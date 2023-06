Po raz kolejny odwiedziliśmy gospodarstwo Dariusza Kamińskiego w powiecie wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim, aby przyjrzeć się plantacji pszenżyta. Choć zboże było siane w późno, rolnik przekonuje, że ma doświadczenie z takimi terminami i jak pokazał stan przezimowania roślin, faktycznie nie można było mieć zastrzeżeń.

Pszenżyto odmiany Belcanto wysiane zostało po uprzednim wywiezieniu na pole obornika bydlęcego. Ze względu na duże uwilgotnienie gleby, z wiosenną dawką azotu udało się wjechać dopiero na początku kwietnia. Zastosowany został wtedy saletrzak w dawce 250 kg/ha.

Pszenżyto tworzy wyrównany łan i jest wolne od chwastów, fot. Maciej Sacha

Jeśli chodzi o ochronę roślin, Dariusz Kamiński podkreśla zalety późnych siewów, dających chwastom mało czasu na rozwój przed zimą, w połączeniu z jesiennym zabiegiem herbicydowym, zapewniającym czysty start wiosennej wegetacji. Wiosną natomiast przeprowadzony został zabieg fungicydowy środkiem zawierającym protiokonazol i trifloksystrobinę. Jak podkreśla rolnik, ta odmiana jest bardzo odporna na choroby.

Obecnie pszenżyto kwitnie. Łan jest dobrze rozwinięty i wyrównany, mimo mozaikowatej gleby i urozmaiconej rzeźby terenu. Plantacja jest wolna od chwastów. Zasadniczym problemem, podobnie jak w dużej części Polski, jest niedobór opadów. W okolicy ostatni deszcz odnotowany był w połowie maja, a suma opadów tego miesiąca wynosiła kilkanaście milimetrów. W ostatnim czasie na podstawach źdźbeł pojawiły się również objawy chorób grzybowych.

Ostatni deszcz odnotowany został w połowie maja, fot. Maciej Sacha

- Problemem jest obecnie susza. Rośliny przysychają. Nawóz można sypać, ale bez deszczu plonu z tego nie będzie. Jeśli niedługo popada to pszenżyto jest jeszcze do uratowania. Trzeba się cieszyć tym, co jest, bo mogło być gorzej. Gdyby spadł grad to pewnie nie byłoby już co ratować – mówi Dariusz Kamiński.