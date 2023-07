Największe zagrożenie suszą rolniczą notowane jest przez IUNG-PIB w Puławach w zbożach jarych. Według ostatniego raportu, aż w 60 % gmin Polski susza odbija piętno na tej grupie upraw. Są jednak regiony, gdzie naprawdę nie będzie co zbierać. A w nich można znaleźć pojedyncze plantacje, które raczej nie zobaczą kombajnu, prędzej pójdą pod pług.

Pszenica jara przegrała walkę z suszą. Jej kondycja, na krótko przed zbiorem ma wiele do życzenia.

Najgorzej jest na słabych stanowiskach lub we fragmentach pola ze słabą glebą. Z takich plantacji nie ma co zbierać.

Od lat zboża jare uważane są za zawodne. Głównym powodem są susze, które w zasadzie co roku odciskają mniejsze bądź większe piętno na kondycji tych upraw.

Nie inaczej jest w tym sezonie, gdzie zbieżność kilku ważnych czynników wpłynęła bardzo wyraźnie na ich stan i kondycje.

Opóźnione siewy pszenicy jarej zadziałały na niekorzyść

Już wczesna wiosna nie sprzyjała tej grupie upraw. W większości regionów siewy musiały odbyć się w terminach opóźnionych. Powodem była często zbyt mocno nasiąknięta wodą gleba. Wszak wody na początku wegetacji było sporo, ale zapasy szybko się skończyły. Późne siewy i chłody wczesnowiosenne wpłynęły na powolny początkowy wzrost roślin, a co za tym idzie także słaby rozwój systemu korzeniowego.

Przerzedzona plantacja pszenicy jarej. Efekt suszy występującej już w czasie krzewienia i strzelania w źdźbło Fot. AK

Już pod koniec kwietnia, a przede wszystkim w maju wyraźna susza wpłynęła najpierw na mizerny rozwój biomasy, słabe krzewienie a następnie na słaby stopień wykształcenia źdźbeł kłosonośnych i proces zawiązywania ziarniaków.

Niskie rośliny stanowią problem podczas zbioru Fot. AK

Czerwiec z brakiem opadów tylko pogorszył ten stan i wpłynął na to, że rośliny zaczęły przedwcześnie zasychać, a w kłosie zamiast dorodnego ziarna kształtował się poślad.

Pszenica jara zamiast pod kombajn pójdzie pod pług

Oczywiście jak w przypadku wszystkich upraw w takiej sytuacji najgorzej jest na słabych i wadliwych stanowiskach, które w ogóle nie powinny być przeznaczane pod siew wymagającej pszenicy jarej. Niestety nadal rolnicy podejmują to ryzyko, które później szczególnie w sytuacji suszy mści się bardzo szybko.

Jeśli do tego dodamy inne błędy agrotechniczne takie jak: nieuregulowane pH, niezbilansowane nawożenie, błędy poczynione w uprawie przedsiewnej może okazać się tak, że na polu mamy obraz nędzy i rozpaczy.

Niestety także sytuacja na plantacjach wzorcowo prowadzonych nie prezentuje się dobrze. Opóźniony siew i brak wody w newralgicznych momentach (strzelanie w źdźbło i kłoszenie) bardzo silnie wpłynie na redukcję plonowania. W regionach trawionych przez suszę plony pszenicy jarej zapowiadają się bardzo słabe.

Susza w zbożach jarych w 15 województwach

Według ostatniego raportu IUNG PIB w Puławach, susza dla zbóż jarych występuje w prawie we wszystkich województwach Polski (15). W 5 województwach z kolei tj: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim dotyczy 100% gmin. W pomorskim i łódzkim z kolei w ponad 98% gmin została stwierdzona susza. W wielu przypadkach, a dokładniej w gminach susza została stwierdzona w każdej grupie agronomicznej gleby, zarówno w I (czyli stanowiska najsłabsze) jak i w IV (czyli stanowiska dobre i bardzo dobre).

Sytuacja wygląda źle także w pozostałych gatunkach jarych, w tym szykuje się niski plon owsa. Plantacje są przerzedzone, wiechy liche – nie ma co liczyć na plon z tego gatunku uprawnego.

Kolejną uprawą silnie reagującą na tegoroczną suszę jest owies Fot. AK

Niskie rośliny, problem ze zbiorem

Niestety są miejsca, gdzie rolnicy się zastanawiają czy z warto wjeżdżać kombajnem. Plantacje są bardzo przerzedzone, kłos jest niewielki, w nim ziarno z pośladem. Co więcej, miejscami rośliny są takie niskie, że ewentualny zbiór musi być dokonywany przy samej ziemi. Jeśli pole jest równe i nie ma kamieni jest to jeszcze możliwe, w przeciwnej sytuacji grozi to awarią sprzętu. Osobną kwestią jest zachwaszczenie takich pól. Zdarzają się plantacje, w których zachwaszczenie wtórne daje się we znaki, co stanowi kolejny dowód na to, że opłacalność zbioru, szczególnie w sytuacji usługi i kształtujących się niskich cen za ziarno może okazać się ekonomicznie nieuzasadnione.

Spada powierzchnia uprawy pszenicy jarej

Na szczęście powierzchnia uprawy tego zboża nie należy do wysokich. Nie znane są jeszcze tegoroczne wartości, ale od lat wyraźnie ona spada. W zeszłym roku pszenicy jarej wysiano zaledwie 200 tys. ha, a znaczny areał, który wcześniej należał do tej grupy upraw został adoptowany dla pewniejszej w ostatnich latach kukurydzy. Należy się w tym roku spodziewać podobnego areału. Pszenica jara natomiast nabiera na znaczeniu w przypadku, gdy nie uda się założyć wystarczającej powierzchni zbóż ozimych, lub dojdzie do wymarznięć. Mniej zawodne przewódki (formy jare wysiewane późną jesienią a nawet zimą) lepiej poradziły sobie w tym roku ze skutkami suszy. Przechodziły one bowiem przez okres krzewienia w stosunkowo jeszcze dobrym wilgotnościowo okresie. Z tej samej przyczyny rozwinęły także głębszy system korzeniowy.