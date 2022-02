Raport cen ze skupów: Rzepak i pszenica ponownie potaniały

Aktualnie cena pszenicy konsumpcyjnej waha się od 1120 do 1250 zł/t netto, z kolei rzepaku od 2950 do 3300 zł/t netto. Co dzieje się na krajowym rynku zbóż?

Miniony tydzień przyniósł ponowne spadki cen płodów rolnych - pszenica potaniała kilkadziesiąt złotych, rzepak natomiast nawet 100-150 zł. Po raz pierwszy od jesieni zeszłego roku odnotowaliśmy jego wartość poniżej 3000 zł/t.

Jak udało nam się dowiedzieć od przedstawicieli skupów, w związku ze spadkami cen, rolnicy chętniej sprzedają swoje zboża w obawie przed dalszymi spadkami. I tu pojawia się problem, ponieważ, jak twierdzą pośrednicy, brakuje kupujących i z tego względu kilka przedsiębiorstw nie ma nawet swojego cennika. Przetwórnie pasz oraz młyny w dużej części są zaopatrzone na 2-3 miesiące do przodu i wstrzymały skup poszczególnych gatunków. Na zachodzie kraju pojawił się problem szkodników przechowalniczych, które psują jakość dostarczanego ziarna. Jeden z punktów przedstawił już ceny kontraktów na nowe zbiory - proponowana zapłata za tonę pszenicy konsumpcyjnej to 1100 zł netto a rzepaku 2500 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen płodów rolnych z 9 lutego 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1250.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1180,

- pszenica paszowa – 1160,

- jęczmień konsumpcyjny – 1000,

- kukurydza sucha – 940.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- pszenica paszowa – 1230,

- pszenżyto – 1150,

- jęczmień paszowy – 1100.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1250,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień konsumpcyjny – 1020.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1200- 1210; nowy zbiór - 1100,

- pszenica paszowa – 1170,

- pszenżyto – 975; nowy zbiór - 845,

- żyto paszowe – 900,

- żyto konsumpcyjne -920-930; nowy zbiór - 770,

- jęczmień paszowy – 975,

- rzepak – 3150; nowy zbiór 2500,

- kukurydza sucha – 1050,

- owies – 775,

- groch – 1250,

- bobik – 1250,

- łubin – 1250.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1200,

- pszenica paszowa – 1100,

- pszenżyto – 1000,

- żyto paszowe – 920,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień konsumpcyjny – 1000,

- jęczmień paszowy – 980,

- rzepak - 2950.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1180,

- pszenica paszowa – 1150,

- pszenżyto – 1030,

- żyto paszowe – 900,

- żyto konsumpcyjne – 940,

- jęczmień paszowy – 1030,

- rzepak – 3050,

- kukurydza sucha – 1020,

- owies – 850.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1200,

- pszenica paszowa – 1160,

- pszenżyto – 1100,

- żyto paszowe – 960,

- żyto konsumpcyjne – 990,

- jęczmień konsumpcja – 1080,

- jęczmień paszowy – 1050,

- rzepak – 3180,

- kukurydza sucha – 1020,

- owies – 840,

- groch - 1050.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1150 - 1200,

- pszenica paszowa – 1100,

- żyto paszowe – 920,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- rzepak - 2950.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1160,

- pszenżyto – 980,

- żyto paszowe – 930,

- jęczmień paszowy – 1020,

- owies – 830.

Street-Retail

- rzepak – 3300.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica – 1150,

- pszenżyto – 950,

- żyto – 900,

- jęczmień – 950,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1000.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów – brak cennika ze względu na brak odbiorców towaru.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto – 1050,

- żyto paszowe – 980,

- jęczmień paszowy – 1050,

- groch – 1200,

- bobik – 1350.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1200,

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto – 1070,

- żyto paszowe – 930,

- jęczmień paszowy – 1000,

- rzepak – 3150,

- kukurydza mokra – 780,

- kukurydza sucha - 1050.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1210,

- pszenica paszowa – 1180,

- pszenżyto – 1070,

- żyto paszowe – 980,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień paszowy – 1050,

- rzepak – 3150,

- kukurydza sucha – 1050,

- owies – 880,

- groch – 1400,

- łubin – 1400.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1120,

- pszenżyto – 980,

- żyto paszowe – 930,

- jęczmień paszowy – 970,

- kukurydza – 1020.