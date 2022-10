Dobiega końca pierwsza dekada października. Optymalne terminy siewu pszenżyta skończyły się już w całej Polsce, ale w praktyce siewy wciąż trwają, a w niektórych gospodarstwach planowane są dopiero po zbiorze kukurydzy na ziarno. Czy pszenżyto nadaje się do opóźnionego siewu? Na co zwrócić uwagę?

Popularność od lat zyskuje siew pszenicy ozimej po późno schodzących z pola gatunkach, jak kukurydza na ziarno czy burak cukrowy. Pszenżyto jednak słabiej toleruje opóźnione siewy i jeśli nie trafimy na długą i ciepłą jesień, pomysł siewu w październiku może się okazać nietrafiony. Do prawidłowych wschodów pszenżyto ozime potrzebuje temperatury na poziomie 14-15°C, a przez następne 6-8 tygodni średnia dobowa nie powinna spadać poniżej 8°C.

Zimowanie pszenżyta z opóźnionego siewu

Zbyt późny siew, a przez to zbyt krótka jesienna wegetacja, niosą za sobą ryzyko słabego przystosowania do przetrwania mroźnej zimy. Rośliny zbyt małe, słabo wykształcone, charakteryzują się niską mrozoodpornością, przez co rośnie ryzyko ich uszkodzenia podczas zimy. Niestety nie wiemy, kiedy nadejdzie zima i jaki będzie przebieg prognozy, dlatego znacznie opóźnione siewy pszenżyta są bardzo ryzykowne, gdyż rośliny mogą po prostu nie przetrwać do wiosny.

Słabe krzewienie pszenżyta

Planując siew pszenżyta ozimego w październiku należy mieć na uwadze, że gatunek ten, w przeciwieństwie do pszenicy, krzewi się praktycznie tylko jesienią. Krótki dzień, wysoka wilgotność gleby i optymalna temperatura to warunki sprzyjające krzewieniu, pozwalającemu na uzyskanie wysokiego plonu. Wiosną, po wzroście temperatury i wydłużeniu dnia, pszenżyto bardzo szybko przechodzi w fazę strzelania w źdźbło. Siejąc pszenżyto ozime w opóźnionym terminie jesteśmy więc całkowicie uzależnieni od przebiegu pogody jesienią.

Pszenżyto potrzebuje jesienią czasu na krzewienie, fot. Maciej Sacha

Plonowanie pszenżyta z opóźnionego siewu

W związku z wyższym ryzykiem problemów z przezimowaniem i krzewieniem pszenżyta ozimego z opóźnionego siewu, należy spodziewać się spadku plonowania. Jest on oczywiście zależny od wielkości opóźnienia, jak również czasu trwania jesiennej wegetacji i przebiegu pogody. Pszenżyto jako gatunek wrażliwy na opóźnione siewy reaguje spadkiem plonu na każdy dzień po optymalnym terminie. Przyjmuje się, że opóźnienie siewu pszenżyta ozimego o dwa tygodnie to spadek plonu o przynajmniej 15%, natomiast siew w trzeciej dekadzie października może oznaczać spadek plonowania nawet o 40%.

Spadek plonowania można jednak nieco ograniczyć. Na rynku dostępne są odmiany o zwiększonej tolerancji na opóźnione siewy, które można bez większych start wysiewać nawet do 10 dni po optymalnym terminie. Ponadto, na etapie siewu warto zwiększyć obsadę o 5-20%, zależnie od wielkości opóźnienia. Większa ilość roślin na jednostce powierzchni w pewnym stopniu zrekompensuje słabsze krzewienie, co powinno finalnie przełożyć się na mniejszy spadek liczby kłosów, a w konsekwencji wielkości plonu ziarna. Celem uniknięcia spadku plonu warto też pamiętać wiosną o nieco wyższych i przede wszystkim terminowo podanych dawkach nawożenia w łatwo przyswajalnej formie.