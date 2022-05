W tym tygodniu zostanie opublikowany bardzo ważny, z punktu widzenia produkcji rolniczej i wpływu na ceny, raport USDA, czyli Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. To będą pierwsze szacunki dotyczące bilansów zbóż i roślin oleistych na nadchodzący sezon.

Zdaniem Mirosława Marciniaka, analityka InfoGrain, zasadniczych pytaniem będzie, w jakim stopniu USDA uwzględni poniższe czynniki? Bo nie od dzisiaj wiadomo, że informacje zawarte w raportach USDA, mają olbrzymie znaczenia na to co później dzieje się na giełdach towarowych, a więc mają bezpośrednie przełożenie na ceny. Taka sytuacja miała miejsce w roku 2021, gdzie w maju również trochę jednak ta „rzeczywistość” była wówczas zaklinana.

Co wpłynie na bilans zbóż i oleistych w 2022 r.?

Już wielokrotnie o tym pisaliśmy, że obecnie jest wiele czynników, które determinują sytuację na rynkach. Jest to nie tylko trudna sytuacja geopolityczna, wysoki popyt i kłopoty ze sprzedażą, ale też warunki pogodowe, które stają się w wielu regionach kraju coraz trudniejsze.

Teraz Mirosław Marciniak w swoim raporcie przedstawia te czynniki. Pierwszym jest fakt, że Indie oficjalnie obniżyły szacunki zbiorów pszenicy o 6 mln ton, tj. do 105 mln ton. Firmy analityczne mówią jednak o spadku produkcji do 95 mln ton.

- Tygodnie suszy poczyniły nieodwracalne straty w uprawach amerykańskiej pszenicy ozimej HRW. W stanie Oklahoma mówi się o spadku plonów nawet o 50% w stosunku do poprzedniego roku – wymienia, jako drugi czynnik Marciniak.

Pogoda gra pierwsze skrzypce. - Tempo zasiewów amerykańskiej kukurydzy i soi jest najniższe od 2013 roku. Miniony tydzień nie przyniósł znaczącego przyspieszenia. Pojawiło się jednak okienko pogodowe w bieżącym tygodniu. Czy to będzie miało wpływ na plony? W przypadku soi z pewnością nie, jednak każdy kolejny tydzień opóźnień siewów, oznacza coraz krótszą wegetację – pisze w raporcie analityk.

Susza i Ukraina

W naszej części świata również nie jest lepiej. To widzą na własnych polach również polscy rolnicy. Jest sucho. Poniższa mapa IMGW – PIB dobitnie pokazuje, że brakuje wilgoci, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Z kolei w południowo-wschodnich regionach Polski, opady deszczu były miejscami za wysokie. Ale co znamienne, deficyt wody występuje nie tylko w zewnętrznej warstwie gleby, ale nawet tej do 100 cm.

Źródło IMGW-PIB

- Coraz bardziej niepokojące prognozy pogody dla Europy, zwłaszcza dla Francji, gdzie brak opadów w kolejnych 3-4 tygodniach może mieć wyjątkowo niekorzystny wpływ na potencjał plonotwórczy zbóż i rzepaku. Niestety, w prognozach 14-dniowych dominują układy wyżowe – podaje Mirosław Marciniak.

Jak sytuacja wygląda u naszych wschodnich sąsiadów, gdzie toczy się wojna?

- Przedłużająca się wojna w Ukrainie, zwłaszcza na południu kraju oznacza dalsze odcięcie Ukrainy od portów, co uniemożliwia eksport zbóż. Eksport drogą kolejową do Europy wciąż stanowi jedynie 10% możliwości, jakie dawały porty. A to nie najlepsza perspektywa przed zbliżającymi się żniwami – łącznie z ubiegłorocznymi zapasami, Ukraina może dysponować nadwyżką zbóż na poziomie nawet 40 mln ton. Niestety, bez dostępu do portów, większość tej nadwyżki jest niedostępna dla rynku – informuje w raporcie InfoGrain.