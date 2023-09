Pszenica ozima jest najpopularniejszym zbożem, a jednocześnie najpowszechniej uprawianą rośliną w Polsce. Wydawać by się mogło, że wobec tego każdy rolnik wie o niej wszystko, jednak aby nie zgubiła nas rutyna, warto przed zasiewami przypomnieć sobie podstawowe zasady uprawy pszenicy. Jakie stanowisko wybrać? Jak przygotować glebę? Jakie nawożenie zastosować?

Pszenica uprawiana jest w Polsce na areale blisko 2,4 mln hektarów, plonując średnio na poziomie 4-5 t/ha, zależnie od sezonu. Spośród zbóż ma największe wymagania, nie tylko glebowe, ale też płodozmianowe, o których niestety często zapominamy. Powinna być uprawiana na glebach klas bonitacyjnych I-IIIb, utrzymanych w dobrej kulturze.

Termin siewu pszenicy ozimej

Optymalny termin siewu pszenicy ozimej ulega w ostatnich latach rozszerzeniu, między innymi dzięki zmianom klimatycznym i postępowi hodowlanemu. Niemniej jednak, zbliża się już wielkimi krokami. Kluczowe jest odpowiednie przezimowanie roślin, które jeszcze na jesieni powinny zacząć się krzewić, gdyż rozkrzewienia wiosenne są mniej produktywne. Znaczenie w wyborze terminu siewu mają również opady. Jesienią pszenica nie ma dużych potrzeb wodnych, dlatego też bardziej szkodliwe od suszy mogą być ulewy, które pogorszą kondycję młodych roślin, a w skrajnych przypadkach wręcz je zniszczą.

Zasadniczo za właściwy termin siewu pszenicy ozimej przyjmuje się wrzesień. Zależnie od regionu Polski jest to odpowiednio 5 – 20 września w północno-wschodniej części kraju, 10 – 25 września w centrum i na południowym wschodzie, 15 września do 1 października na zachodzie kraju oraz 20 września do 5 października na Śląsku. Wcześniejszy termin siewu gwarantuje prawidłowe rozkrzewienie i ukorzenienie, ale jednocześnie zbyt wczesny może zwiększyć ryzyko wystąpienia na jesieni chorób grzybowych i nalotu szkodników, na czym nam nie zależy.

Pszenica ozima w zmianowaniu

Pszenica ma największe spośród zbóż wymagania odnośnie przedplonu, dlatego też jej pozycja w zmianowaniu powinna być dobrze przemyślana. Optymalnie pszenica powinna trafiać na to samo pole raz na 6-8 lat, a udział innych zbóż w płodozmianie powinien być jak najmniejszy. W praktyce często spotykane są monokultury zbożowe, czasem przerywane rzepakiem i w takiej sytuacji szczególnie duże znaczenie powinny mieć międzyplony, przerywające rozwój agrofagów.

Pszenica jest spośród zbóż najbardziej wrażliwa na uprawę po sobie. Już drugi rok uprawy pszenicy w monokulturze oznacza widoczny spadek plonów i większe porażenie chorobami, takimi jak łamliwość podstawy źdźbła, zgorzel podstawy źdźbła, ostra plamistość oczkowa czy fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła. Również uprawa po jęczmieniu, pszenżycie i życie może spowodować spadek plonowania pszenicy nawet o 25 proc. W sytuacji uprawy zboża po zbożu, pszenica powinna być wysiewana w pierwszym roku, a inne gatunki po niej.

Najlepszymi przedplonami dla pszenicy ozimej są wcześnie schodzące okopowe uprawiane na obornika, a więc ziemniaki i buraki cukrowe. Dobrymi przedplonami są również rośliny oleiste, zwłaszcza rzepak czy bobowate grubonasienne, jak choćby groch czy soja. Niektóre badania wskazują, że pszenica uprawiana po rzepaku może wydawać plon nawet o 10-15 proc. lepszy niż po ziemniakach. Należy jednak pamiętać, że nie mogą to być jedyne gatunki uprawiane na danym stanowisku, gdyż oba uprawiane zbyt często silnie redukują plonowanie.

Przygotowanie stanowiska

W uprawie tak wymagającego gatunku, jakim jest pszenica, ważne jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pod siew. Szczególnie istotne są prawidłowo wykonane zabiegi pożniwne, które mają za zadanie pobudzić a następnie zniszczyć chwasty i samosiewy. Nie muszą to być głębokie i kosztowne zabiegi, wystarczy płytkie talerzowanie, włókowanie czy bronowanie, które zruszy zaledwie kilka centymetrów powierzchniowej warstwy gleby.

Na około 10 dni przed siewem powinna być wykonana zasadnicza głęboka uprawa. W przypadku orki 10 dni to absolutne minimum, gdyż podczas jej wykonywania silnie ingerujemy w strukturę gleby. Co ważne, pszenicy nie powinno się siać w zbryloną glebę, dlatego też po orce pole trzeba starannie doprawić. Jeśli decydujemy się na uprawę bezorkową, ten czas może być krótszy, a w przypadku maszyn z ciężkimi wałami dobrze zagęszczającymi powierzchniową warstwę gleby, głęboką uprawę można wykonać tuż przed siewem. W przypadku technologii strip-till głęboka uprawa i siew, a także nawożenie, odbywają się w jednym przejeździe. Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu można zachować najlepszą strukturę gleby i do minimum ograniczyć straty cennej wody.

Nawożenie przedsiewne

Pierwszeństwo przed innymi nawozami zawsze powinno mieć wapno. Uregulowane pH gleby jest podstawą powodzenia uprawy, rozsądnego stosowania nawozów i środków ochrony roślin, a także osiągania wysokich plonów. Optymalny odczyn pH dla pszenicy wynosi 6,5-6,8. Ważne jest, aby pamiętać, że między wapnowaniem a stosowaniem innych nawozów i siewem należy zachować odstęp czasowy.

Na każdą tonę plonu pszenica ozima potrzebuje średnio 25 kg azotu, 12 kg fosforu, 20 kg potasu, 6 kg wapnia czy 5 kg magnezu. Nawożenie azotowe jesienią powinno się ograniczać do dawki startowej na poziomie 30-80 kg/ha, zazwyczaj około 50 proc. planowanej pełnej dawki, natomiast inne składniki można zastosować w pełnych dawkach, najlepiej jednak z uwzględnieniem dokarmiania dolistnego w okresach krytycznych. Pszenica ozima jest przede wszystkim wrażliwa na niedobór fosforu, potasu i magnezu, o czym niestety w praktyce często się zapomina.