Już ponad rok od ataku Rosji na Ukrainę. Wojna trwa, a rocznica tego wydarzenia nie pozostała bez wpływu na notowania światowych rynków surowców rolnych.

W jaki sposób odcisnęła ona swoje piętno? Otóż po rekordowych zwyżkach zostały wspomnienia. Obecnie notowania wróciły do tych sprzed wojny. Potwierdził to na swoim blogu niezależny analityk rynków rolnych, Mirosław Marciniak z InfoGrain.

- Po roku, w trakcie którego giełdy biły rekordy notowań, dziś mamy powrót do poziomów sprzed wojny. Co więcej, piątkowe notowania pszenicy na giełdzie w Chicago były najniższymi od września 2021 roku – poinformował. I dodał, że wspomniane rekordowe notowania w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny wynikały z niepewności związanej z eksportem ukraińskich surowców rolnych – w końcu mówimy o jednym z największych eksporterów.

Niepewność na rynkach

Rzeczywiście te dwanaście miesięcy temu niczego nie można było być pewnym.

- W bieżącym sezonie Ukraina, która odnotowała rekordowe zbiory zbóż, miała wyeksportować blisko 60 mln ton ziarna, głównie do Afryki Północnej, na Bliski Wschód, do Azji oraz UE. Na dzień 23 lutego wyeksportowała 43 mln ton, z czego 18 mln ton pszenicy i blisko 19 mln ton kukurydzy. To oznacza, że do wyeksportowania wciąż pozostaje ok. 17 mln ton, głównie kukurydzy. I to właśnie eksport tych pozostałych 17 mln ton stoi dziś pod znakiem zapytania, gdyż od czwartku ukraińskie porty zostały zamknięte – oceniał dla farmer.pl pod koniec lutego 2022 r. właśnie Mirosław Marciniak.

Niepewne były też dalsze losy Ukrainy, bo nie można było przesądzać losów wojny.

- Należy także mieć świadomość, że w przypadku przejęcia kontroli nad Ukrainą, Kreml będzie miał bardzo duży wpływ nie tylko na rynek gazu i ropy, ale także na rynek zbóż. Wtedy ich udział w światowym handlu pszenicą może wzrosnąć nawet do 30-35%, a w przypadku kukurydzy do 20%. Rosja może być także monopolistą na rynku słonecznika i oleju słonecznikowego – ocenił wówczas Marciniak z InfoGrain.

Marciniak te dwanaście miesięcy temu analizował, jak może wyglądać sytuacja na rynkach rolnych w związku z agresją Rosji Na Ukrainę. Poniżej przypominamy w punktach jego przewidywania dla farmer.pl wykonane pod koniec lutego ubiegłego roku:

przedłużająca się wojna, oznacza brak eksportu z regionu, który od kilku lat stanowi główne źródło zaopatrzenia świata w pszenicę i kukurydzę,

to z kolei oznacza większy popyt na zboża z UE, w tym także z Polski, a w konsekwencji wzrosty cen,

kolejne ważne pytanie dotyczy tego, w jakim stanie będzie znajdować się infrastruktura kolejowa (co najmniej 90% zbóż do portów jest transportowane koleją), a także portowa? Na chwilę obecną brak informacji o zniszczeniach, jednak niepowodzenie operacji militarnej może skłonić Putina do zniszczenia infrastruktury, aby w ten sposób osłabić gospodarczo kraj, którego nie uda się podbić,

nie należy także zapominać, że nadchodzi czas wiosennych prac polowych, który w tym roku może się okazać bardzo trudny dla ukraińskich farmerów. A to z pewnością przełoży się na znaczący spadek produkcji zbóż, a także roślin oleistych (Ukraina jest również kluczowym producentem słonecznika i znaczącym producentem rzepaku), co z kolei niekorzystnie wpłynie na światowe bilanse w nadchodzącym sezonie.

Odblokowane porty

Analityk przypomniał teraz, że dzięki wysiłkom dyplomatów, pod koniec lipca 2022 roku udało się odblokować ukraińskie porty na Morzu Czarnym, dając pierwszy wyraźny impuls do spadków cen.

- Kraj będący w stanie wojny zdołał wyeksportować w bieżącym sezonie łącznie ponad 30 mln ton zbóż, zażegnując tym samym ryzyko poważnego kryzysu żywnościowego. Konsekwencją wojny jest także znaczący spadek produkcji ukraińskich zbóż. Mowa nie tylko o roku 2022, lecz także o roku 2023, w którym ukraińscy farmerzy zasieją znacznie mniej pszenicy i kukurydzy (głównie na rzecz oleistych). A to z kolei oznacza, że w nadchodzącym sezonie Ukraina będzie dysponować jeszcze mniejszą nadwyżką eksportową. Niekoniecznie musi się to przełożyć na wyższe ceny – w tym przypadku kluczowy będzie bilans globalny – ocenił aktualnie Mirosław Marciniak.

Oczywiście trudna sytuacja bardzo odbiła się na naszym rynku, zwłaszcza zbożowym. Polska bowiem jest jednym z największych odbiorców ukraińskich surowców rolnych. Co widać m.in. w grafice poniżej.

Poza tym jak ocenił analityk, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do naszego kraju wjechało ponad 3 mln ton zbóż oraz rzepaku, których nasz kraj absolutnie nie potrzebuje.

- Do tak znaczącego wzrostu importu do Polski przyczynili się także sami rolnicy, którzy wstrzymując się ze sprzedażą, zachęcili przetwórców i firmy handlowe do poszukiwania surowca u sąsiadów (najlepiej widać to na przykładzie rzepaku) – ocenił Marciniak. I dodał na swoim blogu, że w konsekwencji, na niecałe 5 miesięcy przed żniwami, krajowe magazyny są pełne pszenicy, kukurydzy i rzepaku, a perspektyw na większy program eksportowy nie widać.

- Co prawda w połowie lutego pojawiły się znaczące wzrosty cen pszenicy w krajowych portach, jednak okazały się one krótkotrwałe (kapitał spekulacyjny wyceniał ryzyko nowej ofensywy rosyjskich wojsk na Ukrainie w rocznicę wybuchu wojny, do której na szczęście nie doszło). Niewielu rolników zdecydowało się jednak na sprzedaż swoich zapasów – uzupełnił.