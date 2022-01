PZPRZ do wicepremiera Kowalczyka: W Polskim Ładzie zabrakło portu zbożowego

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do szefa resortu o uruchomienie nowoczesnego portu zbożowego dla prawidłowego rozwoju eksportu płodów rolnych.

W wystosowanym przed trzema dniami do Ministra Rolnictwa piśmie, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwraca uwagę, że w Polskim Ładzie dla rolnictwa zabrakło jednego ważnego rozwiązania, które jest niezbędne dla rozwoju polskiego rolnictwa. Chodzi o deklarację uruchomienia portu zbożowego z prawdziwego zdarzenia.

PZPRZ zauważa w we wniosku do szefa resortu: „mimo wielu wcześniejszych apeli i monitów w tej sprawie oraz deklaracji poprzedników Pana Ministra, w ogłoszonym programie zabrakło jednej, bardzo ważnej dla rolników kwestii, a konkretnie zapowiedzi uruchomienia nowoczesnej infrastruktury portowej do zboża w naszym kraju. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy Pana Ministra o spowodowania zmiany w Polskim Ładzie dla rolnictwa w tym zakresie.”

W opinii PZPRZ, na budowę i uruchomienie portu zbożowego można byłoby wyasygnować środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co spełnia założenie, że fundusze te mają zostać przeznaczone na wzmocnienie odporności gospodarczej, modernizację technologiczną, poprawę konkurencyjności i budowę potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. „Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych uważa, że przeznaczenie pewnej części funduszy w ramach KPO na budowę portu zbożowego spełnia w zupełności to założenie.” – czytamy w piśmie PZPRZ do ministra Kowalczyka.

Związek argumentuje też: „Panie Ministrze – produkcja zbóż w naszym kraju znacznie przewyższa zapotrzebowanie wewnętrzne. W ostatnich latach nadwyżka ta jest na poziomie 3-8 mln ton. W roku minionym, w którym zbiory przekroczyły poziom 34 mln ton, wyraźnie więcej. W związku z postępem w hodowli nowych odmian i agrotechnice należy spodziewać się dalszego wzrostu ilości wyprodukowanego w naszym kraju ziarna. Tym samym problem eksportu dużych ilości ziarna będzie narastał.”

Fakt, że do tej pory udawało nam się eksportować duże ilości ziarna mimo braku stosownej infrastruktury portowej, nie powinien być zdaniem Związku powodem do zaniechania jej powstania. „Z roku na rok rosną bowiem wymagania odbiorców polskiego zboża na świecie. Coraz bardziej liczy się nie tylko cena, ale także warunki transportu, szybkość dostawy, obsługa, czy bezpieczeństwo transakcji. Powstanie odpowiedniego dla przeładunku dużych ilości ziarna portu zbożowego mogłoby w tym zakresie odegrać bardzo pozytywną rolę.” – pisze Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

„Wszelkie dotychczasowe działania w tym względzie kończyły się tylko obietnicami wykonania takiego portu (terminala) w Świnoujściu, czy Gdyni. Nie chcielibyśmy aby tym razem znowu tak się stało. Mamy świadomość, że jest to kosztowna inwestycja, ale polskiemu Państwu to się naprawdę opłaci. Uważamy zatem, ze wpisanie takiej inwestycji do Polskiego Ładu dla rolnictwa jest niezbędne.” – czytamy w stanowisku Związku, który zaznacza jednocześnie, że rozważana przez rząd budowa Terminala Intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowo „nie jest w stanie zastąpić portu morskiego dostosowanego do przeładunku dużych mas zboża”.