Pszenica w portach po 1900-1910 zł/t, kukurydza 1610 zł

- Dalszy dynamiczny wzrost cen zbóż na giełdach światowych i mocno słabnący złoty przekładają się na dalszą zwyżkę cen pszenicy w polskich portach. Ceny zbóż w portach (dziś, godz. 15) to pszenica konsumpcyjna 12.5 proc. białka – 1900-1910 PLN/t, kukurydza – 1610 PLN/t – napisała dzisiaj na Twitterze Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.





To że ceny zbóż będą wzrastać w tym roku pisaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem wojny. 22 lutego prezes IZP w oficjalnym komunikacie podkreślała, że Ukraina jest czwartym co do wielkości eksporterem pszenicy i pokrywa 12 proc. światowego zapotrzebowania na pszenicę. A możliwości eksportowe innych krajów (USA, Argentyna, Australia) są ograniczone, dlatego ograniczenie eksportu ukraińskiej pszenicy może spowodować problemy w wielu krajach.

- Narastające napięcia pomiędzy Rosją a Ukrainą i widmo rozpoczęcia działań zbrojnych przez Rosję mają wpływ na ceny pszenicy na światowych giełdach. Na to nakładają się ostatnie prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), dotyczące ograniczonych zapasów pszenicy u głównych eksporterów. Mogą one wynieść jedynie 57 mln ton, tj. o 4 mln ton mniej niż sezon wcześniej i najmniej od 9 lat. Mniejsze zapasy i niższa podaż oznaczają wyższe ceny – informowała wówczas Piątkowska.

Niestety do ataku doszło i spełniły się te czarne scenariusze, a nawet chyba jest gorzej niż przypuszczano. Ile w tym też czynników spekulacyjnych, na które podatny jest, zwłaszcza w obecnej sytuacji ten rynek?

W dniu inwazji, czyli 24 lutego prezes Izby podkreślała, że obecna sytuacja na rynku surowców rolnych ma szerszy kontekst. - Występuje tu zbieg kilku negatywnych zjawisk jednocześnie. Po pierwsze, trwająca pandemia COVID-19. Po drugie rosnąca inflacja. Po trzecie, rosnące ceny energii, nawozów i kosztów pracy. Na to nakłada się agresja Rosji na Ukrainę, która potęguje niepewność i zachwiania na światowych rynkach – mówiła Monika Piątkowska. Tego dnia podała, że pszenica w lutym ubiegłego roku kosztowała około 930 zł/t, w 2020 740 zł/t, a obecnie (24 luty) było to prawie 1250-1300 zł tona.

Z dnia na dzień ta cena jednak rosła, zarówno na giełdach, jak i w naszych skupach. Chociaż w wypadku tych drugich wzrosty nie były tak znaczące i szybkie i nie podążały za tymi giełdowymi. Jednak to się już zmienia. Jeszcze w środę zbierając ceny ze skupów krajowych okazywało się, że pszenica maksymalnie kosztowała blisko 1500 zł, kukurydza 1380, rzepak 3850 zł.

Oczywiście w tym czasie ceny w porcie były wyższe. Ale chyba nikt się nie spodziewał, że tak poszybują w górę w tak krótkim czasie. Poniżej ceny z portów z 3 marca.

- Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami agresja Rosji na Ukrainę spowodowała wzrost cen surowców rolnych, w tym zbóż i oleistych. Obecnie rynki reagują bardzo nerwowo, sytuacja jest dynamiczna. Nie mam wątpliwości, że działania wojenne oraz wprowadzane sankcje negatywnie wpływają też na stronę podażową, powodując dalszy wzrost cen – powiedziała jeszcze dzisiaj w rozmowie z farmer.pl prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Cztery dni z rzędu wzrostów limit up na #cbot #wheat

Już widzę, co zrobią fundusze, jak pojawi sie choć cień szansy na zakończenie wojny w Ukrainie. https://t.co/Rnm0GWYzZN — Mirosław Marciniak InfoGrain (@infograin_m) March 4, 2022

Argentyna broni swojego rynku pszenicy.

Firmy będą musiały odprowadzić do 1% ceny od każdej wyeksportowanej tony pszenicy na specjalny fundusz, z którego będzie subsydiowana żywność na rynkach lokalnych.

A Bruksela dalej bierna...https://t.co/WzOf6zqdEg — Mirosław Marciniak InfoGrain (@infograin_m) March 4, 2022