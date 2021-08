Raport ze skupów: Wysokie stawki za rzepak i pszenicę

Żniwa 2021 powoli dobiegają końca. Na krajowym runku w dalszym ciągu utrzymują się wysokie stawki za płody rolne. Ile można otrzymać za tonę rzepaku lub pszenicy konsumpcyjnej?

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawicieli firm handlujących płodami rolnymi, większości rolników udało się dokończyć żniwa w ciągu ostatniego weekendu, kiedy pogoda wybitnie sprzyjała pracy w polu. Nie znaczy to jednak, że podaż surowców na rynku krajowym się zwiększyła - wręcz przeciwnie, dostawy w dalszym ciągu nie są zbyt obfite, brakuje ziarna pszenicy konsumpcyjnej, której maksymalna cena odnotowana przez nas to 1030 zł/t netto. Rzepak również podrożał - jego ceny wahają się od 2350 do 2600 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 17 sierpnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 860.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 960,

- żyto konsumpcyjne – 800.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- pszenica paszowa – 900,

- rzepak – 2500.

De Heus

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 850,

- jęczmień paszowy – 800,

- owies - 630.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 990,

- żyto konsumpcyjne - 690,

- jęczmień konsumpcyjna - 750.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 810.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 930-960;

- pszenica paszowa – 830;

- pszenżyto – 700;

- żyto paszowe – 700;

- żyto konsumpcyjne – 720-740;

- jęczmień konsumpcyjny – 700;

- rzepak – 2600,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha – 1050;

- owies – 600,

- groch – 1020,

- bobik – 1040,

- łubin – 1040.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 960-970,

- pszenżyto - 860-870,

- jęczmień paszowy - 800-810,

- rzepak - 2350-2360.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- żyto konsumpcyjne – 750.

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 970,

- pszenica paszowa – 870,

- pszenżyto – 770,

- żyto paszowe – 680,

- żyto konsumpcyjne – 770,

- jęczmień konsumpcyjny – 750,

- jęczmień paszowy – 710,

- rzepak – 2400.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1030,

- pszenica paszowa – 930,

- pszenżyto – 850,

- żyto paszowe – 750,

- jęczmień paszowy – 800,

- rzepak – 2500,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha – 870.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 950,

- pszenica paszowa – 850,

- pszenżyto – 780,

- żyto konsumpcyjne – 690,

- jęczmień konsumpcyjny – 760,

- rzepak – 2580.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- pszenica paszowa – 890,

- pszenżyto – 770,

- żyto paszowe – 630,

- żyto konsumpcyjne – 660,

- jęczmień paszowy – 750,

- rzepak – 2500,

- kukurydza sucha – 950,

- owies – 570.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 770,

- żyto paszowe – 640,

- żyto konsumpcyjne – 670,

- jęczmień konsumpcyjny – 760,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak – 2540,

- kukurydza sucha – 950,

- owies – 560,

- groch - 900.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 930-960,

- pszenica paszowa – 870,

- żyto paszowe – 680,

- żyto konsumpcyjne – 770,

- rzepak – 2400.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 850,

- pszenżyto – 750,

- żyto paszowe – 640,

- jęczmień paszowy – 750,

- owies – 560.

Street retail

- rzepak - 2480 - 14 dni płatności, 2500 - 30 dni płatności.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz - oddział Lemierzyce

-pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 800,

- żyto – 700,

- jęczmień – 700,

- rzepak – 2400.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenżyto – 800,

- żyto – 700,

- jęczmień – 700,

- rzepak – 2400.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica konsumpcyjna - 930 (okolice Kętrzyna),

- pszenica paszowa – 870,

- pszenżyto – 800,

- jęczmień paszowy – 800,

- groch – 1050,

- bobik – 1200.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 960,

- pszenica paszowa - 930,

- pszenżyto – 820,

- żyto paszowe – 720,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak – 2580,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha - 1000.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 840,

- żyto paszowe – 720,

- żyto konsumpcyjne – 740,

- jęczmień paszowy – 800,

- rzepak – 2540,

- kukurydza sucha – 1040,

- owies – 560,

- groch – 1050,

- łubin - 1100.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 880,

- pszenżyto – 800,

- żyto konsumpcyjne – 700,

- jęczmień paszowy – 800.