 540,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- jęczmień paszowy – 620.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna - 810-830,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 680,

- żyto paszowe – 550,

- żyto konsumpcyjne – 560,

- jęczmień konsumpcyjny – 650,

- rzepak – 1750,

- kukurydza sucha – 750.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 660,

- żyto paszowe – 550,

- jęczmień konsumpcyjny – 660,

- rzepak – 1700,

- kukurydza sucha – 710.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 640,

- jęczmień paszowy – 625,

- rzepak – 1790,

- kukurydza mokra – 490,

- kukurydza sucha – 720 (styczeń).

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna - 840-870,

- pszenica paszowa - 790-830,

- pszenżyto - 660-710,

- żyto konsumpcyjne - 560-600,

- jęczmień konsumpcyjny – 620,

- rzepak – 1700,

- kukurydza sucha - 700-750,

- groch – 980,

- bobik – 950.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 640,

- jęczmień paszowy – 650.

Street retail

- rzepak – 1790.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 650,

- żyto paszowe – 550,

- żyto konsumpcyjne – 570,

- jęczmień paszowy – 650,

- rzepak – 1800,

- kukurydza sucha – 760.

AGROCHEM Puławy

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 700,

- żyto konsumpcyjne – 580,

- jęczmień konsumpcyjny – 670,

- rzepak – 1740,

- kukurydza sucha – 740,

- owies – 610,

- groch – 920.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa - 800,

- pszenżyto - 700,

- żyto paszowe - 600,

- jęczmień paszowy - 680.

Firma Szmidt

- kukurydza mokra – 500,

- kukurydza sucha – 770.

PHUT Siembida

- pszenica paszowa - 780,

- pszenżyto - 630,

- żyto paszowe - 480,

- jęczmień konsumpcja - 630,

- rzepak - 1700,

- owies - 500.

