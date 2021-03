Pszenica i rzepak w skupach ponownie w dół

Na krajowym rynku zbóż panuje cisza i spokój - rolnicy zajęci są głównie siewami roślin jarych oraz nawozów i niewielu z nich dysponuje jeszcze towarem. Natomiast firmy zajmujące się skupem zajęte są podpisywaniem kontraktów na następny sezon.

W ciągu ostatniego tygodnia na krajowym rynku zbóż niewiele się działo, czego przyczyny należy upatrywać się w zbliżających się świętach Wielkiejnocy oraz coraz bardziej powszechnego braku towaru w magazynach rolników. W dodatku od kilku dni pogoda sprzyja wszelkim pracom polowym. Od czasu ostatniej sondy telefonicznej znowu nieznacznie zmalały ceny pszenicy - o 20-30 zł na tonie. Wartość rzepaku także w wielu punktach spadła i oscyluje najczęściej w granicach od 2200 zł do ok. 2400 zł/t. Firmy coraz śmielej przedstawiają cennik na nadchodzące zbiory.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 31 marca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień paszowy – 750,

- rzepak – 2000,

- kukurydza sucha – 900.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o.

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 820,

- jęczmień paszowy - 820.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 890.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 920-930,

- pszenżyto - 810-820,

- jęczmień paszowy - 770-780,

- rzepak - 2400-2410,

- kukurydza sucha - 890-900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- żyto konsumpcyjne – 700.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 890,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 660,

- żyto konsumpcyjne – 670,

- jęczmień konsumpcja – 770,

- rzepak – 2250,

- kukurydza sucha – 890,

- owies – 550.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 905,

- pszenica paszowa – 890,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień paszowy – 760,

- rzepak – 2300,

- kukurydza sucha – 900.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna - 880-910 stary zbiór; 750-800 nowy zbiór,

- pszenica paszowa - 880-910 stary zbiór; 720-750 nowy zbiór,

- pszenżyto - 760-800 stary zbiór; 650-700 nowy zbiór,

- żyto konsumpcyjne - 650-700 stary zbiór; 560-580 nowy zbiór,

- jęczmień konsumpcyjny - 800-830 stary zbiór; 650-700 nowy zbiór;

- rzepak - 2250-2300 stary zbiór; 1900-1940 nowy zbiór;

- kukurydza sucha - 870-920 stary zbiór; 700-750 nowy zbiór

- groch - 1100 stary zbiór;

- bobik - 1150 stary zbiór; 950 nowy zbiór.

Street retail

- rzepak – 2510 stary zbiór, 2050 nowy zbiór.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 870,

- pszenżyto – 750,

- jęczmień paszowy – 750.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 900,

- rzepak – 2400,

- kukurydza sucha - 900.

PHUT Siembida

- pszenica – 900,

- pszenżyto – 760,

- żyto – 550,

- jęczmień – 760,

- owies - 530.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna - 920,

- pszenica paszowa - 910,

- pszenżyto - 820,

- żyto paszowe - 700,

- jęczmień paszowy - 770,

- kukurydza sucha - 900,

- owies - 550.