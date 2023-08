Trwają jeszcze żniwa 2023. Powodem takiego stanu są opady deszczu, które przerywały zbiory. Zimna wiosna, czerwcowa susza i ostatnie opady deszczu przyczyniły się do problemów z jakością ziarna. To wykorzystują punkty skupowe.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, owsa, rzepaku 17 sierpnia 2023 r.

Analizujemy stan zaangażowania zbiorów i jakość ziarna w poszczególnych regionach Polski.

Na rynku dużo jest pszenicy paszowej. Tej konsumpcyjnej już zdecydowanie mniej.

Parametry jakościowe ziarna pszenicy nie się najlepsze, problem z białkiem, ale też i liczbą opadania.

Termin kradzione żniwa bardzo dobrze odzwierciedla tegoroczne zbiory. O ile mówi się, że plony są w miarę satysfakcjonujące, oczywiście w zależności od regionu i formy zbóż, bo te ozime zdecydowanie sobie lepiej radzą, to już jakość jest nie najlepsza. Nawet trzeba powiedzieć wprost, że czasami zła.

Zbierając ceny w skupach dowiadujemy się, że ziarno często jest porośnięte (zwykle pszenżyto) i nie trzyma parametrów. Kłopot jest nie tylko z niską zawartością białka i glutenu, ale gęstością czy liczbą opadania, która jest wskaźnikiem mówiącym o porastaniu ziarna w kłosie. Ziarno jest też często zbyt wilgotne i zanieczyszczone nasionami chwastów.

Skupy widzą to stosują tzw. potrącenia. Takich informacji jest wiele w mediach społecznościowych. Rolnicy, ale i same firmy skupowe podają listę potrąceń od i tak niskiej ceny płodów rolnych. A cena? Spada z dnia na dzień, chociaż mimo deklaracji farmerów o magazynowaniu ziarna to podaż jest wysoka. Rolnicy pozbywają się zwłaszcza partii, które mogą być problematyczne podczas przechowywania.

Ale były też rekordy plonowania.

Jakość ziarna pszenicy

Na przykład z województwa dolnośląskiego mamy informacje, że tam żniwa praktycznie dobiegły końca. Pszenica koszona przed opadami deszczu miała bardzo dobre parametry, ale już ta po, często jest porośnięta i ma niską liczbę opadania.

Na Opolszczyźnie również już końcówka żniw. Dominuje paszowa pszenica, parametry podobnie – po większych opadach więcej jest tych porośniętych.

W kujawsko-pomorskim dowiadujemy się, że deszcze po tym weekendzie obniżyły jakość pszenicy, jest niski gluten, niska liczba opadania - poniżej 200 s (najczęściej 180-160), ziarno porasta, wilgotności przekraczają normy skupowe, a także dominuje dostawa pszenicy paszowej.

W Polsce centralnej zawartość białka w pszenicy jest bardzo niska, nawet tylko 10 proc. Gęstość kształtuje się na poziomie 74 kg/hl, a norma liczby opadania to 150-170 sekund, bardzo rzadko powyżej 200 sek.

Na Pomorzu mamy do czynienia z dużą różnorodnością dostaw. Od partii o wysokich parametrach po słabe i porośnięte. Co ciekawe, tam też już żniwa dobiegają do końca.

Na Podlasku to też już końcówka zbiorów. Tam dominuje „paszówka - nie ma białka, ale liczba opadania jest w normie”.

W województwie lubuskim rolnicy do skupów wożą słabej jakości zboże z tych ostatnich dostaw, gdzie liczba opadania wynosi nawet tylko 60-100 sek.

Liczba opadania - wskaźnik porastania ziarna

Tak jest w istocie. Na porastanie najbardziej wrażliwe są pszenica, pszenżyto i żyto. Najczęściej formy ozime i odmiany wczesne. Liczba opadania wskazuje bowiem poziom enzymów amylolitycznych zawartych w ziarnie. Zbyt niska, zwłaszcza poniżej 150 sekund, oznacza, że ziarno ma bardzo wysoką zawartość wyżej wymienianych enzymów, które nie są poszukiwane w przeznaczeniu konsumpcyjnym.

