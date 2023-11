Głębosz jest nieocenionym wsparciem agrotechnicznym niezależnie od systemu uprawy. Ziemia jest lepiej napowietrzona, a system korzeniowy rozwija się zdecydowanie lepiej.

Pszenica po wykonaniu zabiegu głęboszem rozwija lepszy system korzeniowy niż przy płytkiej uprawie - różnice zauważalne są już na pierwszy rzut oka

Lepsze efekty uzyskujemy przy głębszej uprawie, także bezorkowej, aniżeli przy maksymalnych uproszczeniach i płytkim mieszaniu ziemi

Głębosz napowietrza i pozwala lepiej magazynować wodę

Zabieg głęboszowania nie jest co prawda koniecznością, ale jest ze wszech miar polecany - przede wszystkim w miejscach o największym stopniu ubicia gleby, czyli na tzw poprzeczniakach oraz w ścieżkach.

Lepsze warunki dla rozwoju systemu korzeniowego wynikają m.in. z luźniejszej gleby po wykonaniu zabiegu głęboszem. A luźniejsza gleba, o minimalnym stopniu zbicia, wpływa na znaczną poprawę stosunków wodno powietrznych. Lepsze magazynowanie wody wynika m.in. z faktu, że woda jest bezpośrednio pochłaniana po opadach - na powierzchni nie tworzą się zastoiska wodne, a następuje podsiąk do warstwy, gdzie roślina się ukorzenia. Zwróćmy uwagę, że jeśli podsiąk wody do gleby jest gorszy to następować może również ubytek wody opadowej - straty wynikają wówczas, zwłaszcza wiosną i latem, z odparowania, czyli zmiany stanu skupienia wody pozostającej dłużej na powierzchni.

Pszenica po głęboszu ma bardzo dobre warunki do rozwoju

Oczywiście luźniejsza gleba to również lepsze warunki dla rozwoju systemu korzeniowego. Idealny przykład mamy poniżej. Po lewej system korzeniowy rośliny po głęboszu, po prawej przy płytkiej uprawie (wykonanej tylko broną talerzową). Oczywiście sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej przy głębszej uprawie bezorkowej, gdzie ziemia rozluźniona zostałaby na szerszym przekroju. Z całą pewnością lepsze warunki wodno - powietrzne stworzone zostałyby np. poprzez uprawę agregatem bezorkowym. Co prawda system korzeniowy po prawej stronie nie wygląda źle, ale różnica jest zauważalna już na pierwszy rzut oka. W miejscach po przejeździe głębosza korzeń jest zdecydowanie grubszy, ale i sama roślina jest znacznie mocniejsza.

Po lewej system korzeniowy po przejeździe głęboszem, po prawej przy płytkiej uprawie. Fot. Karol Bogacz

Na zdjęciu poniżej widzimy pas po przejeździe głębosza. Zauważalne jest w miejscach, gdzie pracowano na większych głębokościach, że rośliny mają bardziej intensywny kolor. Jeszcze większe różnice w kolorystyce, która jest w dużej mierze odzwierciedleniem stopnia odżywienia roślin i ich zdrowotności, notowano w okresach przed intensywnymi opadami. Wówczas pszenica po głęboszu rozwijała się nieco szybciej aniżeli po przejeździe brona talerzową.

Na ścieżce widoczny jest ciemniejszy kolor - przed siewem po ścieżkach ziemia

Warto więc zwrócić uwagę m.in. na głębokość pracy. Brona talerzowa niekoniecznie pozwoli na uzyskanie satysfakcjonujących efektów. Głębiej ziemię uprawi chociażby gruber czy szereg bezorkowców - jeśli mówimy o uprawie uproszczonej. Niemniej brony talerzowe z talerzami 660 mm pracują także na większych głębokościach - nawet powyżej 15 cm. Przy czym tu z kolei dochodzi aspekt wydatku paliwa - gruber z racji pracy na większych głębokościach wymaga większego wydatku paliwa (przy tej samej szerokości roboczej co talerzówka). Teoretycznie przejazd głęboszem również wiąże się z większym kosztem energii, jednakże zadanie tej maszyny jest zgoła inne aniżeli standardowych agregatów do przygotowania stanowiska pod siew. Bądź co bądź - przejazd głęboszem jest polecany w każdej technologii uprawy, także orkowej. Pamiętajmy, by zabieg ten wykonywać przynajmniej 10 - 15 cm poniżej standardowej warstwy uprawy - wówczas nie dopuszczamy do tworzenia się podeszwy płużnej.