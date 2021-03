Raport z krajowych skupów zbóż - delikatna korekta cen pszenicy i rzepaku

Po ostatnich kilku tygodniach rekordowych cen zbóż i rzepaku na rynkach krajowych odnotowaliśmy dziś minimalny spadek cen. Warto zauważyć, że średnia wartość pszenicy w dalszym ciągu plasuje się na poziomie powyżej 900 zł/t, natomiast rzepaku - powyżej 2000 zł/t.

W tym tygodniu odnotowaliśmy minimalny spadek cen płodów rolnych w badanych przez nas punktach skupu. Wyjątkiem jest kukurydza, której wartość wzrosła o 10-20 zł za tonę. Warto zauważyć, iż pomimo korekty w dół ceny oferowane za dane surowce i tak pozostają wysokie. Nasi rozmówcy coraz częściej mówią o braku towaru na rynku.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 17 marca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 930.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- żyto konsumpcyjne - 750.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień paszowy – 750,

- rzepak – 2000,

- kukurydza sucha – 900.

Gol Pasz Janowiec sp . z o.o.

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 820,

- jęczmień paszowy - 820.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 910.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 850.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 925,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 660,

- żyto konsumpcyjne - 680,

- jęczmień konsumpcja – 800,

- rzepak – 2500,

- kukurydza sucha – 950.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 920-930,

- pszenżyto - 800-810,

- jęczmień paszowy - 770-780,

- rzepak - 2400,

- kukurydza sucha - 890-900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- żyto konsumpcyjne – 700.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 690,

- żyto konsumpcyjne – 700,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 800,

- rzepak – 2380,

- kukurydza sucha – 900.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 820,

- żyto paszowe – 620,

- jęczmień paszowy – 820,

- rzepak (40%) – 2400 stary zbiór, nowy zbiór 1980,

- kukurydza sucha – 900.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 930,

- pszenica paszowa – 910,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 660,

- żyto konsumpcyjne – 680,

- jęczmień paszowy – 780,

- rzepak – 2300,

- kukurydza sucha – 890.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 915,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 790,

- jęczmień paszowy – 750,

- rzepak – 2340,

- kukurydza sucha – 885.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 890,

- pszenżyto – 750,

- jęczmień paszowy – 770.

Street retail

- rzepak – 2510 stary zbiór, 2050 nowy zbiór.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów

- pszenica konsumpcyjna – 945,

- pszenica paszowa – 940,

- pszenżyto – 815,

- żyto konsumpcyjne – 700,

- jęczmień konsumpcyjny – 830,

- rzepak – nowy zbiór 1970,

- kukurydza sucha – 915.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 880,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 660,

- rzepak – 2400,

- kukurydza sucha - 900.

PHUT Siembida

- pszenica – 940,

- pszenżyto – 760,

- żyto – 550,

- jęczmień – 760,

- owies - 530.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 940,

- pszenżyto – 830,

- żyto paszowe – 700,

- jęczmień paszowy – 780,

- kukurydza sucha – 900,

- owies - 550.

Kup lub sprzedaj płody rolne na Giełdzie Rolnej!

A jak to wygląda u Was - sprzedaliście już wszystko, czy może czekacie na dalsze rekordy cen? Czekamy na wypowiedzi w komentarzach!