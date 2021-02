Pszenica konsumpcyjna w większości skupów po 900 zł/t i więcej

Nie spadają ceny surowców rolnych. Większość firm oferuje za pszenicę jakościową ok. 900 zł, a surowca jest coraz mniej.

Nie tylko pszenica utrzymuje swoją wysoką cenę. Podobnie jest w wypadku zbóż paszowych, które również są wręcz poszukiwane przez handlarzy. Firmy są w stanie odebrać towar bezpośrednio od rolnika (loco gospodarstwo) i przeważnie płacą „od ręki”, bez konieczności czekania na odłożonej w czasie.

Podrożał również rzepak za którego można dostać nawet 2100 zł/t netto, a cena kukurydzy suchej doszła do 900 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 17 lutego 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- żyto konsumpcyjne - 750.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o.

- pszenica paszowa – 910,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień paszowy - 770.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 910,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcyjny – 600.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 800.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 900-940,

- pszenica paszowa – 860,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 650,

- żyto konsumpcyjne - 660-670,

- jęczmień konsumpcja – 780,

- rzepak – 2100,

- kukurydza sucha – 900,

- owies – 600,

- groch – 900,

- bobik – 940,

- łubin – 960.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 890-900,

- pszenżyto - 770-780,

- jęczmień paszowy - 740-750,

- rzepak - 1890-1900,

- kukurydza sucha - 830-840.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 700.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 880,

- pszenżyto – 750,

- żyto paszowe – 620,

- żyto konsumpcyjne – 640,

- jęczmień paszowy – 740,

- rzepak – 2050,

- kukurydza sucha – 840,

- owies - 610.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 930,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 750,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak – 2080,

- kukurydza sucha – 845.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenżyto – 760,

- jęczmień konsumpcyjny – 800,

- żyto konsumpcyjne – 650,

- rzepak – 2100,

- kukurydza sucha – 880,

- owies – 650.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 800,

- jęczmień paszowy – 800,

- żyto paszowe – 700.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 860,

- pszenżyto – 740,

- żyto paszowe – 630,

- rzepak – 1940,

- kukurydza mokra - 460-600,

- kukurydza sucha - 810-850.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 880,

- pszenżyto – 750,

- żyto paszowe – 650,

- jęczmień paszowy – 730,

- rzepak – 1950,

- kukurydza sucha – 850.



PHUT Siembida

- pszenica - 880,

- jęczmień - 710,

- pszenżyto - 700,

- owies - 530,

- żyto - 550.