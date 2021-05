Rdza żółta lubi chłodną wiosnę – jest już widoczna na plantacjach zbóż

Wiosna jest chłodna i dość wilgotna dlatego należy się spodziewać silnej presji rdzy żółtej w zbożach. Infekcja może szybko postępować. Zalecamy zatem lustracje plantacji pod kątem występowania i rozwoju tego patogena.

Notuje się już pierwsze wizualne objawy rdzy żółtej zbóż i traw (Puccinia striiformis).

Na podstawie dotychczasowych warunków pogodowych można spodziewać się, że patogen ten w bieżącym sezonie osiągnie ważne znaczenie gospodarcze.

O występowaniu rdzy żółtej mówią chociażby dzisiejsze komunikaty fitosanitarne opublikowane przez IOR-PIB w Poznaniu. W miejscowości Winnej Góry (Wielkopolska), na plantacji pszenżyta jest już widoczna rdza żółta. Porażenie szacowane jest na 10%. Rdza żółta występuje już lokalnie także w pszenicy, o czym informują producenci zbóż.

Dlaczego należy się spodziewać infekcji rdzą żółtą?

Warunki dla rozwoju rdzy żółtej są idealne. Grzyb do rozwoju wymaga wysokiej wilgotności i niskiej temperatury w okresie kwietnia oraz maja. Za optymalny zakres temperatury uznaje się od 8 do 13 st.C. Dużo także zależy od warunków jesienno-zimowych. Jeśli okresy te są łagodne, ryzyko rośnie.

W ostatnich latach obserwuje się pojawienie nowych ras grzyba rdzy żółtej takich jak: Warrior, Kranich, Triticale agressive. Cechuje je wysoka wirulencja i mają one zdolność porażania roślin żywicielskich także w wyższych temperaturach przy minimalnym udziale wody.

Rdza żółta uważana jest za jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych zbóż. W skali epidemiologicznej wystąpiła w naszym kraju w 2014 roku. Choroba występowała w łanie najczęściej placowo. Lokalnie dochodziło do porażenia 70%, a nawet 100%. roślin. Wówczas powodowała straty w plonie sięgające nawet 50–70%. Co istotne, zaatakowała również odmiany zbóż, które uznane były wcześniej za odporne na chorobę.

Rdza żółta czy brunatna?

Z pozoru coraz trudniej odróżnić patogeny od siebie zwłaszcza w początkowych fazach rozwojowych choroby. Główną cechą rozpoznawczą to kolor uredini czyli „poduszeczek” sprawcy choroby. Rdza żółta, jak sama nazwa wskazuje najczęściej tworzy żółte, ale często też i pomarańczowe skupiska zarodników. Rdza brunatna ma je ciemniejsze. Rdza żółta częściej ma te uredinia ułożone pasowo, rdza brunatna zazwyczaj przypadkowo.

Rdza żółta – zwalczanie

Najczęściej rozwój choroby ogranicza się w zabiegu fungicydowym w terminie T-2 i kontynuuje w terminie T-3. Próg szkodliwości dla pszenicy to w fazie strzelania w źdźbło - 10 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego, natomiast w fazie kłoszenia - gdy pojawią się pierwsze objawy na liściu flagowym.

W walce z rdzą żółtą najczęściej wykorzystuje się substancje czynne z grupy chemicznej triazoli. Dobrze je łączyć ze strobilurynami oraz substancjami z grupy chemicznej SDHI.