Liczba opadania pokazuje też, że w ziarnie przebiegają procesy życiowe takie jak np. oddychanie, co sprawia że wydziela się z niego ciepło i woda, a to może prowadzić do zawilgocenia i samozagrzewania surowca.

Jakie normy jakościowe dla pszenicy?

O tym pisaliśmy już na farmer.pl. Ale przypominamy, że wilgotność w skupie określana jest zwykle na maksymalnie 14,5 proc. Gęstość ziarna pszenicy dobrej jakości powinno mieć co najmniej 73 kg/hl, a najlepiej ponad 76 kg/hl.

Liczba opadania dla pszenicy przeznaczonej na mąkę to 220 sekund, natomiast najbardziej pożądany jest wynik w zakresie 250 - 350 sekund.

Co z białkiem i glutenem? Minimalne wartości dla pszenicy przeznaczonej do produkcji mąki na cele chlebowe to co najmniej 26 proc. glutenu i co najmniej 10,5 proc. białka.

Te parametry są jednak różne dla poszczególnych skupów.

Poniżej też prezentujemy wyniki partii zbóż u rolnika. Nie są one zbyt wysokie, ale to nie znaczy, że wszędzie jest tak źle.



Firmy skupowe stosują potrącenia za niższą jakość ziarna

Takie informacje spływają do nas od rolników, ale też i z grup w mediach społecznościowych. Na przykład jeden ze skupów wprost napisał o swoich potrąceniach, co widać na zdjęciu z Facebooka. Z tym, że trzeba podkreślić, że parametr jakim jest gęstość ziarna podana jest tu błędnie w proc., a nie w kg/hl.

Zdjęcie FB z grupy tematycznej

Czy Wy też się spotkaliście z takimi praktykami?

Jest też sucho. Często dochodzi po pożarów zboża na pniu lub ściernika.



Ile kosztuje pszenica – 17 sierpnia 2023 r.?

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 17 sierpnia 2023 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 900.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- żyto konsumpcyjne – 680.

Osadkowski S.A. –

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 720,

- żyto paszowe – 600,

- żyto konsumpcyjne – 670,

- jęczmień paszowy – 700,

- rzepak – 1850.

De Heus Sp. z o.o. Wytwórnia pasz w Janowcu Wielkopolskim

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 720.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- jęczmień paszowy – 680,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 670,

- rzepak – 1700.

Street Retail - rzepak 1830

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 810,

- pszenżyto – 700,

- jęczmień paszowy – 650,

- kukurydza sucha – 880,

- rzepak – 1800.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 930,

- pszenica paszowa – 720,

- pszenżyto – 700,

- żyto paszowe – 580,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień konsumpcyjny – 710,

- jęczmień paszowy – 600,

- rzepak – 1680.

Gawor Agro sp. z.o.o

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 640,

- jęczmień paszowy – 610,

- kukurydza sucha – 780,

- rzepak – 1780.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 800,

- żyto paszowe – 610,

- żyto konsumpcyjne – 650,

- rzepak – 1800.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 750,

- jęczmień paszowy – 700,

- rzepak – 1880.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 850-880,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 680,

- żyto paszowe – 550,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień paszowy – 650,

- kukurydza sucha – 800,

- rzepak – 1820,

- owies – 650.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 640,

- pszenżyto – 610,

- jęczmień paszowy – 590,

- kukurydza sucha – 770,

- rzepak – 1750.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 930,

- pszenica paszowa – 720,

- żyto paszowe – 580,

- żyto konsumpcyjne – 650,

- rzepak – 1680.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 670,

- jęczmień paszowy – 690,

- żyto konsumpcyjne – 580,

- owies – 670.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 650,

- żyto paszowe – 550,

- żyto konsumpcyjne – 650,

- jęczmień paszowy – 600,

- rzepak – 1700.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 690,

- żyto paszowe – 610,

- żyto konsumpcyjne – 700,

- jęczmień paszowy – 670,

- rzepak – 1860,

- kukurydza sucha – 820,

- groch – 1000,

- owies – 750.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka, oddział w Morągu

- pszenica paszowa – 750-800,

- pszenżyto – 700,

- groch – 1050,

- bobik – 1100.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 620,

- jęczmień paszowy – 650,

- kukurydza sucha – 800,

- rzepak – 1770,

- soja – 1740.