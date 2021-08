Pszenica podrożała. Obniżane są prognozy zbiorów na świecie

Opady deszczu skutecznie utrudniają postęp żniw. W skupach, jak informują nas rolnicy, ustawiają się kolejki do sprzedaży surowców rolnych bezpośrednio z pola. Cena pszenicy delikatnie wzrosła.

Nadal istnieją obawy o jakość ziarna. Pisaliśmy już o tym, że łany z dnia na dzień czernieją, widać coraz większy udział kłosów porażanych przez czerń zbóż. Istnieje także zwiększone ryzyko porastania ziarna.

Ceny pszenicy wahają się obecnie od 750 do 945 zł/t netto, jęczmienia od 635 do 780, pszenżyta od 710 do 820, żyta od 600 do 740. Rzepak kosztuje ok. 2320 zł/t. Na światowych giełdach, jak podaje Tomasz Roszkowski, również podwyżki cen pszenicy. Na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała ona o 2,4 proc. i kosztowała 228,50 euro/t (1042 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 26,8 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym (stare zbiory) podniosła się o 2,1 proc. i wyniosła 290,00 euro/t (1323 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 77,1 proc.

Jakie prognozy zbiorów zbóż na świecie?

Tu dokonywane są korekty. I tak jak zapowiadaliśmy dużo przed żniwami, planowane rekordowe zbiory, są obniżane. Pogoda zweryfikowała wszystkie wyniki.

- Crop Tour na północy USA potwierdził znaczący spadek plonów pszenicy jarej. Według raportu końcowego, średni plon został określony na 28.9 b/akr, czyli aż o 33% niżej niż w roku 2019.W prognozach pogody dla Kanady wciąż bez opadów. To oznacza dalszy spadek potencjału plonotwórczego pszenicy, a w konsekwencji znaczące cięcia zbiorów. Konsensus wśród firm analitycznych to 25-26 mln ton vs 31.5 mln ton prognozowane przez USDA. Kanada to przede wszystkim kluczowy eksporter pszenicy jakościowej – informuje Mirosław Marciniak, analityk InfoGrain.

Bardzo ważne informacje płynął zza naszej wschodniej granicy. - Firma analityczna IKAR obniżyła prognozy zbiorów pszenicy w Rosji do 78.5 mln ton. To znacząco poniżej 85 mln ton prognozowanych przez USDA – podaje.

Przeciągające się opady deszczu na zachodzie Europy nadal nie ustępują i niewątpliwie mają wpływ na jakość ziarna. - Z uwagi na nadmierne opady i bardzo duże opóźnienia w zbiorach, jakość pszenicy we Francji stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. To także zagrożenie dla francuskiego programu eksportowego pszenicy poza UE i szansa dla krajów basenu Morza Bałtyckiego. Ostatnie dni przynoszą znaczące ożywienie ze strony największych importerów pszenicy. Egipt, Algieria, Turcja organizują przetargi na zakup pszenicy konsumpcyjnej. Niestety, ślepe zaufanie prognozom USDA, wskazującym na komfortowy bilans pszenicy na świecie, skończy się znacznie droższymi zakupami – informuje Marciniak.

Czy to pokazuje, że w kolejnych miesiącach ceny pszenicy będą rosły i warto je magazynować? Jakie Wy macie zdanie na ten temat?

Cennik zbóż 2021

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 3 sierpnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 850 stary/nowy zbiór,

- żyto konsumpcyjne – 650 stary/nowy zbiór.

De Heus

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 720,

- jęczmień paszowy – 700.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- żyto konsumpcyjne - 620,

- jęczmień konsumpcyjna - 700.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 770,

- rzepak - 2300.

Ziarn-Pol - Elewator Górki (6-7t/ha pszenicy, brakuje gęstości).

- pszenica konsumpcyjna – 820-860;

- pszenica paszowa – 750;

- pszenżyto – 710;

- żyto paszowe – 600;

- żyto konsumpcyjne – 625-650;

- jęczmień konsumpcyjny – 700;

- rzepak – 2300-2340 (w zal. od terminu realizacji);

- kukurydza sucha – 1000;

- owies – 510,

- groch – 1000,

- bobik – 1000,

- łubin – 1000.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 840-850,

- pszenżyto - 740-750,

- jęczmień paszowy - 680,

- rzepak - 2350.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 700.

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna - 820-850,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 710,

- żyto paszowe – 660,

- żyto konsumpcyjne – 700,

- jęczmień konsumpcyjny – 730,

- jęczmień paszowy – 700,

- rzepak – 2200-2300.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 760,

- żyto paszowe – 650,

- żyto konsumpcyjne – 680,

- jęczmień konsumpcja – 740,

- rzepak – 2300,

- kukurydza mokra – 570,

- kukurydza sucha – 820.

Rol-Prem

- pszenica paszowa - 800,

- pszenżyto – 720,

- żyto paszowe – 630,

- jęczmień konsumpcyjny – 740,

- rzepak – 2350.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 790,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 680,

- żyto paszowe – 610,

- żyto konsumpcyjne – 570,

- jęczmień konsumpcyjny – 670,

- jęczmień paszowy – 635,

- rzepak – 2320,

- kukurydza sucha – 880,

- owies – 560.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 790 – 820,

- pszenica paszowa – 760,

- żyto paszowe – 640,

- żyto konsumpcyjne – 670,

- rzepak – 2300.

Street retail

- rzepak - 2300 przy terminie 14 dni płatności, 2350 przy terminie 30 dni.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenica paszowa – 810,

- pszenżyto – 740,

- żyto paszowe – 630,

- jęczmień paszowy – 700,

- rzepak – 2340,

- kukurydza mokra - 550.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 860,

- pszenica paszowa – 810,

- pszenżyto – 740,

- żyto paszowe – 640,

- żyto konsumpcyjne – 660,

- jęczmień paszowy – 740,

- rzepak – 2350,

- kukurydza sucha – 860 nowy zbiór, 970 stary zbiór,

- owies – 560.

Agrolex

- pszenica konsumpcyjna – 945,

- pszenica paszowa – 860,

- pszenżyto – 820,

- żyto paszowe – 710,

- żyto konsumpcyjne – 740,

- jęczmień konsumpcyjny – 780,

- rzepak – 2360.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 860,

- pszenica paszowa – 810,

- pszenżyto – 730,

- żyto paszowe – 630,

- jęczmień paszowy – 690,

- rzepak – 2280.