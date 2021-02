Przez Innowacyjność do Sukcesu Online: Bądź przygotowany na siew kukurydzy

Kukurydza to kolejna roślina – po rzepaku i zbożach – o której będziemy rozmawiać w trakcie konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online. Już 26 lutego 2021 r. śledźcie sesję "Kukurydza" na portalu farmer.pl. Zapraszamy do rejestracji i przypominamy, że udział w konferencji jest bezpłatny.

Rozważania zaczniemy od terminu siewu. W ostatnich latach ze względu na łagodne zimy przesunął się on w czasie i część rolników wyjątkowo wcześnie decyduje się na siew tego gatunku. Wspólnie z prof. Tadeuszem Michalskim zastanowimy się, jak termin siewu wpływa na rozwój tego gatunku oraz wielkość i jakość plonu kukurydzy. Omówimy problemy, z jakimi mogą mierzyć się rolnicy zarówno podczas siewu wczesnego, jak i przy plantacjach zakładanych w plonie wtórym. Poruszymy tematy związane z prawidłowym zwalczaniem chwastów, jest to bowiem jeden z najważniejszych etapów agrotechnicznych w uprawie tej rośliny. Popełniane tu błędy prowadzą do większych strat w plonie i podnoszą koszty uprawy. Jednak kukurydza potrzebuje nie tylko ochrony herbicydowej. Gospodarczego znaczenia w tej uprawie nabiera coraz większa liczba agrofagów. Kukurydzę atakują różne szkodniki, coraz częściej potrzebuje także ochrony przed chorobami grzybowymi. Jak poradzić sobie z tymi problemami w obliczu nieprzewidywalnej pogody, zmian klimatu i ograniczeń w dostępności substancji czynnych? Na te pytania odpowie dr hab. Paweł Bereś. Na podstawie przykładów szkód plantacji podpowiemy też, od jakiego ryzyka należy ubezpieczyć kukurydzę, bo spokojnie czekać do jej zbioru. A na koniec porozmawiamy o ekonomii – nasz ekspert opowie o stanie obecnym i perspektywach cenowych kukurydzy na rynkach światowych.

Poznajcie program 26.02.2021

9.00-9.05 | Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.05-9.25 | Jak termin siewu kukurydzy wpływa na jej rozwój i plonowanie?Plantacje z wczesnego siewu i zakładane w plonie wtórym.

prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polski Związek Producentów Kukurydzy

Moderacja: Wojciech Konieczny, farmer.pl

9.25-9.40 | Szybko, Skutecznie, Metodycznie – Zwalczaj chwasty z INNVIGO

Marcin Bystroński, menedżer ds. upraw rolniczych odpowiedzialny za zboża i kukurydzę, Innvigo

9.40-10.00 | Kukurydza potrzebuje nie tylko ochrony herbicydowej

Zmiany klimatu a narastające problemy w ochronie kukurydzy. Zmiany w substancjach czynnych. Możliwości ochrony biologicznej.

dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

10.00-10.15 | Jak odchwaszczać plantacje w uprawie pasowej, żeby nie mieć problemu z chwastami? Trzy uprawy, trzy rozwiązania

Paweł Talbierz, specjalista ds. ochrony upraw, Corteva Agriscience

Moderacja: Małgorzata Powałka, farmer.pl

10.15-10.25 | Od jakich ryzyk najlepiej ubezpieczyć uprawę kukurydzy, aby spokojnie czekać do jej zbiorów

Czy grad i huragan mogą uszkodzić kukurydzę? Przykłady szkód.

Jaki skutek dla uprawy kukurydzy mogą mieć wiosenne przymrozki i jak wpływa to na plon?

Krzysztof Mrówka, dyrektor, Biuro Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska TU

Moderacja: Anna Kobus, farmer.pl

10.25-10.35 | Stan obecny i perspektywy cenowe kukurydzy na rynkach światowych

Analiza notowań, prognozy cen, trendy, kontrakty.

Tomasz Roszkowski, farmer.pl

Moderacja: Małgorzata Tyszka, farmer.pl