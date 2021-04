Pszenica w dół. Ceny zbóż delikatnie spadają

Zebraliśmy dla Państwa ceny podstawowych surowców rolnych. Okazuje się, że w tygodniu poświątecznym obniżyła się cena zbóż, zwłaszcza pszenicy.

Tona pszenicy konsumpcyjnej w badanych przez nas skupach kosztuje obecnie od 850 do 920 zł netto, żyta od 550 do 700, pszenżyta od 760 do 820, jęczmienia od 750 do 820, owsa od 530 do 670 , kukurydzy suchej od 850 do 950 i rzepaku od 2270 do 2500 zł netto. Firmy przedstawiają też cenniki na nadchodzące zbiory.

Chętnie podpisywane kontrakty na rzepak

Jak mówią nam przedstawiciele firm skupujących płody rolne, ich zdaniem rolnicy przeważnie sprzedali już zeszłoroczne zbiory, a na rynku są pojedyncze pełnosamochodowe odbiory. Za to farmerzy bardzo chętnie podpisują kontrakty na przyszły rok, w szczególności na rzepak. Jak przypominany, według najnowszego zestawienia opracowanego przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych umowy terminowe na warunkach krajowych na ten surowiec opiewają od 1950 do 2050 zł/t netto, a na warunkach niemieckich od 1990 do 2025 zł/t netto.

Ceny pszenicy i kukurydzy z korektą w marcu. Jakiej sytuacji możemy się spodziewać na rynku?

- Marzec przyniósł korektę cen pszenicy i kukurydzy. Spadek widoczny był przede wszystkim w przypadku ceny pszenicy, w mniejszym stopniu jeśli chodzi o ceny kukurydzy. Wynika to z tego, że sytuacja popytowo-podażowa na rynku pszenicy pozostaje wyraźnie lepsza niż na rynku kukurydzy. Z lekką korektą cen mieliśmy do czynienia również w przypadku rzepaku. Pod koniec marca USDA (U.S. Department of Agriculture) opublikował raport nt. amerykańskich zapasów pszenicy, kukurydzy i soi oraz ich zasiewów pod tegoroczne zbiory. Są to bardzo ważne dane, ponieważ pozwalają formułować pierwsze, bardziej precyzyjne oczekiwania dotyczące sytuacji popytowo-podażowej na amerykańskim rynku zbóż i roślin oleistych w sezonie 2021/2022. Dużym zaskoczeniem okazały się szacunki powierzchni zasiewów – powiedział dla farmer.pl Jakub Olipra z ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Credit Agricole.

Jak dodał, choć tak jak powszechnie oczekiwano zasiewy pszenicy, kukurydzy i soi zwiększyły się w porównaniu do 2020 r., niemniej wzrost w przypadku kukurydzy i soi okazał się wyraźnie słabszy od prognoz.

Aktualne ceny zbóż

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 7 kwietnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 700.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 820,

- jęczmień paszowy - 820.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 900.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 850.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 850-870,

- pszenica paszowa – 840,

- pszenżyto – 760,

- żyto paszowe – 640,

- żyto konsumpcyjne - 650-660,

- jęczmień konsumpcyjny – 770,

- rzepak – 2500,

- kukurydza sucha – 950,

- owies – 560,

- groch – 1010,

- bobik – 1030,

- łubin – 1150.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 920-930,

- pszenżyto - 810-820,

- jęczmień paszowy - 770-780,

- rzepak - 2400-2410,

- kukurydza sucha - 890-900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- żyto konsumpcyjne – 700.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 860,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 760,

- żyto konsumpcyjne – 660,

- jęczmień konsumpcyjny – 760,

- rzepak – 2270,

- kukurydza sucha – 860.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 870,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 660,

- żyto konsumpcyjne – 680,

- jęczmień konsumpcja – 770,

- rzepak – 2300,

- kukurydza sucha – 890,

- owies – 550.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 890,

- pszenica paszowa – 870,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień paszowy – 760,

- rzepak – 2300,

- kukurydza sucha – 890.

Street retail

- rzepak – 2510 stary zbiór, 2050 nowy zbiór.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów

- pszenica konsumpcyjna - 880 stary zbiór (maj), 810 nowy zbiór (sierpień/wrzesień),

- pszenżyto - 810 stary zbiór, 710 nowy zbiór (sierpień/wrzesień),

- żyto konsumpcyjne - 700 stary zbiór, 625 nowy zbiór (sierpień/wrzesień),

- jęczmień konsumpcyjny - 810 stary zbiór, 680 nowy zbiór,

- rzepak - 2310 stary zbiór, 2010 nowy zbiór (wrzesień),

- kukurydza sucha - 910 stary zbiór (maj), 780 nowy zbiór (październik),

- owies - 670 stary zbiór.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenżyto – 760,

- żyto paszowe – 700,

- jęczmień paszowy – 750,

- rzepak – 2400,

- kukurydza sucha - 850-870.

PHUT Siembida

- pszenica – 900,

- pszenżyto – 760,

- żyto – 550,

- jęczmień – 760,

- owies - 530.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna 890 zł/t,

- pszenica paszowa 860,

- pszenżyto 810,

- żyto paszowe 710,

- jęczmień paszowy 770,

- kukurydza sucha 880,

- owies 550.