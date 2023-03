Zboża jare powinny być wysiewane możliwie jak najwcześniej. Ma to istotne znaczenie dla uzyskania wysokich plonów ziarna, gdyż ich okres wegetacji jest znacznie krótszy niż formy ozimej. Ponadto narażone są na coraz częściej występującą w tym okresie suszę glebową, która ogranicza roślinom dobre warunki do rozwoju systemu korzeniowego oraz krzewienia się. Stąd tak ważny jest wcześniejszy siew, aby rośliny mogły skorzystać z wody z zapasów zimowych.

Pszenica jara ma zdecydowanie mniejszy udział w zasiewach w porównaniu do formy ozimej. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa areał tej uprawy wyniósł w 2022 r. ok. 201 tys. ha, podczas gdy pszenicy ozimej ponad 2,2 mln ha. Forma jara plonuje słabiej, jednak jest korzystniej oceniana pod względem jakości – zawiera więcej białka i tłuszczu oraz glutenu. Kluczowym elementem osiągnięcia wysokich plonów pszenicy jest termin siewu. W ostatnich latach powszechnie mamy do czynienia z suszą wiosenną, co skłania do przeprowadzenia jak najszybszego siewu zbóż jarych, by wykorzystać resztki pozimowej wilgoci w glebie.

Wczesny termin siewu zbóż jarych to jeden z podstawowych warunków uzyskania wysokiego plonu. Pozwala to przedłużyć okres wzrostu wegetatywnego zbóż, co w konsekwencji związane jest z większą ilością kłosów, a także lepszym rozwojem systemu korzeniowego, który umożliwia pobieranie składników pokarmowych.

Wymagania klimatyczno-glebowe i przedplon

Pszenica jara charakteryzuje się wysokimi wymaganiami glebowymi. Potrzebuje stanowiska zasobnego w składniki pokarmowe i dobrze gromadzącego wodę. Pod jej siew najlepiej przeznaczyć gleby klas bonitacyjnych I-IVb, zaliczane do kompleksów: pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i pszennego górskiego. Kompleksy żytnie sprawdzą się przy glebach zasobnych i zapewnionych korzystnych warunkach wodnych. Odczyn gleby zbliżony do obojętnego, w granicach pH 6-6,8 (...).