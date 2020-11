Pszenica ponownie w górę. Podobnie rzepak

Miniony tydzień przyniósł wzrosty cen zbóż w rodzimych skupach. Podrożała przede wszystkim pszenica i rzepak.

To kolejny tydzień, kiedy ceny płodów rolnych pną się w górę. Tona pszenicy konsumpcyjnej w badanych przez nas firmach kosztuje obecnie od 750 do 840 zł netto. Tona rzepaku często wyceniona jest na powyżej 1700 zł, od 1640 do 1760 zł netto.

Eksport pszenicy z UE🇪🇺 od początku sezonu: 8.5 mln ton (-23% r/r).



Eksport z PL🇵🇱 poza UE: 831 tys. ton (+25% r/r)👏👏👏 pic.twitter.com/7RiqAxankO — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) November 16, 2020

Kukurydza mimo iż żniwa są bardzo zaawansowane nadal utrzymuje swoją wysoką cenę, ale tutaj zauważalna jest stabilizacja. Za mokre nasiona (30 proc. wilgotności) można dostać od 420 do 500 zł/t netto. Z kolei za suche – od 600 do 780 zł netto. Ziarno nie jest już aż tak wilgotne jak jeszcze tydzień temu, ale nadal przekracza granicę 32-34 proc. Suszarnie są „wąskim gardłem”, które wstrzymują zbiory.

Są jeszcze plantacje, w które z powodu nadmiaru wody, nie da się wjechać. Żniwa kukurydziane postępują, a plony są bardzo zróżnicowane. W zależności od regionu, skupu wahają się one od 7 do 15 t/ha. Niektóre firmy, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, mają problem z realizacją umów, które podpisali na niższe ceny, niż obowiązują obecnie (rolnicy zarzucają im złodziejstwo).

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 18 listopada 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 792.

- żyto konsumpcyjne – 495.

- kukurydza mokra – 427.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie

- pszenica konsumpcyjna – 760.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka

- pszenica konsumpcyjna – 840,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 500,

- kukurydza mokra – 420,

- jęczmień paszowy – 540,

- rzepak – 1640,

- soja – 1350.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 660,

- jęczmień paszowy – 650,

- kukurydza mokra – 480.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- pszenica paszowa – 680.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 800-820,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 660,

- żyto paszowe – 520,

- żyto konsumpcyjne – 530-540,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 450,

- kukurydza sucha – 760,

- owies – 500.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- żyto konsumpcyjne – 570.

Agro System Sobótka

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 750,

- rzepak – 1740,

- kukurydza mokra – 450,

- kukurydza sucha – 600.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 630,

- żyto paszowe – 520,

- żyto konsumpcyjne – 540,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- jęczmień paszowy – 620,

- kukurydza mokra – 460.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 790,

- pszenica paszowa – 760,

- jęczmień konsumpcyjny – 620,

- kukurydza mokra – 440-450,

- kukurydza sucha – 720.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna - 820-840,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 650,

- żyto konsumpcyjne – 550,

- jęczmień konsumpcja – 600,

- rzepak – 1720,

- kukurydza mokra – 430,

- kukurydza sucha – 760.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 790,

- pszenżyto – 660,

- żyto – 530,

- jęczmień konsumpcja – 650,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 470,

- kukurydza sucha – 720.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 630,

- żyto paszowe – 540,

- jęczmień paszowy – 620,

- rzepak – 1760,

- kukurydza mokra – 460,

- kukurydza sucha – 670,

- owies - 520.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna – 830-870,

- pszenica paszowa – 780-820,

- pszenżyto – 680-730,

- żyto konsumpcyjne/paszowe – 580,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 650,

- rzepak – 1720,

- kukurydza sucha – 750-780,

- groch – 930,

- bobik – 1000.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 630,

- jęczmień paszowy – 650.

Street retail

- rzepak – 1760.

P.H.U. Lech Świebodzin

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 680,

- żyto – 580,

- kukurydza sucha – 660.

Firma Szmidt

- kukurydza mokra – 500,

- kukurydza sucha - 730.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa - 800,

- pszenżyto - 700,

- jęczmień paszowy - 680.

