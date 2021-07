Przedżniwna lustracja jęczmienia ozimego

Upalna i sucha pogoda w III dekadzie czerwca wyraźnie przyspieszyła dojrzewanie jęczmienia ozimego. Gdyby nie późniejsze deszcze, jego zbiór na Mazowszu rozpocząłby się ok. 10 lipca.

Łagodna zima jak również przebieg pogody w pierwszych wiosennych miesiącach sprzyjały temu zbożu. Plantacje w tym rejonie Polski prezentują się co najmniej dobrze. Chłodny, ale jednocześnie mokry maj (ponad 100 l/m2) sprawił, że rośliny cieszyły się dostatkiem wody do końca II dekady czerwca. Świetnie wykorzystały ten okres, co widać teraz po kłosach. Ziarna są bardzo dorodne i prawie dojrzałe do zbioru.

„Dni Pola z Farmerem - 2021” ponownie zawitały do gospodarstwa pod Nasielskiem na Mazowszu. W tym odcinku relacjonujemy wyniki przedżniwnej lustracji przeprowadzonej na plantacji nasiennej jęczmienia ozimego. Jakie obserwacje i wnioski wypływają z tej wizyty? O tym w zamieszczonym poniżej filmie, do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy.