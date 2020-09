Pszenica ponownie drożeje, rynek czeka na zbiór kukurydzy

To już drugi tydzień, kiedy w badanych przez nas skupach widać zwyżki cen zbóż sięgają ok. 20 zł na tonie. Drożeje głównie pszenica.

Rynek czeka na zbiór kukurydzy ziarnowej. Na razie „koszone” są pojedyncze plantacje w południowo-zachodnich częściach kraju. Kukurydza ma tam wilgotność nasion sięgającą od 30 do 40 proc. Cena za nasiona z nowych zbiorów w wypadku kukurydzy mokrej kształtują się na poziomie ok. 420 zł/t netto, a kukurydzy suchej – ok. 650 zł/t netto.

Obecnie cena pszenicy konsumpcyjnej wynosi od 680 do 770 zł/t netto. Pszenica paszowa kosztuje od 640 do 730 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 30 września 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Lubella S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 700.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- żyto - 580.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 730,

- pszenica paszowa – 700,

- pszenżyto – 560,

- żyto – 480,

- jęczmień konsumpcyjny – 540,

- rzepak – 1640,

- soja – 1350.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 730,

- pszenżyto – 620,

- jęczmień paszowy – 600.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 660,

- jęczmień konsumpcja – 570.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 650,

- pszenica paszowa – 600.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 740-750,

- pszenica paszowa – 700,

- pszenżyto – 600,

- żyto paszowe – 500,

- żyto konsumpcyjne – 510-520,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 400 (nowy zbiór),

- kukurydza sucha – 620 (nowy zbiór), 900 (stary zbiór),

- owies – 500,

- groch – 840,

- bobik – 880,

- łubin – 900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- żyto konsumpcyjne – 550.

Agro System Sobótka

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- pszenica paszowa – 650,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 560,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 450.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 680,

- pszenica paszowa – 640-660,

- pszenżyto – 550,

- żyto paszowe – 420,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień konsumpcyjny – 570,

- jęczmień paszowy – 540.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 680,

- pszenica paszowa – 650,

- pszenżyto – 550,

- jęczmień konsumpcja – 550,

- rzepak – 1650,

- kukurydza mokra – 420.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 730,

- pszenica paszowa – 700,

- pszenżyto – 570,

- żyto paszowe – 480,

- jęczmień paszowy – 570,

- kukurydza mokra – 400,

- kukurydza sucha – 650.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 730,

- pszenica paszowa – 700,

- pszenżyto – 590,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień konsumpcyjny – 580,

- rzepak – 1655,

- kukurydza mokra – 425,

- kukurydza sucha – 650,

- owies - 490.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna - 690,

- pszenica paszowa – 660,

- żyto – 430.

Street retail

- rzepak – 1650.

Agrochem Puławy

- pszenica konsumpcyjna – 770,

- pszenica paszowa – 715,

- pszenżyto – 620,

- żyto – 530,

- jęczmień konsumpcja – 610,

- rzepak – 1670,

- kukurydza sucha – 650,

- groch – 840,

- bobik – 900.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna - 760,

- pszenica paszowa - 720,

- żyto konsumpcyjne - 550,

- żyto paszowe - 500,

- pszenżyto - 620,

- jęczmień paszowy - 620,

- kukurydza mokra - 420,

- kukurydza sucha - 700,

- rzepak - 1700.