Silne zanieczyszczenie gatunkowe może mieć różne przyczyny. Niezależnie jednak od nich stanowią problem - zwłaszcza w przypadku sprzedaży towaru.

Na licznych plantacjach obserwujemy duże zanieczyszczenie gatunkowe.

Duży udział niepożądanego ziarna może powodować problemy przy sprzedaży.

Zanieczyszczenia w materiale siewnym możliwe?

Tradycyjnie już w czerwcu coraz częściej na plantacjach zbóż ozimych zauważamy wiele problemów związanych z zachowaniem czystości gatunkowej. Jęczmień czy pszenżyto w pszenicy nie stanowią może znaczącego problemu, ale takie swoiste "mieszanki ozime" mogą prowadzić do pewnych nieporozumień chociażby podczas sprzedaży ziarna. Często wcześniej trudno zauważyć brak czystości gatunkowej - ta zwykle dostrzegana jest dopiero w momencie wykłaszania lub po wykłoszeniu.

Skąd pojawia się problem?

Przyczyny mogą być różne. Jeśli zboża są wymieszane pasowo, zgodnie z trasą przejazdu siewnika, to możemy mieć do czynienia z wymieszaniem materiału siewnego na etapie siewu. Możliwe więc, że mamy do czynienia z brakiem zachowania czystości gatunkowej na etapie reprodukcji. Oczywiście minimalna, wręcz symboliczna, zawartość gatunków obcych w danym zbożu jest dopuszczalna (np. w przypadku pszenicy ozimej przyjmuje się 7 sztuk nasion innego gatunku na kilogram jako dopuszczalną normę). Warto jednak zwrócić uwagę, że najlepsze firmy zajmujące się reprodukcją podchodzą wyjątkowo rygorystycznie do tych norm i dążą do całkowitej eliminacji zanieczyszczenia gatunkami obcymi. Niemniej pojedyncze sztuki innych zbóż mogą w takim układzie pojawić się na plantacji. Jeśli jednak udział procentowy niepożądanego gatunku jest wysoki, to należy reklamować taki materiał siewny - wówczas w ramach procedury reklamacyjnej zbadane zostaną ewentualne możliwości przeniesienia obcych gatunków zbóż wraz z zakupionym materiałem. Rzecz jasna nieczystość gatunkowa będzie mogła dotyczyć także zbóż reprodukowanych we własnym zakresie.

Przedplon zbożowy zwiększa ryzyko zanieczyszczenia

Inną przyczyną może być niedokładne wyczyszczenie siewnika po wysiewie wcześniejszych zbóż. Najczęściej problemy dotyczą pszenicy, gdyż ta jest wysiewana w standardowym układzie później niż jęczmiona, żyta czy pszenżyta. Tutaj możemy mieć zarówno problemy w pasach po przejeździe agregatu uprawowo - siewnego, jak i "postrzelane" pojedyncze rośliny na plantacji (z nasion, które na różnych etapach siewu dostawały się do redlic).

Jeśli przedplonem były zboża, to prawdopodobieństwo wystąpienia nieczystości gatunkowej wzrasta. Ziarno "wyrzucone" przez kombajn czy z nie do końca omłoconych kłosów po uprawkach pożniwnych trafia do gleby, gdzie ponownie może skiełkować. Co więcej - samosiewy zbóż (bo tak musimy nazwać obce gatunki zbożowe w płonie głównym) mogą pojawić się nie tylko bezpośrednio w kolejnym roku, ale także dwa lub trzy sezony później.

Problemy ze sprzedażą

Nie ma oczywiście możliwości zwalczania niepożądanych gatunków zbożowych np. w pszenicy. Wszak wszystkie gatunki należą do jednej rodziny. Jeżeli mamy do czynienia np. z jęczmieniem ozimym w pszenicy ozimej, to problem jest mniejszy - ziarno prawdopobnie przed żniwami pszenicznymi zdąży się osypać. Gorzej sytuacja wygląda, jeśli na plantacji mamy mocno wymieszane pszenżyto z pszenicą. Oba zboża są w gotowości do zbioru w bardzo zbliżonym terminie. Z jednej strony ich wilgotność będzie podobna, z drugiej jednak do zbiornika trafi dość duża ilość niepożądanego ziarna z plantacji.

Pszenica w jęczmieniu ozimim

Jeszcze gorzej jeśli w np. jęczmieniu ozimym pojawia się pszenica. Tutaj mamy do czynienia z problemem niedojrzałości gatunku zanieczyszczającego w momencie zbioru. W takim układzie dochodzi kwestia niedojrzałości pszenicy na etapie zbioru, co czasem może wręcz uniemożliwić pozyskanie ziarna jęczmienia. Pewnym rozwiązaniem jest zastosowanie nieselektywnych herbicydów przed zbiorem lub wyczekiwanie na moment, gdy gatunek zanieczyszczający dojrzeje - istnieje wówczas jednak ryzyko osypania ziarna z jęczmienia lub też zainfekowania chorobowego kłosa.

Problem pojawia się przy dużej ilości zanieczyszczenia obcym gatunkiem zbożowym. Jeśli w próbie pszenicy znajdzie się np. ziarno pszenżyta możemy mieć drobne kłopoty - albo spotkamy się z odmową sprzedaży albo też cena zostanie obniżona. O ile jedno ziarno w dużej próbie nie będzie stanowić problemów, to już kilkanaście ziaren w próbie reprezentatywnej będzie silnie podejrzane.

Tak więc przy dużym zanieczyszczeniu (np. na poziomie 10%) w tonie ziarna może być nawet około 100 kg gatunku obcego, np pszenżyta. Tak duża ilość dyskwalifikuje sprzedaż pszenicy na standardowych warunkach - pozostaje możliwość sprzedaży towaru na paszę po obniżonej cenie. Tak wysoki poziom zanieczyszczenia dyskwalifikuje też plantację z ewentualnego zbioru na reprodukcję w kolejnym sezonie.