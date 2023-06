Okazuje się, że tuż przed żniwami, najniższa cena za pszenicę paszową kształtuje się na poziomie 690 zł/t. Na drugim biegunie za ziarno konsumpcyjne tego gatunku można dostać, jak wynika z naszej sondy, maksymalnie 1000 zł.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny zbóż i rzepaku w czerwcu 2023 r.

Podajemy prognozy cen dla pszenicy, kukurydzy i rzepaku.

W maju nastąpił rekordowy eksport płodów rolnych z naszych rodzimych portów.

Co jeśli porozumienie zbożowe nie zostanie przedłużone?

Rozstrzał cenowy jest bardzo duży. Inną kwestią jest problem ze sprzedażą surowca, ale ceny nadal nie napawają optymizmem. Co ciekawe najniższe ceny pszenicy w naszym zestawieniu, bo 690 i 710 zł/t, oferowane są przez spółki Elewarr w Bielsku Podlaskim (woj. podlaskie) i w Nowych Proboszczewicach (woj. mazowieckie). Najwyższa stawka w naszym zestawieniu za pszenicę oferowana jest w skupie w województwie zachodniopomorskim. Generalnie widać, że ceny na zachodzie kraju są wyższe niż te blisko ukraińskiej granicy. Różnice są duże. I dotyczy to też innych gatunków, podobnie jest w pszenżycie, również przy ścianie wschodniej kosztuje tylko 600 zł. Kiedy gdzie indziej nawet 820 zł. Rzepak wyceniany jest na od 1500 do 1780 zł/t.