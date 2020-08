Pszenżyto sprzedawane w jednostkach siewnych

Na rynku zbóż ozimych pojawiła się nowa odmiana pszenżyta ozimego - Corado hodowli Danko. Sprzedawana będzie w jednostkach siewnych. Dlaczego?

Sprzedaż jednostek siewnych danych nasion praktykowana jest w wypadku takich gatunków jak np. rzepak ozimy czy kukurydza, ale też zbóż mieszańcowych. Teraz również i zbóż populacyjnych, które zwykle kupuje się w kilogramach czy tonach.

- Celem tego działania jest optymalizacja obsady roślin na plantacjach produkcyjnych. Producentem nasion jest firma Wronkowski Nasiona i będą one dostępne w tym roku w ograniczonej ilości w wybranych punktach dystrybucyjnych – informuje hodowca.

Poza tym, jak dodaje, zakup pszenżyta w jednostkach siewnych zagwarantować ma oszczędną, wydajną i precyzyjną ilość wysiewu. - Korzyści agrotechniczne to lepsza zdrowotność i odporność na wyleganie. W konsekwencji daje to wyższy plon zdrowego ziarna, co jest tożsame z osiągnięciem wyższego dochodu przez rolnika – podkreśla przedstawiciel Danko Hodowla Roślin.

Proponowana norma wysiewu - 4 j.s. na 1 ha.

- 1 jednostka siewna to 750 tys. kiełkujących nasion,

- 1 jednostka siewna (jeden worek) = 0,25 ha.

Pszenżyto Corado to nowość firmy na sezon 2020/2021. Została ona wpisana do Krajowego Rejestru w 2020 r.

- Wczesne pszenżyto ozime, które w latach 2018-2020 - badania rejestrowe - uzyskało plony udowodniając swoją tolerancję na okresowe niedobory wody. Na zwiększenie intensyfikacji produkcji - poziom a2 - odwdzięcza się jeszcze większym plonowaniem. W doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2019 r. plonowało często ponad 10 t/ha, a w II rejonie oceny odmian - woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie - dało nawet 12,4 t/ha. Wysoka odporność na choroby - mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza, septorioza liści i plew - powoduje, że nie ma trudności w uprawie – informuje Zofia Godlewska-Nowaczyk z Danko HR.