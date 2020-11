Pszenica paszowa po 800 zł/t. Konsumpcyjna jeszcze droższa

Co się dzieje na rynku zbóż? Kolejny tydzień przyniósł kolejne podwyżki. Drożeją wszystkie gatunki zbóż, ale też i rzepak.

Pszenica konsumpcyjna kosztuje obecnie od 780 do 870 zł/t netto. Pszenica paszowa również jest droga, jej cena waha się od 740 do 810 zł/t netto. Mimo iż kończą się żniwa kukurydziane, to cena nasion tego gatunku nie spada. Za mokre ziarno skupy płacą do 510 zł/t, za suche – do 770.

Co ciekawe wzrasta cena rzepaku, którego tona kosztuje już nawet 1800 zł netto.

Czy wzrosty cen surowców rolnych to efekt większego zapotrzebowania ze strony Chin?

Chiny🇨🇳 dotychczas importowały 4-5 mln ton 🌽rocznie.

Wzrost do 55 mln za 3 lata oznacza mega dziurę w światowym bilansie i wysokie ceny🚀



A w tym czasie KE chce zmniejszać produkcję zbóż w🇪🇺, wprowadzając #greendeal. A co z bezpieczeństwem żywnościowym?

cc:@jwojc https://t.co/uoDNVC1wiS — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) November 24, 2020

Jakie są Wasze doświadczenia?

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 25 listopada 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 792.

- żyto konsumpcyjne – 495.

- kukurydza mokra – 427.

Lubella

- pszenica konsumpcyjna – 800.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie

- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka

- pszenica konsumpcyjna – 860,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 500,

- kukurydza mokra – 420,

- jęczmień paszowy – 540,

- rzepak – 1640,

- soja – 1350.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 660,

- jęczmień paszowy – 650,

- kukurydza mokra – 480.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- żyto konsumpcyjne – 520.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 825-850,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 660,

- żyto paszowe – 550,

- żyto konsumpcyjne – 575-600,

- jęczmień konsumpcyjny – 660,

- rzepak – 1800,

- kukurydza mokra – 475,

- kukurydza sucha – 775,

- owies – 600.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 800-810,

- pszenżyto - 670-680,

- jęczmień paszowy - 630-640,

- rzepak - 1700-1710,

- kukurydza mokra – 500,

- kukurydza sucha - 730-740.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- żyto konsumpcyjne – 600.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 640,

- żyto paszowe – 520,

- żyto konsumpcyjne – 540,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- jęczmień paszowy – 620,

- kukurydza mokra – 460.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 780,

- jęczmień konsumpcyjny – 620,

- kukurydza mokra – 500,

- kukurydza sucha – 760,

- rzepak – 1720.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 830-850,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 660,

- żyto konsumpcyjne – 560,

- jęczmień konsumpcja – 660,

- rzepak – 1775,

- kukurydza mokra – 440,

- kukurydza sucha – 760.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 670,

- żyto paszowe – 500,

- jęczmień paszowy – 630,

- rzepak – 1830.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 670,

- żyto – 540,

- jęczmień konsumpcja – 670,

- rzepak – 1800,

- kukurydza mokra – 490,

- kukurydza sucha – 730.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 830,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 640,

- żyto paszowe – 540,

- jęczmień paszowy – 640,

- rzepak – 1785,

- kukurydza mokra – 480 (listopad) – 510 (grudzień),

- kukurydza sucha – 730,

- owies - 520.

Street retail

- rzepak – 1760.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 830,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 670,

- żyto paszowe – 580,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień konsumpcyjny – 670,

- rzepak – 1730,

- kukurydza mokra – 460,

- kukurydza sucha – 750.

AGROCHEM Puławy

Realizacja styczeń:

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenica paszowa – 810,

- pszenżyto – 700,

- żyto paszowe/konsumpcyjne – 590,

- jęczmień paszowy/konsumpcyjny – 680,

- rzepak – 1800,

- kukurydza sucha – 770.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa - 800,

- pszenżyto - 700,

- jęczmień paszowy - 680.

Mam odpowiedź od PHUT Siembida:

- pszenica - 800,

- jęczmień - 630,

- pszenżyto - 630,

- owies - 480,

- żyto - 480.

