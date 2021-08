Pszenica konsumpcyjna w skupach nawet po 1000 zł/t!

Ceny płodów rolnych ponownie wzrosły! Obecnie tona pszenicy konsumpcyjnej wyceniana jest nawet na 1000 zł/t netto, wzrosła także wartość rzepaku i kukurydzy.

Pogoda w dalszym ciągu nie pozwala wjechać rolnikom w pola. Wielu z nich czeka, aż zboża nieco przeschną, by można było przystąpić do ponownego zbioru. Zaistniała sytuacja nie jest obojętna dla krajowego rynku - w wielu punktach skupu dostawy są znikome lub całkowicie wstrzymane, co jest jednym z wielu czynników, który przełożył się na wzrost cen płodów rolnych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 12 sierpnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 850.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenica paszowa – 840,

- rzepak – 2430.

De Heus

- pszenica paszowa – 840,

- pszenżyto – 740.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenżyto - 700,

- żyto konsumpcyjne - 640,

- jęczmień konsumpcyjna - 750.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 810.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 900;

- pszenica paszowa – 830;

- pszenżyto – 750;

- żyto paszowe – 700;

- żyto konsumpcyjne – 710;

- jęczmień konsumpcyjny – 710;

- rzepak – 2450-2500,

- kukurydza sucha – 1050;

- owies – 540,

- groch – 1020,

- bobik – 1040,

- łubin – 1040.

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 900-920,

- pszenica paszowa – 850,

- pszenżyto – 730,

- żyto paszowe – 680,

- żyto konsumpcyjne – 740,

- jęczmień konsumpcyjny – 730,

- jęczmień paszowy – 700,

- rzepak – 2400.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 820,

- żyto paszowe – 720,

- jęczmień paszowy – 780,

- rzepak – 2450,

- kukurydza mokra – 570,

- kukurydza sucha – 870.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 900,

- pszenica paszowa – 850,

- pszenżyto – 750,

- żyto konsumpcyjne – 700,

- jęczmień konsumpcyjny – 720,

- rzepak – 2480.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 770,

- żyto paszowe – 640,

- żyto konsumpcyjne – 670,

- jęczmień konsumpcyjny – 760,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak – 2500,

- kukurydza sucha – 950,

- owies – 560.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 900-920,

- pszenica paszowa – 850,

- żyto paszowe – 680,

- żyto konsumpcyjne – 740,

- rzepak – 2400.

Street retail

- rzepak - 2450 - 14 dni płatności, 2500 - 30 dni płatności.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- pszenica paszowa - 890,

- pszenżyto – 790,

- żyto paszowe – 680,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak – 2450,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha - 1000.

PHUT Siembida

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 602,

- jęczmień paszowy – 620,

- rzepak – 2250,

- owies - 490.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 860,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 680,

- żyto konsumpcyjne – 720,

- rzepak – 2420,

- kukurydza sucha – 980,

- owies – 560,

- groch – 1050.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 890,

- pszenica paszowa – 850,

- pszenżyto – 740,

- żyto konsumpcyjne – 660,

- jęczmień paszowy – 740,

- rzepak – 2380.

Agrolex

- pszenica konsumpcyjna - 1010,

- pszenica paszowa - 920,

- pszenżyto - 860,

- żyto paszowe / konsumpcyjne - 775,

- jęczmień paszowy / konsumpcyjny - 840,

- rzepak - 2480,

- kukurydza sucha - 900,

- groch - 1070,

- bobik - 1140.