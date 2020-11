Przez deszcze znowu brakuje kukurydzy - cena rośnie

Te żniwa kukurydziane nadal są trudne. W ubiegłym tygodniu prace trochę przyspieszyły, bo pozwoliła na to pogoda. Ale ten tydzień ponownie przyniósł opady deszczu.

Jeszcze wiele plantacji kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno „stoi na polu”. Jest mokro i maszyny grzęzną – tak jak to widać na poniższym filmie. Wilgotność nasion dochodzi nawet do 40 proc.

Plony🌽 wysokie.

Ale zbiór w tym roku to duże wyzwanie. pic.twitter.com/UDQ5cx7zQ8 — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) November 3, 2020

Co z cenami? Te nadal są wysokie i na rynku brakuje nawet mokrego ziarna. Kukurydza o wilgotności 30 proc. kosztuje średnio ok. 450 zł/t, sucha z kolei (14 proc.) ok. 720 zł/t netto. Na rynku innych gatunków zbóż widać za to nieznaczne spadki, dotyczy to zwłaszcza pszenicy.

Na temat prognoz cenowych zabrał głos Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie. Na łamach najnowszego „Rynku zbóż – stan i perspektywy” specjaliści z IERiGŻ ocenili, że w IV kwartale 2020 r. średnia cena pszenicy może wynieść 760-810 zł/t (pszenica paszowa – 740-790 zł/t, konsumpcyjna – 780-830 zł/t), a żyta 550-600 zł/t. - W końcu sezonu (II kwartał 2021 r.) pszenica może kosztować średnio 790-840 zł/t (paszowa 750-800 zł/t, pszenica konsumpcyjna – 810-860 zł/t), a żyto 600-650 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być o 5-10% wyższe od cen pszenicy paszowej – podano. Tutaj prognozy dotyczące cen zbóż z poprzedniego miesiąca.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 4 listopada 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Lubella S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 820.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie

- pszenica konsumpcyjna – 750-760.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 500,

- kukurydza mokra – 420,

- jęczmień paszowy – 540,

- rzepak – 1640,

- soja – 1350.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcja – 570.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 660,

- jęczmień paszowy – 650.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- pszenica paszowa – 680.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 780-800,

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 650,

- żyto paszowe – 520,

- żyto konsumpcyjne – 530-540,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 430,

- kukurydza sucha – 760,

- owies – 500.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- żyto konsumpcyjne – 570.

Agro System Sobótka

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- pszenica paszowa – 720,

- jęczmień konsumpcyjny – 580,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 450,

- kukurydza sucha – 600.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 760,

- jęczmień paszowy – 620,

- kukurydza mokra – 450.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 640,

- żyto paszowe – 520,

- jęczmień konsumpcja – 600,

- kukurydza mokra – 480,

- kukurydza sucha – 720,

- owies – 500.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 630,

- żyto paszowe – 540,

- jęczmień paszowy – 620,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 460,

- kukurydza sucha – 670,

- owies - 520.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 790,

- pszenica paszowa – 750,

- kukurydza mokra – 450.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 790,

- pszenżyto – 670,

- żyto konsumpcyjne – 580,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- rzepak – 1680,

- kukurydza sucha – 780.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 730,

- pszenżyto – 610,

- jęczmień paszowy – 620.

Street retail

- rzepak – 1680.

Boferm Górki

- pszenica konsumpcyjna/paszowa – 691,

- pszenżyto – 579,

- żyto konsumpcyjne/paszowe – 439,

- jęczmień konsumpcyjny – 588,

- rzepak – 1540,

- kukurydza mokra - 400.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 670,

- żyto paszowe – 580,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień paszowy – 670,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 450,

- kukurydza sucha – 750.

AGROCHEM Puławy

Realizacja w grudniu:

- pszenica konsumpcyjna – 860,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 675,

- żyto paszowe/konsumpcyjne – 570,

- jęczmień paszowy – 670,

- rzepak – 1680,

- kukurydza sucha – 770.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 650,

- jęczmień paszowy – 650.