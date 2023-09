Zobacz galerię

Za nami Krajowy Dzień Kukurydzy w Szepietowie na Podlasiu. Jakie tematy tam wybrzmiały? Po pierwsze okazuje się, że hodowcy bydła mogą mieć w tym roku problem z zaopatrzeniem się w paszę jaką jest kiszonka z kukurydzy, ponieważ z powodu suszy tego surowca będzie znacznie mniej. Dlatego plantacje ziarnowe będą przeznaczane pod kiszonkę. Po drugie mamy kolejny rekord areału produkcji tego gatunku.

10 września 2023 r. odbył się Krajowy Dzień Kukurydzy w Szepietowie.

Z powodu słabszej kondycji upraw kukurydzy wywołanych suszą producenci bydła będą musieli uzupełnić bazę paszową.

Powierzchnia uprawy kukurydzy w 2023 r. znowu jest rekordowa.

Chyba nikt się nie spodziewał, że w 2023 r. ponownie zostanie pobity rekord powierzchni uprawy kukurydzy. Przypominamy, że w roku 2022 wyniósł on w sumie ponad 1,83 mln t. I wiosną zapowiadało się na co najmniej 100 tys. ha mniej. Nic bardziej mylnego. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że ten areał jest większy o nawet kilkadziesiąt hektarów. Produkcja ziarna oceniana jest na 7 mln t, a może nawet ponad 8 mln t Takie dane zostały przekazane podczas święta tej rośliny, która zawojowała w krótkim czasie polskie pola. 10 września odbył się bowiem Krajowy Dzień Kukurydzy w Szepietowie, którego organizatorem był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Polski Związek Producentów Kukurydzy. Farmer.pl był za to jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Kukurydza na Podlasiu w całkiem dobrej kondycji

Gości przywitał gospodarz imprezy, czyli Wojciech Mojkowski, dyrektor PODR w Szepietowie. Na samym wstępie zaznaczył, że kukurydza na podlaskich polach uprawiana jest od 30 lat. W tym roku areał sięga 170 tys. ha i zwykle jest to ta przeznaczona do skarmiania przez bydło. Na poletkach pokazowych w tym roku było ponad 20 hodowców i dystrybutorów tego gatunku, jak również ponad 140 kreacji odmianowych.

- Mówi się, że kukurydza nie jest specjalnie wymagającą rośliną. Rośnie z powodzeniem na większości podlaskich pól, ale wymaga trzech czynników: ciepła, wody i nawozów. Jak jednego z nich zabraknie, to kukurydza rośnie słabo i znacząco obniża plony. Niestety po ubiegłym bardzo dobrym roku dla kukurydzy, ten rok nie jest najlepszy. Zbyt mała liczba opadów, szczególnie w czerwcu, spowodowała, że wyrosła ona nie wszędzie tak jakbyśmy tego chcieli. Dlatego część rolników będzie musiała posiłkować się zakupami kukurydzy, bo tej której mają na polach na pewno im nie wystarczy – mówił podczas otwarcia wydarzenia Mojkowski.

Przypomniał też przebieg tegorocznej wegetacji.

- Na Podlasiu siewy były w stosunku do wielolecia opóźnione, bo były prowadzone na przełomie kwietnia i maja, gdzie zwykle zaczynały się 20 kwietnia. Następnie wiosna była chłodna i wilgotna. Na szczęście nie było przymrozków i gradobić, ale później pod koniec czerwca i w lipcu, kiedy ta roślina potrzebuje największej ilości wody do intensywnego wzrostu, było sucho – mówił.

Podkreślił też, że w regionie widać bardzo duże zróżnicowanie i nie jest to tylko kwestia pogody czy warunków glebowych, ale też doboru odmian i błędów agrotechnicznych. Jak zaznaczył, wielu rolników ograniczyło nawożenia mineralne, czego skutki widać na plantacjach. To zadziało się nie tylko w regionie Polski wschodniej, ale w całym kraju.

Powierzchnia uprawy kukurydzy w 2023 r.

Z kolei prof. Tadeusz Michalski, szef PZPK, otwierając spotkanie powiedział, że podlaska kukurydza na tle innych regionów, środkowej i zachodniej Polski, prezentuje się dobrze. I dodał, że susza narobiła w tym roku konkretnych strat. Mimo to według wielu prognoz zbiory ziarna kukurydzy mają przekraczać ponad 7 mln t, a nawet możliwe, że i 8 mln t.

- Te wielkości będą wymagały eksportu 3-4 mln t ziarna. Ceny zatem nie będą wysokie – zauważył profesor.

Przytoczył też dane ARiMR, z których wynika, że powierzchnia uprawy kukurydzy ogółem wynosi w tym roku ponad rekordowe 1,83 mln ha. I to właśnie tej ziarnowej mamy więcej niż poprzednio.

- Pan Dyrektor powiedział, że kukurydza potrzebuje do wzrostu nawozów, odmiany i pogody, ja bym dodał jeszcze jedno. Potrzebuje wsparcia rolnika. Jego wiedzy, ale też i prawidłowego podejścia, terminowości i zadbania o tę roślinę, bo to nie jest tak, że sama rośnie. Widoczne różnice wynikają z tego, że jeden rolnik bardziej zadbał, a inny nie. W tym roku to idealnie widać w Polsce. Tutaj na Podlasiu plantacje nie są złe, zdecydowanie w gorszej kondycji są te w środkowej i zachodniej Polsce – powiedział prof. Michalski.

Zauważył, że dużym tegorocznym problemem było zachwaszczenie. Zbyt późno wykonano zabiegi, a czasem nawet ich zaniechano, ponieważ było zbyt sucho i gorąco i rolnicy mieli obawy, że kukurydza ucierpi. Dlatego plantacje są często zachwaszczone.

W kolejnych artykułach więcej informacji z Krajowych Dni Kukurydzy w Szepietowie.