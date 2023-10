Choć świadomość odnośnie znaczenia żelaza wciąż nie jest duża, pierwiastek ten jest jednym z najważniejszych dla roślin mikroelementów, niezbędnych dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Żelazo można dostarczyć zbożom dolistnie lub zadbać o jego dostępność już na etapie zaprawiania materiału siewnego. Jakie znaczenie ma ten pierwiastek dla roślin?

Żelazo wciąż stosunkowo rzadko brane jest pod uwagę w planie nawożenia zbóż. Nieco częściej pamiętamy o nim w przypadku rzepaku, gdzie świadomość znaczenia mikroelementów jest większa. Zazwyczaj pierwiastek ten dostarczany jest roślinom dolistnie, jednak na rynku dostępne są zarówno nawozy donasienne, jak i zaprawy biologiczne, zawierające bakterie wspomagające wiązanie żelaza.

Znaczenie żelaza dla zbóż

Żelazo odpowiada między innymi za procesy takie jak fotosynteza, oddychanie komórkowe czy synteza chlorofilu. Ma także wpływ na gospodarkę azotową i produkcję białek. Na wyprodukowanie 1 tony ziarna zboża ozime potrzebują średnio 270 g tego pierwiastka, a z kolei w przypadku zbóż jarych jest to około 360 g.

O konieczności dostarczenia roślinom żelaza przypominamy sobie często dopiero widząc objawy jego niedoboru. Dochodzi do nich zwłaszcza na glebach o dużej zasobności w fosfor czy charakteryzujących się odczynem zasadowym, zwłaszcza po jednorazowym zastosowaniu bardzo dużych dawek wapna. Spośród zbóż najbardziej wrażliwa jest w tym zakresie pszenica jara. Do objawów niedoboru żelaza zalicza się przede wszystkim chlorozę, rozpoczynającą się od jaśniejszych plam pomiędzy nerwami na młodych liściach. Z czasem może dochodzić do zahamowania wzrostu czy deformacji roślin, a w konsekwencji do ograniczenia plonowania.

Innowacyjne zaprawy nasienne

Jedną z zalet podbijających rynek zapraw biologicznych jest możliwość zastosowania rozwiązań bazujących na naturalnych mechanizmach zwiększających dostępność żelaza dla roślin dzięki działalności wyselekcjonowanych szczepów pożytecznych bakterii. Wśród takich mechanizmów warto wspomnieć wytwarzanie naturalnych związków chelatujących metale, w tym żelazo, zapewniając tym samym większą przyswajalność pierwiastka znajdującego się w glebie.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozu donasiennego. Wybór pierwiastków, które można dostarczyć w ten sposób jest bardzo szeroki, jednak w tym przypadku naszą uwagę zwraca przede wszystkim schelatyzowane żelazo, dostępne w ofercie kilku producentów w preparatach wieloskładnikowych.