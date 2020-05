Pszenica potaniała w skupach – ocena rynku

W większości badanych przez nas punktów skupów obniżyły się w przeciągu tygodnia ceny pszenicy konsumpcyjnej. Te spadki wynoszą 10-20 zł na tonie. Ale są też firmy, które nie zmieniły swoich cenników. Czy rynek się już nasycił?

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Izbę Zbożowo-Paszową. Jak specjaliści oceniają obecną sytuację na rynku zbóż?

- Obserwowana w pierwszym kwartale 2020 r. sytuacja, związana z suszą, pandemią koronawirusa, wzrostem kursu euro i dolara rzutowała na zwiększony popyt na polskie zboża i ich eksport. Zgodnie z naszymi prognozami eksport pszenicy w I kwartale był rekordowy. Z danych, które posiadamy wynika, że w kwietniu 2020 r., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 556 tys. ton - w marcu eksport ogółem drogą morską wyniósł 705 tys. ton wywiezionych – powiedziała w rozmowie z portalem farmer.pl Monika Piątkowska, prezes IZP.

Jak dodała, znaczny eksport pszenicy obserwujemy też w maju, ale w ostatnich dniach, w wyniku opadów deszczu, które poprawiły kondycję upraw, obserwowano wzrost rynkowej podaży zbóż.

Eksperci Izby zwracają uwagę, że na rynku notuje się obecnie dużą podaż pszenżyta i jęczmienia. Wzrosła także liczba ofert sprzedaży pszenicy.

- Mniej jest ofert sprzedaży kukurydzy, co jest wynikiem zawężania spreadu pomiędzy cenami tych zbóż. Eksperci Izby mówiąc o perspektywach dla rynku zbóż, zaznaczają, że oczekiwania sprzedających co do cen są wyższe od cen oferowanych przez przetwórców, co ogranicza liczbę zawieranych transakcji. Izba ocenia, że zapotrzebowanie na ziarno ze strony większości przetwórców będzie umiarkowane. Większość młynów i wytwórni pasz bowiem wydaje się być pokryta w surowiec do końca maja i obecnie chętnie kupuje ziarno na czerwiec – ocenia dla nas Izba Zbożowo-Paszowa.

Polski eksport żywności w 1q20 zwiększył się o 8,6% r/r (+4,8%r/r w 2019), głównie z uwagi na znaczący wzrost sprzedaży zbóż i produktów zbożowych. pic.twitter.com/JjIoIOrjfh — Mariusz Dziwulski (@dziwulski_m) May 16, 2020

Prezes Piątkowska zwraca również uwagę na to, że potrzeby surowcowe wytwórni pasz na przednówku mogą być zmniejszone w wyniku spodziewanego ograniczenia produkcji i sprzedaży pasz związane z mniejszymi wstawieniami kurcząt.

- Spowolnienie eksportu pszenicy spodziewane jest zatem w czerwcu br., aczkolwiek eksport będzie w dalszym ciągu realizowany – dodaje Monika Piątkowska.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 20 maja 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny

- pszenica konsumpcyjna – 772,78 ,

- żyto konsumpcyjne – 495.

Lubella S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 760

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- żyto – 600.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 650,

- jęczmień – 630,

- rzepak – 1650,

- kukurydza – 700.

Golpasz Janowiec Wielkopolski

- pszenica paszowa – 820,

- pszenżyto - 650,

- kukurydza – 700.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- jęczmień konsumpcyjny – 690,

- żyto - 520.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 760,

- pszenica paszowa – 730.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 840-830,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 630,

- żyto paszowe – 510,

- żyto konsumpcyjne - 590-570,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- rzepak – 1680,

- kukurydza sucha – 740,

- owies – 600,

- groch – 870,

- bobik – 980,

- łubin – 1100.

Elewator Sieradz

- pszenica konsumpcyjna – 720,

- pszenica paszowa – 700,

- żyto konsumpcyjne – 510,

- żyto paszowe – 500,

- pszenżyto – 650,

- jęczmień – 550,

- kukurydza – 650,

- owies - 400.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 840,

- pszenżyto – 680,

- jęczmień – 640.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna - 810,

- pszenica paszowa – 770.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 790,

- pszenżyto – 660,

- jęczmień konsumpcyjne – 640.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki-

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- żyto – 560.

Firma Frankiewicz

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 650,

- żyto – 600,

- jęczmień – 650,

- kukurydza sucha – 750,

- owies – 530.

Agro System Sobótka

- pszenica konsumpcyjna – 780.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 780,

- jęczmień konsumpcyjna – 580.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 800,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 650,

- żyto – 550,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- rzepak - 1680- 1700,

- kukurydza sucha – 720.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 650,

- żyto – 530,

- kukurydza sucha – 720,

- owies – 630.

Firma Frankiewicz

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 600,

- żyto paszowe – 560,

- żyto konsumpcyjne – 560,

- jęczmień konsumpcyjny – 630,

- kukurydza sucha – 730,

- owies – 530.

Agro As

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 750,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- kukurydza – 680.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 770.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 630,

- żyto – 530,

- jęczmień – 650,

- rzepak – 1600,

- kukurydza sucha – 700.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 640,

- jęczmień konsumpcyjna – 660.

Street – retail

- rzepak – 1680.

Boferm Górki

- pszenica konsumpcyjna - 747,67,

- pszenżyto – 607,48,

- żyto - 485,98,

- jęczmień konsumpcyjny - 654,

- rzepak – 1500,

- kukurydza sucha – 680,

- owies - 485-504.

Lubuskie Zboża

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 630,

- żyto paszowa – 500,

- żyto konsumpcyjna - 550,

- jęczmień paszowy – 630,

- rzepak – 1680,

- kukurydza sucha – 740.