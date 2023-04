Po raz kolejny zaglądamy na plantację pszenżyta ozimego sianego 11 października. Choć jest to późny termin, już podczas grudniowej wizyty na polu, stwierdziliśmy bardzo dobre wschody i krzewienie. Jak pszenżyto przetrwało zimę? Czy jesienne odchwaszczanie wymaga poprawek? Jakie nawożenie zostało wykonane?

Dariusz Kamiński prowadzi w powiecie wąbrzeskim w województwie kujawsko-pomorskim gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Uprawia zboża, kukurydzę i użytki zielone z przeznaczeniem na paszę dla bydła. Jako zaletę swojego gospodarstwa podkreśla posiadanie wszystkich gruntów w jednym rozłogu, gdzie oprócz gospodarstwa przejętego po rodzicach wykupił ziemię od sąsiadów. Dzięki temu do minimum ogranicza koszty przejazdów, zużycie opon w ciągnikach, a także ryzyko uszkodzenia maszyn na dziurawych drogach.

Późny siew i jesienne odchwaszczanie

Nasz rozmówca siał pszenżyto w dniach 10-11 października. Nawożenie przedsiewne w całości przeprowadził obornikiem bydlęcym. Siew odbywał się zestawem składającym się z brony aktywnej i siewnika talerzowego. Celem zniwelowania strat spowodowanych krótkim czasem na krzewienie, rolnik zwiększył dawka wysiewu, która wyniosła 230 kg/ha.

Wiosenne nawożenie azotowe było przeprowadzone dopiero w kwietniu, fot. Maciej Sacha

Kilka dni po siewie pszenżyta pole zostało zwałowane, co jest standardowym zabiegiem w gospodarstwie Dariusza Kamińskiego. Następnie, w połowie listopada, wykonał on zabieg herbicydowy. Jak zaznacza, jesienne odchwaszczanie powoduje, że wiosną chwasty nie pobierają już składników pokarmowych, dzięki czemu zboża mają szybszy start, a także jest mniejsze ryzyko niepowodzenia zabiegu spowodowanego mokrą wiosną.

Stan plantacji na wiosnę

Już podczas grudniowej wizyty na polu stwierdziliśmy gęsty i wyrównany łan. Rośliny miały w tym momencie po 2-3 rozkrzewienia. Jesienny zabieg herbicydowy okazał się bardzo skuteczny, gdyż chodząc po polu nie natrafiliśmy na choćby najmniejsze chwasty.

Obecnie, tuż po połowie kwietnia, stwierdziliśmy 3-4 rozkrzewienia pszenżyta. Mimo mozaikowatych gleb i urozmaiconej rzeźby terenu, łan jest wyrównany, co zdaniem Dariusza Kamińskiego jest w dużym stopniu zasługą nowego siewnika z redlicami talerzowymi, który doskonale utrzymywał głębokość pracy, zapewniając pełne wschody w każdych warunkach.

- Dopiero po Wielkanocy udało mi się wjechać z nawożeniem. Początek wiosny był deszczowy i na polach było zbyt mokro, zwłaszcza na glebie torfowej. Pewnie trzeba było wjechać wcześniej, ale to nie sztuka narobić kolein i później kombinować, żeby nie wpaść w nie kombajnem. Zastosowałem importowany saletrzak w dawce 250 kg/ha. Na roślinach było już wyraźnie widać, że potrzebowały tego azotu, ale teraz po kolejnych deszczach granule już się rozpuściły i widać, że nawóz zaczął działać. Zobaczę jak pszenżyto będzie się rozwijało i wtedy zdecyduję, kiedy i jaką dawką prowadzić dalsze nawożenie – mówi nam Kamiński.

Mimo tylko jednego, jesiennego, zabiegu herbicydowego, nie stwierdziliśmy obecności chwastów. Pszenżyto wydaje się również być wolne od chorób. Jak podkreśla rolnik, bardzo dobra odporność na choroby, o której przekonał się już we własnym gospodarstwie, to jedna z cech, które skłoniły go do wyboru odmiany Belcanto.