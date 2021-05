Pszenica z nowych zbiorów nawet po 945 zł/t. Jakie prognozy?

Niektóre firmy skupowe podają już cenę umów handlowych pod zbiory roku 2021. Są one wysokie. Pszenica konsumpcyjna z tegorocznych zbiorów wyceniana jest na 930-945 zł/t netto, kiedy ta ze zbiorów roku 2020 kosztuje niewiele więcej, bo 970 zł/t. A to i tak jest bardzo wysoko. Poniżej przedstawiamy prognozę cen na przyszłość.

Kolejny tydzień przyniósł podwyżki cen nie tylko na światowych rynkach, ale też i w krajowych skupach. Cena pszenicy jakościowej zbliża się coraz bardziej do 1000 zł/t. Paszowe ziarno również pnie się w górę. Rzepak, którego już praktycznie nie ma na rynku kosztuje ponad 2600 zł/t, a ten w umowach terminowych na odbiór w październiku nawet 2300 zł.

Czy ceny surowców rolnych będą nadal rosnąć?

- Prognozujemy, że w związku ze wzmożonym eksportem ziarna, w kolejny sezon 2021/2022 wejdziemy bowiem z mocno uszczuplonymi zapasami zbóż, co będzie stanowiło silne wsparcie cen ziarna w kraju. A wysokie ceny zbóż na giełdach światowych i notowana wyraźnie uszczuplona podaż ziarna w kraju wpływają na umacnianie się cen zbóż - zarówno z dostawą do portów, jak i na rynku wewnętrznym – informuje w rozmowie z nami Izba Zbożowo-Paszowa. Jak dodaje, w ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami nadzwyczajnej sytuacji. Pszenica i kukurydza po obu stronach Atlantyku biła kilkukrotnie 8-9 letnie szczyty cenowe.

Co z eksportem zbóż?

Ten był w minionym sezonie bardzo wysoki. Jak będzie teraz? - Jeśli chodzi o eksport w ostatnich dniach, ten wyraźny wzrost cen wpłynął na większe zakupy ziarna z przeznaczeniem na eksport. Przedmiotem eksportu drogą morską w dalszym ciągu jest pszenica ładowana przede wszystkim w porcie Gdynia. Z kolei, w porcie Gdańsk w dalszym ciągu trwają załadunki kukurydzy na statki oraz w mniejszym stopniu żyta. W maju br. spodziewamy się większego eksportu pszenicy i kukurydzy przez porty, ale zapewne nie będzie większy od tego, który notowaliśmy w poprzednich miesiącach. Przypomnę, że prognozowany finalny wynik eksportu drogą morską pszenicy za kwiecień może zbliżyć się do 400 tys. ton – wyjaśnia Izba Zbożowo-Paszowa.

A w prognozach wciąż nie widać deszczu🌽🇧🇷

Brazylia to drugi największy eksporter🌽na świecie. https://t.co/9obpA4bH69 — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) May 4, 2021

O rynku płodów rolnych niedawno wypowiadał się dla nas analityk bankowy.

– Kolejne miesiące będą przynosiły stopniową korektę cen, wraz ze wzrostem podaży. Ale pamiętając o tym co się dzieje w Chinach, co jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, co się będzie działo na rynku zbóż i roślin oleistych w kolejnych miesiącach, to i tak ceny utrzymają się na wysokich poziomach – mówił nam Jakub Olipra - ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Credit Agricole.

Chiny w spektakularny sposób odbudowały w 2020 r. swoje pogłowie trzody chlewnej, co oznacza trwale wyższy popyt na pasze. - Warto jednak zauważyć, że zgodnie z prognozami Międzynarodowej Rady Zbożowej Chiny w tym roku zwiększą swoją produkcję zbóż, w szczególności kukurydzy. Stąd chiński import zbóż może być w tym roku nieco niższy, niemniej utrzyma się na wysokim na tle historycznym poziomie – wyjaśniał w rozmowie z nami analityk.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 7 maja 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 930.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 700.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- pszenica paszowa – 900.

Gol Pasz Janowiec sp . z o.o. - skup zawieszony w związku z fuzją z DeHeus.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 930,

- żyto konsumpcyjne - 750.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 820.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 950-960,

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 810,

- żyto paszowe – 700,

- żyto konsumpcyjne - 710-730,

- jęczmień konsumpcyjny – 810,

- rzepak – 2530-2550,

- kukurydza sucha – 1000,

- owies – 510,

- groch – 1000,

- bobik – 1110,

- łubin – 1150.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 920-930,

- pszenżyto - 810-820,

- jęczmień paszowy - 770-780,

- rzepak - 2400-2410,

- kukurydza sucha - 890-900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- żyto konsumpcyjne – 700.

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenica paszowa – 830,

- pszenżyto – 700,

- żyto paszowe – 600,

- żyto konsumpcyjne – 620,

- jęczmień konsumpcyjny – 720,

- jęczmień paszowy – 700,

- rzepak – 2000.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 890,

- pszenżyto – 770,

- żyto konsumpcyjne – 700,

- jęczmień konsumpcyjny – 770,

- rzepak - 2270 stary zbiór,

- kukurydza sucha – 890.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 930,

- pszenica paszowa – 910,

- pszenżyto – 820,

- żyto paszowe – 700,

- żyto konsumpcyjne – 710,

- jęczmień konsumpcyjny – 810,

- rzepak – 2400,

- kukurydza sucha – 920,

- owies – 570.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 960,

- pszenica paszowa – 940,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień paszowy – 770,

- rzepak – 2650,

- kukurydza sucha – 960.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna - 820-840,

- pszenica paszowa – 800,

- żyto paszowe – 600,

- żyto konsumpcyjne – 620.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów

- pszenica konsumpcyjna - 970 stary zbiór; 930-945 nowy zbiór,

- pszenica paszowa - 910 stary zbiór;

- pszenżyto - 850 stary zbiór; 810 nowy zbiór,

- żyto konsumpcyjne - 740 stary zbiór; 710 nowy zbiór,

- jęczmień konsumpcyjny - 830 stary zbiór; 730 nowy zbiór,

- rzepak - 2370 nowy zbiór,

- kukurydza sucha - 1020 stary zbiór; 910 nowy zbiór,

- groch - 1080 stary zbiór.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka (ze względu na ptasią grypę ograniczyli skup).

- jęczmień paszowy – 800.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 760,

- żyto paszowe – 700,

- jęczmień paszowy – 800,

- rzepak – 2400,

- kukurydza mokra – 570 nowy zbiór; 680 bieżące dostawy,

- kukurydza sucha - 930.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 930,

- pszenica paszowa – 870,

- pszenżyto – 830,

- żyto paszowe – 750,

- jęczmień paszowy – 780,

- kukurydza sucha – 940.

Street Retail

- rzepak – 2620.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica - 930 stary zbiór,

- pszenżyto - 800,

- żyto - 700,

- jęczmień - 850,

- pszenżyto - 850,

- rzepak - 2400,

- kukurydza sucha - 900.