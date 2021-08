Pszenica konsumpcyjna kosztuje od 950 do 1100 zł/t. Jakie prognozy?

Nie skończyły się jeszcze zbiory zbóż. W południowych i wschodnich regionach kraju, jest spora część plantacji, które z powodu intensywnych opadów deszczu, nie zostały zebrane. Niestety w kolejnych dniach ponownie zapowiadane są opady i dożynki nie będą tam możliwe.

A ceny? Te nadal wzrastają. Nie tylko u nas w skupach (maksymalna cena pszenicy to 1100 zł/t netto, ale średnia zbliża się do 1000 zł), ale też i na świecie. Ostatnio informowaliśmy na farmer.pl, że pszenica na giełdzie w Paryżu jest najdroższa od 9 lat.

Co wpływa i będzie wpływać w najbliższym czasie na rynek surowców rolnych?

Teraz na wzrosty miał wpływ ostatni raport USDA, który wreszcie przestał zaklinać rzeczywistość i dokonał znacznych korekt. Światowe zbiory pszenicy obniżono o 15,5 mln t, do 776,91 mln t, co automatycznie przełożyło się na zmniejszenie się zapasów tego gatunku, aż o 12,6 mln t, czyli do 279,06 mln t.

Korekta dotknęła też Rosji. - Największe zaskoczenie to cięcia zbiorów pszenicy w Rosji aż o 12,5 mln t, tj. do 72,5 mln t. I choć większość analityków kwestionuje aż tak znaczącą korektę, to bardzo niskie plony pszenicy jarej sugerują, że USDA jest bliżej prawdy niż rosyjskie ministerstwo rolnictwa, które upiera się przy zbiorach na poziomie 81 mln ton. Rosyjskie firmy analityczne skorygowały swoje szacunki do 76-77 mln t – podał Mirosław Marciniak, analityk z InfoGrain.

Ale również i Kanady. - Kanada to kolejny kraj, w którym USDA dokonał znaczących cięć zbiorów pszenicy. Ich wielkość zmniejszono aż o 7,5 mln ton, tj. do 24 mln ton (-11,2 mln ton r/r), co nie pozostanie bez wpływu na światowy handel pszenicą – Kanada to jeden z kluczowych eksporterów pszenicy jakościowej na świecie – poinformował Marciniak.

Jak dodał, zaskoczeniem, w czwartkowym raporcie USDA, okazały się także cięcia amerykańskich zbiorów kukurydzy aż o 10,5 mln ton, tj. do 374,86 mln ton. W ten sposób rekordowe plony, które USDA prognozował od maja, przechodzą do historii.

Trudne żniwa i siew rzepaku

W Polsce zbiory zbóż jeszcze nie dobiegły końca. Ale w skupach nie widać znacznego ruchu. Tylko nieliczni sprzedają surowiec. Poszukiwane jest ziarno konsumpcyjne. Trwają siewy rzepaku, które już praktycznie wszędzie są już opóźnione.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 25 sierpnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920.

De Heus

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 850,

- jęczmień paszowy – 800,

- owies - 630.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 750,

- jęczmień konsumpcyjna – 800.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 950 - 1000;

- pszenica paszowa – 850,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 740,

- żyto konsumpcyjne – 750-760,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 700,

- rzepak – 2560,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha – 1050;

- owies – 600,

- groch – 1020,

- bobik – 1040,

- łubin – 1040.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 960-970,

- pszenżyto - 860-870,

- jęczmień paszowy - 800-810.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 800.

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 680,

- żyto konsumpcyjne – 780,

- jęczmień konsumpcyjny – 760,

- jęczmień paszowy – 710,

- rzepak – 2470.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 950 - 1000,

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 830,

- żyto konsumpcyjne – 720,

- jęczmień konsumpcyjny – 780,

- rzepak – 2550.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 770,

- żyto paszowe – 640,

- żyto konsumpcyjne – 670,

- jęczmień konsumpcyjny – 760,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak – 2500,

- kukurydza sucha – 950,

- owies – 560,

- groch - 900.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 970-1000,

- pszenica paszowa – 900,

- żyto paszowe – 680,

- żyto konsumpcyjne – 780,

- rzepak – 2470.

Procam Polska

- pszenica konsumpcyjna - 1050-1100,

- pszenica paszowa - 920-960,

- pszenżyto - 850-900,

- żyto paszowe - 700-740,

- jęczmień konsumpcyjny - 750-800,

- rzepak - 2480-2530,

- kukurydza sucha - 1030-1100 stary zbiór; 900-950 nowy zbiór,

- owies - 600-650.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica – 950,

- pszenżyto – 850,

- groch – 1050,

- bobik – 1200.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 960,

- pszenica paszowa - 930,

- pszenżyto – 830,

- żyto paszowe – 720,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak – 2500,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha - 1000.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1020,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 850,

- żyto paszowe – 770,

- żyto konsumpcyjne – 800,

- jęczmień paszowy – 840,

- rzepak – 2500,

- kukurydza sucha – 1040,

- owies – 580,

- groch – 1050,

- łubin - 1100.

Agrolex

- pszenica konsumpcyjna – 1070,

- pszenica paszowa – 1000,

- pszenżyto – 900,

- żyto konsumpcyjne – 825,

- jęczmień paszowy – 890,

- rzepak – 2570,

- owies – 640,

- groch – 1100,

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 840,

- żyto konsumpcyjne/paszowe – 750,

- jęczmień paszowy/konsumpcyjny – 800,

- rzepak - 2450.

Street retail

- rzepak - 2480 - 14 dni płatności, 2500 - 30 dni płatności.