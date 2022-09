W lipcu przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego. Teraz Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, rewiduje te warunki i stawia pytania. Na jego słowa odpowiedziały rynki. Nastąpił wzrost cen zbóż na giełdach. A co w naszych skupach? Czy też jest drożej?

Przypominamy, że 22 lipca ukraiński minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow i minister obrony Rosji Siergiej Szojgu podpisali oddzielne, identycznie brzmiące umowy z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i ministrem obrony Turcji Hulusim Akarem, o eksporcie morskimi korytarzami zbożowymi ukraińskiego ziarna.

Korytarze zbożowe pod znakiem zapytania?

Pierwsze statki wypłynęły z portów w sierpniu, ale zdaniem prezydenta Putina, Rosja i kraje rozwijające się zostały „oszukane” przez umowę dotyczącą eksportu zboża z udziałem ONZ. Jak już pisaliśmy na farmer.pl powiedział on, że zrewiduje swoje warunki, aby ograniczyć liczbę państw, które mogą odbierać dostawy.

Jak donosić Reuters, przemawiając na forum gospodarczym we Władywostoku Putin twierdził, że ukraiński eksport zboża nie trafia do najbiedniejszych krajów świata, jak pierwotnie zamierzano. Prezydent Rosji powiedział, że tylko dwa z 87 statków, przewożących 60 000 ton ziarna, trafiły do biednych krajów.

Te informacje zdementował Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Jak informuje UkrAgroConsult, zaprzeczył on oświadczeniu Putina, że większość ukraińskiego zboża jest eksportowana do Europy, a nie do najbardziej potrzebujących go biednych krajów.

- Żywność ukraińska była eksportowana na trzy kontynenty – do Afryki, Azji i Europy. Dokładnie do Azji wysłano już 54 statki. Do Afryki wysłano już 16 statków, do Europy 32 statki. A część tego tomu, notabene, i tak znowu, potem trafia do krajów azjatyckich i afrykańskich – poinformował prezydent, cytowany przez serwis.

Według niego do końca tego miesiąca z ukraińskich portów morskich można wyeksportować co najmniej 3 mln ton produktów rolnych, z czego znaczna część trafi do krajów najbiedniejszych.

Te informacje przełożyły się od razu na sytuacje na giełdach. Jak donosił Tomasz Roszkowski, notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen na Matif i wzrostem cen na CBOT. Pszenica na Matif potaniała o 2,7 proc. - Dość wyraźny rozdźwięk notowań mógł wynikać ze stosunkowo dobrego tempa eksportu zbóż z Ukrainy droga morską (którego raczej się nie spodziewano). Dzisiejsze dalsze wzrosty cen kontraktów zbożowych w Ameryce przekładają się na solidne wzrosty cen zbóż na Matif (ale zobaczymy jak będzie na koniec dnia) – podawał Roszkowski.

Omówienie rosyjskich skarg

Tymczasem jak donosi Reuters, wyżsi urzędnicy ONZ i Rosji spotkali się w środę w Genewie, aby omówić rosyjskie skargi, że zachodnie sankcje utrudniają eksport zboża i nawozów pomimo zawartej z ONZ umowy o zwiększenie dostaw towarów z Rosji i Ukrainy.

- Podczas gdy Stany Zjednoczone i inni podkreślali, że rosyjska żywność i nawozy nie podlegają sankcjom nałożonym w związku z inwazją Moskwy 24 lutego na jej sąsiada, Rosja zapewniła, że ma oziębiający wpływ na jej eksport – podał serwis.

Co ważne, strona turecka popiera skargi Putina. Jak informuje bowiem portal devdiscourse.com, prezydent Turcji Tayyip Erdogan powiedział, że chce, aby eksportowano również zboże z Rosji, dodając, że Władimir Putin słusznie narzekał, że ziarno z Ukrainy w ramach umowy wspieranej przez ONZ trafia do krajów bogatych, a nie biednych.

Jak ceny zbóż i rzepaku – 8 września 2022 r.?

Co się dzieje w naszych skupach? U nas ceny nie rosną a spadają. W większości skupów nie widać znacznych zawirowań cenowych, a jak już one są to przeważnie skłaniają się do korekty w dół. Potaniał zwłaszcza rzepak, na które spadki gra też sytuacja na rynku biopaliw i informacje o podpisanym memorandum o porozumieniu w sprawie projektu budowy rurociągu olejów roślinnych z Ukrainy do portu w Gdańsku.

Bardzo wyraźnie sygnalizowany jest problem z dosuszaniem, kosztami i w ogóle dostępnością energii, do obniżenia wilgotności nasion kukurydzy. Temu tematowi będziemy się przyglądać. Chociaż tona kukurydzy mokrej wyceniana jest na 750 zł, to nie wszystkie chcą podpisywać umowy kontraktacyjne. Przedstawiciele firm mówią nieoficjalnie, że ze względu na problem z gazem może być też kłopot z suszeniem tego surowca. Nie wiadomo jakie będą koszty i czy w ogóle będzie dostępny ten nośnik energii.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 8 września 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1450.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1420,

- żyto konsumpcyjne – 1160,

- jęczmień konsumpcja – 1250.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1390,

- pszenica paszowa – 1350,

- rzepak - 2800.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1470-1530,

- pszenica paszowa – 1420,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1070,

- żyto konsumpcyjne – 1090-1100,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 1250,

- rzepak – 2800,

- kukurydza mokra – 750,

- kukurydza sucha – 1340,

- owies – 1000,

- groch – 1550,

- bobik – 1600,

- łubin – 1600.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1440,

- żyto konsumpcyjne – 1150.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1480,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1210,

- jęczmień konsumpcja – 1190,

- jęczmień paszowy – 1130,

- rzepak – 2700.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1420,

- pszenica paszowa - 1400,

- pszenżyto – 1280,

- żyto paszowe – 1050,

- jęczmień paszowy – 1180,

- rzepak – 2800,

- kukurydza sucha – 1280.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1430,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1020,

- żyto konsumpcyjne – 1070,

- jęczmień paszowy – 1220,

- kukurydza mokra – 800,

- kukurydza sucha – 1300.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1440,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1220,

- żyto paszowe – 1020,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 2770,

- kukurydza mokra – 750,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 1060,

- groch – 1400.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa – 1340 - 1380,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1240,

- rzepak – 2700.

Street retail

- rzepak – 2650.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1350,

- pszenica paszowa – 1320,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 2700,

- kukurdza mokra - 750,

- kukurydza sucha – 1300.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa – 1440,

- pszenżyto – 1310,

- żyto paszowe – 1110,

- żyto konsumpcyjne – 1160,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2800,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 1100,

- groch – 1550,

- soja – 2400,

- słonecznik - 2500.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1350,

- żyto konsumpcyjne – 1110,

- jęczmień paszowy – 1180,

- kukurydza mokra – 780.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1410,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- kukurydza mokra – 750.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1250,

- jęczmień konsumpcyjny – 1150,

- rzepak – 2800,

- kukurydza sucha – 1350.