Ciepły październik bardzo sprzyjał rozwojowi ozimin wysiewanych w terminie. Pszenice zasiane końcem września / początkiem października w Polsce południowo - zachodniej są już w fazach BBCH 13-14 i wyżej.

Jesień jak dotąd sprzyja zbożom ozimym w Polsce południowo - zachodniej.

Pszenica ozima wykorzystuje dość dobre warunki i dynamika rozwoju tej rośliny jest bardzo dobra.

Wciąż panują bardzo dobre warunki nawet do późnego siewu pszenicy ozimej po kukurydzy czy burakach

Pszenice w dobrej kondycji

Pszenica wysiewane w optymalnym terminie osiągnęła już fazę 4. liścia, co w praktyce oznacza początek krzewienia. Pamiętajmy, że to właśnie rozkrzewienia jesienne są najbardziej korzystne dla ogólnego rozwoju pszenicy ozimej i finalnego plonowania.

Na dobrą dynamikę rozwoju jesiennego mają jak dotąd wpływ głównie dwa czynniki:

dobrze uwilgotniona ziemia w momencie siewu,

stosunkowo ciepły październik.

Zboża ozime cały czas nie zatrzymują jesiennej wegetacji. W przypadku pszenicy nie ma na ten moment również żadnych obaw o choroby grzybowe, choć lokalnie pojawił się mączniak prawdziwy zbóż i traw. Oczywiście w przypadku, gdyby dynamiczny rozwój jesienny przedłużał się, a listopad był zbliżony termicznie do października, to istnieje możliwość rozwoju patogenów chorobotwórczych. Jest to jednak mało prawdopodobna ewentualność w obliczu spadających temperatur.

Zabiegi jesienne bez przeszkód

Po lewej pszenica wysiewana 30 września po prawej 10 października. To samo stanowisko oraz odmiana. Fot. Karol Bogacz

Na większości plantacji bez żadnych przeszkód pogodowych wykonane zostały zabiegi herbicydowe. Co ważne w tym sezonie raczej nie spotyka się efektów fitotoksycznych po zabiegach (delikatne przebarwienia pojawiały się czasem po chociażby diflufenikanie czy chorotoluronie) - jest to głównie zasługa zaledwie pojedynczych temperatur poniżej zera w nocy i generalnie ciepłych dni.

W tej chwili wciąż panują bardzo dobre warunki nawet do późnego siewu pszenicy ozimej po kukurydzy czy burakach, choć musimy już brać pod uwagę, że wysiewane w tej chwili pszenice nie wzejdą przed zimą lub też wytworzą tylko szpilkę (w zależności od dalszych warunków atmosferycznych). Wschody oraz rozwój roślin będą opóźnione zarówno ze względu na niższe temperatury w ciągu dnia, ale też z powodu nocnych przymrozków.