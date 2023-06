Zobacz galerię

Polski Związek Producentów Kukurydzy obchodzi w tym roku 40 lat swojego istnienia. Zobacz, jak świętowano ten jubileusz i sprawdź, działania Związku na rzecz rozwoju uprawy kukurydzy w Polsce.





W ramach Europejskiej Konferencji „Kukurydza rośliną przyszłości”, która odbyła się 31 maja 2023 r. w Poznaniu, a której to patronował portal farmer.pl (informacje z konferencji będziemy podawać systematycznie na naszej stronie), odbył się też jubileusz 40-lecia PZPK.

To święto było okazją do przypomnienia historii i omówienia działalności Związku. A także do wręczenia odznaczeń, takich jak m.in. odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa”, którą w imieniu ministra rolnictwa wręczał wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Jak również tzw. Złota Odznaka przyznawana przez PZPK. Oba te wyróżnienia m.in. otrzymała Anna Kołakowska, z Francuskiej Federacji Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo. Nie zabrakło licznych życzeń, wystąpień i adresów, które zostały złożone na ręce prezesa PZPK prof. Tadeusza Michalskiego.

My jako redakcja, zarówno portalu farmer.pl, jak i miesięcznika Farmer, również przyłączamy się do gratulacji. Dziękujemy za świetną współpracę i liczymy na jej dalsze rozwijanie. Na kolejne lata!

Kukurydza bardzo szybko urosła w siłę

Niewątpliwie jest co świętować, ponieważ kukurydza w krótkim czasie stała się z rośliny tzw. małoobszarowej, jedną z głównym upraw w Polsce. W ubiegłym roku osiągnęła rekord powierzchni uprawy przekraczając w sumie ponad 1,8 mln ha.

O tych sukcesach PZPK mówił w Poznaniu prof. Tadeusz Michalski, prezes Związku. Jak podkreślał, od początku działalności, głównymi celami była po pierwsze promocja nowoczesnych metod uprawy oraz technologii zbioru i wykorzystania kukurydzy. Po drugie, tworzenie wspólnego frontu i lobbowanie na rzecz rozwoju uprawy i nowych kierunków wykorzystania kukurydzy.

- Do 2023 r. włącznie zorganizowaliśmy 141 „Dni Kukurydzy”, imprez polowych pokazujących potencjał tego gatunku i odmian. Wydajemy okazjonalne zalecenia i czasopismo „Kukurydza”. Prowadzimy szkolenia specjalistyczne dla doradców i rolników, organizujemy i bierzemy udział w konferencjach i targach. Współpracujemy z takimi międzynarodowymi organizacjami jak DMK, SPSK, FNPSMS oraz CEPM – mówił prof. Michalski.

Jakie były początki?

Otóż jak wyjaśnił prezes PZPK, po koniec lat siedemdziesiątych grupa pasjonatów uprawy kukurydzy w Polsce pod przewodnictwem Jana Baiera – dyrektora KPGR w Manieczkach i Wacława Waligóry – dyrektora OPHZ w Poznaniu zorganizowała „Klub Kukuryziarzy”.

Członkami Klubu byli również naukowcy:

prof. Andrzej Dubas z Akademii Rolniczej w Poznaniu,

prof. Eugeniusz Bilski z COBORU w Słupi Wielkiej,

prof. Zygmunt Królikowski z ZD IHAR Smolice,

prof. Jan Bojanowski z IHAR Radzików.

Corocznie spotykali się oni po lustracji plantacji i zbiorach kukurydzy. Dzielili się swoimi doświadczeniami i podsumowywali rezultaty uprawy.

- Ale w roku 1982 z inicjatywą powołania organizacji producentów wystąpił prof. Dubas, tak aby działała ona na wzór niemieckiej Deutsches Maiskomitee (DMK). I w roku 1983 w dniu 24 marca w Manieczkach odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego, które liczyło wówczas 39 członków – zaznaczał prof. Tadeusz Michalski.

