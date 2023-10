Takie informacje przekazał nam chcący pozostać anonimowy jeden z przedstawicieli firm skupujących płody rolne w naszym kraju. Nie reprezentuje on dużych międzynarodowych korporacji, bo te bardzo dobrze sobie radzą, ale rodzinne, małe firmy, które są często w dramatycznych sytuacjach. Co do tego doprowadziło? Jego zdaniem nie spełnione obietnice.

Nie da się ukryć, że sytuacja na rynkach rolnych jest delikatnie mówiąc napięta. Problem mają nie tylko rolnicy w postaci wysokich kosztów produkcji, a niskich cena za płody rolne, ale również i rodzinne firmy skupowe, które borykają się z ogromnymi problemami finansowymi. Dużo się im obiecuje, ale pomoc realna do nich nie trafia. W ostatnich miesiącach wiele takich rodzinnych firm zbankrutowało, a też wiele będzie do tego zmuszone w najbliższym czasie. Ich reprezentanci mówią wprost, że rynek nie lubi próżni i w miejsce tych podmiotów „wejdą” inne, duże międzynarodowe koncerny, które są w zupełnie innej sytuacji. Czy na tym powinno nam zależeć?

Niewidoczny problem skupów

– Tak jakbyśmy byli przezroczyści. W przestrzeni publicznej, medialnie, uważa się, że to właśnie firmy skupujące płody rolne zarobiły najwięcej na ostatnich wydarzeniach powiązanych z zawirowaniami na rynku surowców w związku z wojną w Ukrainie. Tak może i zarobiły, ale nie rodzinne, małe, lokalne skupy, których rzeczywistość i obietnice pomocy wyprowadziły „dosłownie na manowce” – mówi przedsiębiorca.

Takie konkluzje ogólnie płyną z gorzkiej rozmowy z przedstawicielem tego sektora. Poniżej przedstawiamy jego punkt widzenia i uzasadnienie tych tez. Pytania w tej sprawie wysłaliśmy też do ministerstwa rolnictwa. Na razie odpowiedzi brak.

Jakie problemy porusza? Pierwsze to tzw. dopłaty do transportu do portów, aby rozładować nadmiar zboża zalegającego w magazynach przed żniwami. Pisaliśmy na ten temat w artykule poniżej. Pojawiło się też rozporządzenie w tej sprawie, ale decyzji ze strony Unii Europejskiej na razie nie ma. Czy będzie?

Problematyczne dopłaty do transportu

– Po spotkaniach, które odbywały się w czerwcu br. z ministrem rolnictwa w wąskiej grupie, kilku firm, jasno nam obiecano, dano rozporządzenie, i powiedziano: woźcie towary do portów będziecie mieć dopłaty. Oczywiście stawki były uzależnione od regionu. W centralnej Polsce było to 150 zł/t. Mówiliśmy wówczas, że jest to kolejny koszt, gdzie nas na to nie stać, dodatkowo firmy transportowe naliczały sobie wówczas wyższe stawki. Ale minister wielokrotnie podkreślał, że pieniądze są, woźcie. I woziliśmy. Teraz jest sytuacja taka, że pieniędzy tych nadal nie ma, nie ma zgody na ich wydatkowane i według mojej wiedzy na 99 proc. jej nie będzie. Nikt tego głośno przed wyborami nie powie – mówi gorzko nasz rozmówca.

Zauważa, że rząd naobiecywał, w eter poszedł przekaz, że skupy zarobią, a wśród przedstawicieli UE jest przekonanie, że ten pomysł nie jest godny dofinansowania, ponieważ traktowany jest jako dopłata do eksportu, a na to nie godzi się Unia.

Dopłaty do suszenia z roku ubiegłego

Kolejną kwestią są również obiecane dopłaty do suszenia kukurydzy, czyli pomoc dla podmiotów, które, skupowały kukurydzę mokrą od rolników i z tego tytułu poniosły koszty związane z jej dosuszeniem i magazynowaniem. Pojawiło się rozporządzenie, gdzie napisano, że wysokość pomocy ma być ustalana jako iloczyn stawki pomocy 200 zł i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., jednak nie więcej niż iloczyn liczby ton kukurydzy sprzedanej po dniu 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25.

– Pomoc została ogłoszona w mediach, na spotkaniach merytorycznych, było rozporządzenie i zapewnienie, że pieniądze są. Mówili nam, nie patrzcie na nic tylko sprzedawajcie. I teraz okazuje się, że tych pieniędzy również nie ma. To są obietnice, które nie zostały zrealizowane – podkreśla nasz rozmówca.

Teraz z kolei rząd komunikuje „kolejną pomoc” w postaci skupu kukurydzy mokrej po ok. 500 zł przy pomocy m.in. Krajowej Grupy Spożywczej. O zaległej pomocy w wysokości 200 zł na razie cicho.

Kredyty nie takie preferencyjne

Kolejną sprawą, gdzie małe przedsiębiorstwa czują się oszukane, jest pomoc w ramach tzw. kredytów, dla podmiotów, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Kwota nie mogła przekroczyć 40 mln zł.

Jak twierdzi nasz rozmówca, podczas spotkań, informowano przedstawicieli firm, że kredyty te będą tzw. preferencyjne, to znaczy, że maja one pomagać firmom w trudnej sytuacji, że banki ich udzielające będą działały na podstawie oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej. Tymczasem podmioty chcące wziąć w tym udział musiały przedstawić wszystkie dokumenty informujące o płynności finansowej, jak ją zdobyć, jak właśnie jej nie mają.

– Rząd medialnie ogłosił, że pomaga firmom, daje kredyt, ale już medialnie nie powiedział tego że jest to zwykły kredyt, nie pomocowy w trudnej sytuacji. Kto skorzysta z tych kredytów? Tylko globalne, duże firmy, które sobie świetne radzą na rynku, a nie małe rodzinne firmy popadające coraz bardziej w kłopoty finansowe – wyjaśnia przedsiębiorca.

Jak sprawa Ukrainy powinna być rozwiązana?

Zdaniem naszego rozmówcy, który od lat działa na rynku handlowym, od razu nikt nie powinien dostać pieniędzy, ani rolnik, ani firmy.

– Rząd powinien wstrzymać budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i przeznaczyć wszystkie pieniądze na zwiększenie wydajności eksportu w naszych portach. Ta przepustowość powinna wynosić nie 500-800 tys. t miesięcznie, ale 3 mln t. Tymczasem przedsiębiorcy w portach nie mogą się doprosić magazynu – mówi z goryczą na koniec.